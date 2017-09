Prinz Georges Einschulung Kleiner Prinz, großer Tag

Auch Kinder aus Königsfamilien müssen die Schulbank drücken. Am Morgen war es für den britischen Prinz George soweit: An der Hand seines 35-jährigen Vaters Prinz William erschien er zu seinem ersten Schultag an der Thomas's Privatschule im Stadtteil Battersea im Süden Londons - und wirkte dabei ganz schön nervös. Die Rektorin empfing den Thronfolger, ehe George in sein Klassenzimmer begleitet wurde.

Der Vierjährige musste auf dem Schulweg ohne seine schwangere Mutter Kate auskommen. Die 35-jährige Herzogin von Cambridge litt laut Kensington-Palast unter Übelkeit und blieb zu Hause. Sie erwartet ihr drittes Kind und hatte schon zuvor Termine absagen müssen.

Auch die PR-Strategen im Kensington Palast schwelgten an dem feierlichen Tag ein wenig in Nostalgie und zeigten auf ihrem Twitter-Account Kinderfotos von William und Harry. Die Brüder waren in den Achtzigern von ihrer Mutter Prinzessin Diana zur Einschulung begleitet worden. Sie besuchten mit Krawatte und Filzmütze die Wetherby School in Notting Hill.

Prinz George wird laut Palast von seinen Klassenkameraden George Cambridge genannt. Seine Schule, deren Besuch pro Jahr umgerechnet etwa 20.000 Euro kostet, lege sehr großen Wert auf ein freundliches Miteinander und Toleranz.

Der Junge dürfte zu den jüngsten Schulanfängern in seiner Klasse gehören, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Er trug an seinem ersten Tag die blaue Uniform seiner Privatschule: kurze Hose, Hemd, Pullover mit V-Ausschnitt und schwarze Schuhe.