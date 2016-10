Prinz Albert II. kauft Haus seiner Mutter Grace Kellys gute Kinderstube

Hier hat sie gelebt, in diesen Räumen hat sie als Kind gespielt - hier hat sie den Heiratsantrag eines Fürsten akzeptiert. Das Haus in Philadelphia, in dem US-Schauspielerin Grace Kelly aufwuchs, hat Besuch von seinem neuen Besitzer bekommen: Kellys Sohn Prinz Albert II.

Umgerechnet knapp 700.000 Euro hat der Fürst von Monaco für die Immobilie ausgegeben. Eine Stunde lang besichtigte Albert das Haus und die Umlage und begrüßte einige Fans, die sich zu der Gelegenheit eingefunden hatten. An seiner Seite: Cousin John B. Kelly III.

Kelly sagte, der Prinz überlege noch, was er genau mit dem Haus im Kolonialstil anfangen werde. Es sei möglich, dass dort die US-Vertretung von Alberts Wohltätigkeitsorganisation untergebracht werde. Zudem diskutiere man darüber, Mode und Literatur zu präsentieren, Kunstformen die Grace Kelly besonders am Herzen gelegen hätten. Ein Museum soll das Haus aber wohl nicht werden. "Wenn es erfolgreich wäre, würden uns die Nachbarn nicht mehr mögen", sagte Kelly.

Zunächst soll das Gebäude renoviert werden. Das Haus war 1935 von Grace Kellys Vater John B. Kelly, einem dreimaligen Olympiasieger, gebaut worden. Grace Kelly hatte Philadelphia im Alter von 20 Jahren verlassen, um in Hollywood Karriere zu machen. Als die berühmte Tochter der Stadt 1982 bei einem Autounfall ums Leben kam, trauerte Philadelphia.

Das Zuhause von Kelly sorgte zuletzt 2014 für Schlagzeilen, weil sein damaliger Besitzer wegen Tierquälerei angeklagt worden war. Der 81-Jährige, der seit 1973 in dem Haus lebte, hatte Haustiere in unwürdigem Zustand gehalten. 15 Katzen wurden aus dem Haus mit der bewegten Geschichte gerettet.

Prinz Albert habe das Haus seit Jahren kaufen wollen, sagte sein Cousin. Es sei aber erst jetzt auf den Markt gekommen. "Er wollte das Heim seiner Mutter erhalten. Jetzt ist er sehr glücklich."