Klatsch und Knatsch - Best of 2017 Von beliebt bis verliebt

Der berühmteste Babybauch ...

... gehört Beyoncé Knowles. Zumindest im Instagram-Universum. Anfang Februar postete die Sängerin ein Foto von sich, das mittlerweile mehr als 11,2 Millionen Likes bekommen hat. Dagegen stinkt sogar das Foto ab, dass die Sängerin im Juli mit ihren frischgeborenen Zwillingen Carter und Rumi postete - mit schlappen 10,2 Millionen Likes. Vorfreude ist eben die schönste Freude.

Crazy in love Sängerin Beyoncé mit Jay-Z: Nach der Geburt ihrer Zwillinge sind das erste Mal Fotos des Nachwuchses erschienen. "Sir Carter und Rumi, heute einen Monat alt", schrieb der Pop-Star unter einen Post bei Instagram. Superstar Beyoncé hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Die 35-Jährige und ihr Ehemann sind bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy. Beyoncé bei den Grammys im Februar: Inszenierung als goldumflorte Göttin mit Babybauch. Auf dem nun veröffentlichten Bild trägt sie die zwei Babys im Arm - vor üppiger Blumenkulisse und in einem äußerst bunten Kleid. Die bevorstehende Geburt ihres neuen Nachwuchses hatte Beyoncé mit einer großen Party gefeiert. Nun ist das Rampenlicht auch für die zwei Zwillinge angegangen - und das von Beyoncé gepostete Babyfoto erhielt allein binnen der ersten drei Stunden mehr als 3,2 Millionen Likes. Fans meinten mit dem Erscheinen von Beyoncés Album "Lemonade" in den Liedtexten Hinweise darauf zu erkennen, dass der Haussegen schief hängt. Gerüchten zufolge soll Jay Z (hier beim Tennisturnier von Wimbledon 2016) seiner Frau untreu gewesen sein. Das Paar habe sich aber wieder versöhnt. Jay-Zs neues Album "4:44", hier ein Bus in New York, kann da wie eine Versöhnung gewertet werden: Der 47-jährige Rapper spricht auf der Scheibe bereits über seine Zwillinge.

Als bezauberndste Streberin ...

... hat sich Emma Watson entpuppt. Die Schauspielerin machte im März wegen ihrer putzigen Eigenarten während der "Harry Potter"-Dreharbeiten Schlagzeilen: In seiner Sendung konfrontierte US-Moderator Jimmy Kimmel die Schauspielerin mit einer herausgeschnittenen Szene aus der Zauberlehrlingssaga, in der Watson leise den Text ihrer Kollegen mitsprach. Kein Einzelfall, wie Watson zugab. Sie habe noch die Regieanweisungen im Kopf: "Cut, Emma, du hast es schon wieder gemacht."

