Stimmbänderstreik Adele bricht Welttournee ab

Adele hat es erwischt, die Popsängerin ist krank - zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Eigentlich wollte die 29-Jährige am Wochenende die beiden finalen Shows ihrer Welttournee im Londoner Wembley-Stadion spielen, doch ihre Stimmbänder streiken.

"Es tut mir leid, ich bin am Boden zerstört", hieß es in einer Mitteilung, die auf ihrer Webseite und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

"Zu sagen, es bricht mir das Herz, wäre eine komplette Untertreibung", heißt es in dem emotionalen Schreiben. "Es fühlte sich an, als müsste ich mich die ganze Zeit räuspern, besonders letzte Nacht." Daraufhin sei sie zum Arzt gegangen - mit dem Ergebnis, dass ihre Stimmbänder angeschlagen seien. Auf ärztlichen Rat hin könne sie am Wochenende keine Konzerte geben.

Es falle ihr schwer, die Tour nach 121 Shows bei nur noch zwei bevorstehenden Auftritten abzubrechen: "Diesen Meilenstein in meiner Karriere nicht zu vollenden, ist etwas, womit ich Schwierigkeiten habe klarzukommen, und ich wünschte, ich müsste das nicht schreiben."

Sie habe sogar überlegt, Playback zu singen. "Aber ich habe das nie getan und ich kann euch das in einer Million Jahren nicht antun." Insgesamt waren vier Konzerte in Wembley zum Abschluss der Tournee geplant, zwei davon fanden bereits statt.