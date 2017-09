Klatsch und Knatsch Alles aus Liebe

Reese Witherspoon bereut es nicht, jung geheiratet zu haben. Sie würde nie etwas an ihrem Leben ändern, sagte sie in einem Interview. "Als ich geheiratet habe, war ich 23. Mit 27 hatte ich zwei Kinder." Witherspoon und Kollege Ryan Phillippe waren zwei Jahre zusammen, als sie 1999 heirateten. 2006 kam die Scheidung.

Inzwischen ist Witherspoons Sohn Deacon 13, Tochter Ava 18 Jahre alt. Für ihre Tochter hatte die Schauspielerin einen Rat: "Es geht um das nächste Kapitel in deinem Leben. Was machst du mit 40, wenn du dich mit 25 entschieden hast zu heiraten und Kinder zu bekommen?" Sie empfehle Ava, sich Zeit zu lassen. "Mit 25 fängst du an, dich selbst ein bisschen besser zu kennen." Witherspoon heiratete 2011 Jim Toth. Mit ihm hat sie einen fünf Jahre alten Sohn.

Früh verheiratet, früh geschieden Reese Witherspoon hat in einem Interview über ihre Entscheidung gesprochen, jung geheiratet zu haben. Sie war 23, als sie die Ehe mit Ryan Phillippe einging. Ein Bild aus dem Jahr 2001: Damals waren Witherspoon und Phillippe schon verheiratet. Das Paar bekam eine Tochter und einen Sohn. Witherspoon - hier mit Phillippe im Jahr 2005 - bereut nicht, so früh geheiratet zu haben. Aber ihrer eigenen Tochter aus der Beziehung mit Phillippe würde sie raten, sich mehr Zeit zu lassen. Erst mit 25 fange man an, sich selbst besser zu kennen. Die Ehe mit Phillippe wurde 2007 geschieden. Seit 2011 ist die Schauspielerin mit Jom Toth verheiratet. Hier ist das Paar bei einer Museumseinweihung 2015 in Los Angeles zu sehen. Mit Toth hat Witherspoon einen fünfjährigen Sohn. Witherspoon ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Hier präsentiert sie ihren Emmy für "Big Little Lies". Sie hat aber auch schon einen Oscar gewonnen - für ihre Rolle in "Walk the Line".

Apropos Heiraten: US-Schauspielerin Julia Stiles und ihr Freund Preston J. Cook sind jetzt ein Ehepaar. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte der Zeitschrift "People", das Paar habe am ersten Septemberwochenende mit zwei Freunden am Strand von Seattle geheiratet. Dem Bericht zufolge soll das Kind im kommenden Monat auf die Welt kommen.

Who doesn't love a shotgun wedding? ✨ Ein Beitrag geteilt von Stiley Jay (@missjuliastiles) am 26. Sep 2017 um 10:01 Uhr

Julia Stiles hat geheiratet Preston J. Cook und Julia Stiles im Februar bei den BAFTA-Awards in London. Seit 2015 sind die beiden verlobt. Jetzt haben sie den Bund fürs Leben geschlossen. In Anwesenheit von zwei Freunden ließen sie sich am Strand von Seattle trauen. Julia Stiles ist schwanger, das Kind soll in etwa vier Wochen zur Welt kommen. Stiles mit ihrem 2008 verstorbenen Kollegen Heath Ledger in dem Film "10 Dinge, die ich an dir hasse" aus dem Jahr 1999. Stiles wurde durch die Action-Reihe „Bourne“ einem größeren Publikum bekannt, in der sie die Rolle der CIA-Agentin Nicky Parsons spielte.

Das Paar hatte sich bei Dreharbeiten zum Film "Blackway" kennengelernt, bei dem Cook als Kameraassistent arbeitete. Weihnachten 2015 hatten sich die beiden verlobt.