"Kein Stock, um andere Frauen zu schlagen" Emma Watson bei der Premiere ihres neuen Films "Die Schöne und das Biest" in Los Angeles: In einem Interview hat sich die Schauspielerin nun gegen Heuchelei-Vorwürfe gewehrt. Hintergrund: Manche Internetnutzer hatten sich über ein Foto in der "Vanity Fair" geärgert, auf dem Watsons Brüste sichtbar waren. Das passe nicht zu ihrer Rolle als Feministin, so der Vorwurf. Watson schlug nun zurück. "Feminismus ist kein Stock, mit dem man andere Frauen schlagen kann", sagte sie. "Es geht um Freiheit, um Befreiung, um Gleichberechtigung. Ich weiß wirklich nicht, was meine Brüste damit zu tun haben", so Watson. Zuletzt hatte Watson auch darüber gesprochen, dass sie, die durch die "Harry Potter"-Filme bekannt wurde, nun endlich den Ruf des ewigen Teenagers ablegen könne. In dem Disney-Streifen spielt sie an der Seite von Dan Stevens. Hier posieren die beiden bei der Premiere in Los Angeles. Shanghai, Los Angeles oder London wie auf diesem Bild: Für die Premieren war Watson zuletzt viel unterwegs. Watson spielt in "Die Schöne und das Biest" die Hauptfigur Belle. Die Hauptrolle im Film "Cinderella" hat sie nach eigenen Angaben hingegen ausgeschlagen, weil sie die Figur nicht ansprach. Belle bleibe "neugierig, mitfühlend und aufgeschlossen", sagte Watson bereits im Januar. Das sei die Art von weiblichem Vorbild, das sie gern hätte, wenn sie auswählen könne. Belle stelle den Status quo infrage und schaffe es, integer zu bleiben - und ihre eigene Perspektive beizubehalten. Sie lasse sich nicht leicht von anderen beeinflussen. Watson engagiert sich als Uno-Botschafterin für Frauenrechte. Da passt eine Rolle, der sie eine Vorbildfunktion für Frauen zuspricht, natürlich besser ins Bild. Berühmt wurde Watson als Hermine Granger in den "Harry Potter"-Filmen. Die Filmreihe verhalf auch Daniel Radcliffe (unten) und Rupert Grint zu einer großen Karriere. Das Bild zeigt die drei Hauptdarsteller im Jahr 2000.

Die sympathischste Zeitreise ...

... unternahm Doris Day. Die Filmlegende wurde in diesem Jahr 93, äh, 95 Jahre alt. Des Rätsels Lösung: Days Angabe, sie sei am 3. April 1924 zur Welt gekommen, war offenbar geflunkert. Eine Kopie ihrer Geburtsurkunde zeigt, dass Day bereits am 3. April 1922 geboren wurde. Day nahm die Enthüllung gelassen: "Ich habe immer gesagt, dass das Alter nur eine Zahl ist, und ich habe mich um Geburtstage nie wirklich geschert", teilte sie mit. "Aber es ist toll, endlich zu wissen, wie alt ich wirklich bin!"

Überraschung zum Geburtstag Doris Day (rechts) im Jahr 2014 an der Seite von Sängerin Sue Raney: Jüngst wurde bekannt, dass die Hollywood-Legende älter ist als bislang angenommen. Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf eine Kopie der Geburtsurkunde, die Schauspielerin (hier 1959 im Film "Bettgeflüster) sei nicht 1924 zur Welt gekommen - sondern bereits zwei Jahre zuvor. Die Filmikone der Fünfzigerjahre gibt sich unwissend: "Ich habe immer gesagt, dass das Alter nur eine Zahl ist und ich habe mich um Geburtstage nie wirklich geschert", heißt es in einer Mitteilung Days. "Aber es ist toll, endlich zu wissen, wie alt ich wirklich bin!" Day gelang eine bemerkenswerte Karriere, sie spielte in etlichen Hollywoodfilmen mit. Hier ist sie 1952 in "The Winning Team" mit einem späteren US-Präsidenten zu sehen: Ronald Reagan. Für ihre Leistungen wurde Day mehrfach geehrt. Dieses Foto entstand bei den Golden Globe Awards 1989, es zeigt die Preisträgerin Day neben Clint Eastwood. Begonnen hatte Day ihre Karriere als Sängerin in einer Big Band, sie blieb der Musik treu. 2011 erschien ihr Album "My Heart", da war sie bereits fast 90. Schon seit Langem gab es Gerüchte, dass mit Days Altersangaben etwas nicht stimmen könnte - an handfesten Beweisen mangelte es bislang jedoch. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1976. Day im Filmklassiker "Bettgeflüster": Angeblich soll ihr Alter beim Vorsprechen für einen Film in jungen Jahren falsch aufgeschrieben worden sein. "Wir wissen nicht, ob das stimmt", sagte nun ein Sprecher der Filmikone, "falls es aber so war, könnte der Fehler so all die Jahre schlichtweg überdauert haben." Day mit ihrem damaligen Ehemann Marty Melcher im Jahr 1954: Sechs Jahre zuvor hatte sie ihr Filmdebüt, in den Fünzigerjahren wurde Day mit mehreren Filmen weltberühmt. Doris Day war ein Männerschwarm: Hier ist sie 1976 in New York mit Barry Comden zu sehen, Ehemann Nummer vier.

