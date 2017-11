Die Nachricht ist erst wenige Stunden alt, als das Brautpaar in spe sich der Öffentlichkeit zeigt: Hand in Hand treten Prinz Harry und Meghan Markle im Garten des Kensington-Palasts vor die Kameras. Die Frischverlobten winken den Journalisten zu, sie lächeln.

Für Fans der königlichen Familie war es die wichtigste Nachricht des Tages: Der Prinz und die US-Schauspielerin wollen im Frühjahr heiraten. Er und seine Verlobte seien außer sich vor Freude, sagte Harry zu den Reportern. Auf die Frage, ob der Antrag romantisch gewesen sei, antwortete er: "Natürlich war er das." Markle rief den Fotografen zu, sie sei"so glücklich".

Die Heiratspläne der beiden waren am Vormittag bekannt geworden. Harry habe die Queen sowie weitere enge Mitglieder des Königshauses über die Entscheidung informiert, teilte der Kensington Palace mit. Die Hochzeit ist demnach für das Frühjahr 2018 geplant.

Seitdem kamen öffentliche Glückwünsche von allen Seiten: Königin Elizabeth II und ihr Mann Philip wünschten den Verlobten Glück, Harrys Vater Charles zeigte sich erfreut, sein Bruder William und dessen Frau Kate gratulierten schriftlich: "Wir freuen uns sehr für Harry und Meghan. Es war wunderbar, Meghan kennenzulernen und zu sehen, wie glücklich sie und Harry zusammen sind."

Die Ortswahl für den jetzigen Fototermin gilt als symbolisch: Der Garten war erst in diesem Sommer in Erinnerung an Harrys 1997 verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, neu bepflanzt worden. Am Abend will das Paar noch ein Fernsehinterview geben.

Die Schauspielerin und der Prinz sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar. Im November 2016 hatte Harry die Beziehung bestätigt, erstmals gemeinsam traten die beiden Ende September bei den "Invictus Games" im kanadischen Toronto auf. Sie seien bereits sechs Monate heimlich zusammen ausgegangen, bevor die Medien von der Beziehung Wind bekommen hätten, sagte Markle der "Vanity Fair". Die 36-Jährige war bereits mit einem Filmproduzenten verheiratet, von dem sie sich vor etwa vier Jahren scheiden ließ.