Bei einem anderen prominenten Paar wird wohl bald Hochzeit gefeiert: Kit Harington und Rose Leslie haben sich verlobt. Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Game of Thrones" 2012 kennen. In der Serie verliebten sich die von ihnen gespielten Figuren - die Turtelei im wahren Leben folgte prompt. "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harington im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue".

Kit Harington und Rose Leslie sind verlobt "Game of Thrones"-Star Kit Harington und Rose Leslie haben ihre Verlobung verkündet. Bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga "Game of Thrones" lernten sich Kit Harrington und Rose Leslie 2012 kennen. Wie die BBC und andere Medien berichten, schalteten sei eine entsprechende Anzeige in der britischen "Times". Im Film verliebten sie sich in ihren Rollen als Jon Schnee und Ygritte ineinander. "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harrington im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue".

Vor wenigen Monaten hatte Hollywood-Star Nicole Kidman, 50, Harington in einer Talkshow unter Zugzwang gesetzt: "Wenn ihr schon zusammenwohnt, finde ich es irgendwie schön, sich zu verloben."

Verliebt und verlobt war auch Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in der Serie "Sex and the City". Die Schauspielerin bezeichnet sich selbst als "stolze New Yorkerin" - jetzt zeigte sie einer kleinen Gruppe als Stadtführerin Manhattan. Wer bei dem Event mit Shopping und Frozen-Yogurt-Essen dabei sein wollte, musste schnell sein, denn es gab nur vier Plätze - die waren schnell ausgebucht. Und das, obwohl der Ausflug mit 400 Dollar nicht ganz günstig war.

Shopping und Frozen Yoghurt mit Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker wurde als Hauptfigur der New Yorker Serie "Sex and the City" berühmt - jetzt bietet sie eine Führung durch Manhattan an. Die Tour ist ein einmaliges Event - die vier Plätze waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Die vier schnellsten Fans gehen mit Parker Schuhe kaufen und Frozen Yogurt essen. Die Führung ist kein ganz günstiges Vergnügen: 400 Dollar zahlt jeder Teilnehmer. Bei "Sex and the City" spielte Parker die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw. Auch in Parkers Leben spielt die Stadt eine große Rolle: Sie bezeichnet sich als "stolze New Yorkerin".

Von einer Modemetropole in die nächste: Thylane Blondeau ist 16 Jahre alt und lief auf der Mailänder Fashion Week für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Bekannt wurde die Französin mit sechs Jahren, als die Internetcommunity ihr den Beinamen "schönstes Mädchen der Welt" verpasste.

TB..in st Tropez when i was 6 Mood #lovemyvillage Ein Beitrag geteilt von Thylane (@thylaneblondeau) am 19. Mär 2016 um 2:02 Uhr

Nur wenige Jahre später war sie in der "Vogue" zu sehen - die Fotos wurden heftig kritisiert. Denn Blondeau, gerade einmal zehn Jahre alt, räkelte sich mit High Heels an den Füßen auf einem Tigerfell oder blickte lasziv in die Kamera. Kritiker sprachen in dem Zusammenhang von einer "Hypersexualisierung kleiner Mädchen."

Mit 16 auf der Mailänder Fashion Week Thylane Blondeau wurde mit sechs Jahren als "schönstes Mädchen der Welt" berühmt. Wenige Jahre später sorgten Fotos von ihr für einen Skandal: Die damals Zehnjährige wurde geschminkt und mit High Heels für die "Vogue" abgelichtet. Heute ist sie 16 und bei den "Großen" angekommen: Bei der Mailänder Fashion Week lief sie für Dolce und Gabbana. Blondeau in Cannes: Auch bei dem Filmfestival zeigte sich die junge Französin. Außerdem ist sie Werbegesicht für L'Oréal und hat weit über eine Million Instagram-Follower. Kritik über eine Karriere in ihrem Alter versteht die 16-Jährige nicht: "Ich bin nicht zu jung", sagte sie.