Der inkonsequenteste Partygast ...

... war Amy Schumer. Die US-Komikerin fand die Met Gala schon 2016 furchtbar. Leute, die nur vorgeben würden, miteinander zu sprechen - eine Farce. Und erst die Kleidung. "Wir sind angezogen wie ein Haufen verdammter Arschlöcher", lästerte die US-Komikerin. Noch einmal wolle sie die angesagteste Party von New York nicht besuchen.

Nun ja. In diesem Jahr war die 30-Jährige wieder da. In einem schwarzen ärmellosen Kleid, das der US-Moderator Stephen Colbert "Leder und Schutzpanzer zugleich" nannte. Und Schumer hatte wieder etwas zu meckern: Im Kleid habe sie geschwitzt, sagte sie Colbert, außerdem habe die Bar zu früh zugemacht. Sie könne sich einfach nicht wohlfühlen bei der Gala. Na dann bis zum nächsten Jahr.

Verschwitzt und zugenäht Wer bei der Met Gala auf der Gästeliste steht, darf sich zur ersten Promiliga zählen. Amy Schumer fand die Veranstaltung im vergangenen Jahr zwar furchtbar - das hinderte sie jedoch nicht daran, nun wieder vorbeizuschauen. Ob sie das Publikum genauso doof fand wie 2016, ist nicht überliefert - dafür aber, dass die Komikerin in ihrem Kleid von Designer Zac Posen schwitzte. Darüber sprach Schumer bei TV-Talker Stephen Colbert, der mit seiner Frau Evelyn McGee-Colbert ebenfalls die Met Gala besucht hatte. Schumer war in Colberts Show zu Gast, um für ihren Film "Snatched" zu werben. Darin ist sie mit Goldie Hawn zu sehen. Jonathan Levine (links) führte Regie, Produzent ist Paul Feig (rechts). In jedem PR-Interview zu "Snatched" sei sie nach ihrem Körper gefragt worden, sagte Schumer. "In dem Film trage ich einen Badeanzug, es gibt nackte Haut." Sie fühle sich mit ihrem Körper wohl, sagte Schumer - "aber die reden mit mir, als ob ich mit Butter eingerieben werden müsste, um durch eine Tür zu passen". Auf eines kann man sich bei Amy Schumer verlassen: Wenn sie einen Preis bekommt, wird die Dankesrede nicht langweilig. "Ich bin Plus-Plus-Size-Schauspielerin Amy Schumer", sagte sie 2016, als sie bei den Critic's Choice Awards den MVP-Award entgegennahm - in US-Sportarten geht der an den "wertvollsten Spieler" der Saison. "Danke für diese Auszeichnung, die den Grund bedeckt, warum ich meine Sachen selbst schreiben muss", witzelte Schumer und hielt dabei den Preis an ihren Bauch. Die Botschaft: Wenn eine Schauspielerin nicht Hollywoods Schönheitsideal entspricht, ist sie darauf angewiesen, selbst Drehbücher zu schreiben - weil es sonst keine entsprechenden Rollen gibt.

Die traurigste Catwoman ...

... war in diesem Jahr Halle Berry. Die Schauspielerin trauerte um ihre Katze Playdough. Im Mai verabschiedete sich die Oscar-Preisträgerin auf Instagram mit rührenden Worten von dem Haustier: "Dieser kleine Kerl hat unser Leben erhellt und uns 16 Jahre lang jeden Tag Freude gebracht." Das Tier und ihr dreijähriger Sohn Maceo seien Kumpels gewesen und hätten jeden Morgen auf dem Fußboden zusammen gefrühstückt - "Playdough sein Trockenfutter und Maceo sein Müsli". Die Katze habe an einem Hirntumor gelitten, schrieb die US-Schauspielerin, die unter anderem als "Catwoman" Berühmtheit erlangte.

