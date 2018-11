... in Schottland auf den irischen Präsidenten Michael D. Higgins und dessen Frau Sabina (September 2016). In die Politik einmischen darf sich Charles als König nicht. Das wolle er später als Monarch auch beherzigen, betonte Charles in einer BBC-Dokumentation zu seinem 70. Geburtstag. Ihm sei völlig klar, dass er dann nicht mehr so agieren könne wie jetzt: "So dumm bin ich nicht." Es handele sich doch schließlich um zwei völlig verschiedene Rollen.