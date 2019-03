Prinz Charles und Herzogin Camilla Royale Premiere

Ob Australien, Malaysia oder Saudi-Arabien Die britische Königsfamilie sieht durch ihre royalen Verpflichtungen viel von der Welt. Doch trotzdem gibt es immer noch Premieren - wie diese: Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla sind in Havanna angekommen. Damit sind die beiden die ersten Vertreter der britischen Königsfamilie, die Kuba einen offiziellen Besuch abstatten.

Die stellvertretende Außenministerin Kubas, Ana Teresita González, begrüßte das Paar am Sonntag in der Hauptstadt am Internationalen Flughafen José Martí. Am Denkmal des kubanischen Nationalhelden - dem Dichter José Martí - auf dem Revolutionsplatz legte Prinz Charles einen Blumenkranz nieder.

Auf dem weiteren Programm steht die Besichtigung des historischen Stadtzentrums von Havanna und ein Treffen mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel, der im vergangenen November für einen kurzen Besuch in London war.

Der Besuch des Ehepaars fällt in eine neue Eiszeit zwischen Kuba und den USA, die ein enger Verbündeter Großbritanniens sind. Washington hatte zuletzt die Bestimmungen für das jahrzehntealte Handelsembargo gegen Havanna weiter angezogen. Nach ihrem dreitägigen Aufenthalt dort werden Charles und Camilla das britische Überseegebiet Cayman Islands besuchen. Das Königspaar ist auf einer Reise durch die Karibik.