Heute ist Blondeau Werbefigur, hat 1,6 Millionen Instagram-Follower und läuft für große Designer. Sie selbst sieht das nicht als Problem und verweist auf Kate Moss, die ihre Karriere mit 15 begann. "Ich bin nicht zu jung. Wenn man eine gute Agentur hat und Leute, die sich um einen kümmern, dann ist es perfekt", sagte sie der "Teen Vogue".

Sind Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle nun ein Paar? Offizielle Auftritte der beiden gab es lange nicht. Doch damit ist nun Schluss: Tuschelnd, turtelnd, Hand in Hand, haben sich die beiden bei den "Invictus Games" im kanadischen Toronto präsentiert. Bei dem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen verfolgten beide ein Rollstuhltennis-Spiel.

Wie im Film Wochenlang hatten Medien 2016 spekulieren müssen: Sind Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle ein Paar? Erst gab es die Bestätigung - nun haben sich beide auch öffentlich gezeigt. Bei den "Invictus Games" präsentierte sich das Paar tuschelnd, turtelnd, Hand in Hand. Bei dem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen verfolgten beide ein Rollstuhltennis-Spiel. Sie scherzten und teilten Beobachtungen. Der öffentliche Auftritt des 33-Jährigen und seiner drei Jahre älteren Freundin ist ein "Meilenstein in der Beziehung", wie unter anderem die britische "Daily Mail" schreibt. Längst wird spekuliert, ob Harry und die amerikanische Schauspielerin heiraten. Dabei hatten sich beide erst kürzlich öffentlich zu der Beziehung bekannt. "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt", sagte Markle in einem Interview. Die "Invictus Games" waren für sie nun offenbar eine gute Gelegenheit, gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten - schließlich sind die Spiele eine Herzensangelegenheit des Prinzen. Terminlich passte es gut: Die in Kalifornien geborene Markle steht in Toronto für die Fernsehserie "Suits" vor der Kamera. Mit dem Rummel um ihre Person hatte Markle zuletzt jedoch zu kämpfen. "Das kommt in Wellen, manchmal ist es anstrengender als an anderen Tagen", sagte sie. Sie selbst lese die Medienberichte allerdings nicht. Prinz Harry hatte Ende des vergangenen Jahres ein Statement veröffentlichen lassen, um seine Freundin vor der Presse zu schützen. Harrys mit seinem Bruder, Prinz William und dessen Frau Kate: Angesichts des vertraut und gelöst wirkenden Auftritts in Kanada, ist längst von "royal snuggling" die Rede - königlichem Kuscheln.

Längst wird in Großbritannien spekuliert, ob Harry und die amerikanische Schauspielerin heiraten. Erst kürzlich hatte sich Markle öffentlich zu der Beziehung bekannt. "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt", sagte sie.

Klum trennt sich von Kunsthändler Skeptischer Blick: So richtig frischverliebt wirkte Vito Schnabel schon im Sommer 2016 nicht mehr, als er mit Heidi Klum in Wimbledon Tennis guckte. Zu den Emmy Awards in Los Angeles erschien die GNTM-Jurorin unlängst solo. Jetzt weiß die ganze Welt warum. Dem "People"-Magazin bestätigte das Model die Trennung von Schnabel. "Ich glaube, es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um zu pausieren und zu reflektieren", so Klum. Hier sind der Kunsthändler und das Model 2014 bei den US Open zu sehen... ...im Frühstadium ihrer Beziehung. Zwei Jahre zuvor hatte sich Klum von Sänger Seal getrennt, mit dem sie drei Kinder hat.

Kein Paar mehr sind Heidi Klum und Vito Schnabel. Drei Jahre sollen das Model und der Kunsthändler es miteinander ausgehalten haben. Jetzt ist offenbar Nachdenken angesagt. "Ich glaube, es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um zu pausieren und zu reflektieren", sagte Klum der Zeitschrift "People". Ein Grund für die Trennung soll die räumliche Distanz gewesen sein - Vierfachmutter Klum lebt in Los Angeles, Schnabel in New York.