Das ungewöhnlichste Geheimnis ...

... hütete die Sängerin Lorde. Zumindest bis Juni. Bei TV-Talker Jimmy Fallon gab sie zu, dass sie frittierte Zwiebelringe in aller Welt teste und bewerte. Das neuseeländische Nachrichtenportal Newshub hatte den Instagram-Account @onionringsworldwide mit ihr in Verbindung gebracht - anhand von Lordes Tourkalender. Keine PR-Aktion, reines Privatvergnügen, versicherte die Sängerin, die selbstverständlich nicht dem Kosenamen "Lorde of the Onion Rings" entgehen konnte.

Die Zwiebelring-Enthusiastin Lorde ist dank ihrer Musik ein Star. Dass sie auch auf anderem Gebiet zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist, hat sie nun bei TV-Talker Jimmy Fallon zugegeben. Die Sängerin sagte, sie habe den Instagram-Account @onionringsworldwide betrieben. Dort wurden frittierte Zwiebelringe getestet und auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Nachdem bekannt wurde, dass die Sängerin die Kritiken schreibt, wurde der Account gelöscht. Als Lorde mit "Royals" ihren internationalen Durchbruch erlebte, war sie noch ein Teenager. Jetzt ist sie 20 und stellte fest, "dass ich gar nichts weiß", wie sie im Interview mit SPIEGEL ONLINE sagte. Lorde beim Governor's-Ball-Festival in New York am 2. Juni: Ihr neues Album heißt "Melodrama". Lorde beim Coachella-Festival im April: Die 20-Jährige ist It-Girls wie Taylor Swift und Lena Dunham befreundet. Performerin Lorde: Mit "Royals" wurde sie einst zur Stimme einer Teenager-Generation, die sich gegen das Bling-Bling-Diktat stellte. Lorde bei einem Konzert in London (im Mai): Geboren wurde sie 1996 als Ella Marija Lani Yelich-O'Connor in Neuseeland. Weltstar mit 16: Lorde mit ihren Grammy-Trophäen im Januar 2014 nach dem Erfolg ihrer Single "Royals" und dem Album "Pure Heroine".

Das uncoolste Hilfsangebot ...

... erhielt Aaron Carter. Der Ex-Teenie-Star hatte Ärger mit der Polizei - und war genervt von seinem älteren Bruder, Ex-Backstreet-Boy Nick Carter. Was war passiert? Die Polizei hatte Aaron Carter mit Drogen erwischt. Nachdem der Fall Schlagzeilen gemacht hatte, meldete sich Nick Carter via Twitter und bot Hilfe an: "An meinen Bruder. Ich liebe dich, egal was passiert. Wenn du Hilfe brauchst - ich bin hier und will dir helfen, damit es dir besser geht." Das kam beim Adressaten gar nicht gut an. Über sein Management ließ Aaron Carter mitteilen: "Wenn sich mein eigenes Blut (Nick Carter) wirklich um meine Gesundheit sorgt, warum ruft er mich nicht direkt an, sondern wählt dafür ein öffentliches Forum?" Das sei "nicht cool".

Der kleine Bruder Aaron Carter hat Ärger mit der Polizei. Der Sänger wurde wegen Fahruntüchtigkeit festgenommen. Bei ihm sei eine geringe Menge Marihuana gefunden worden. Das Foto zeigt ihn nach der Festnahme. Aaron Carter wurde einst als Teenie-Star gefeiert. Zurzeit hat er offenbar gesundheitliche Probleme. Bruder Nick Carter, der als "Backstreet Boy" Karriere machte, bot Hilfe an. Via Twitter. Das gefiel dem jüngeren Aaron gar nicht. "Warum ruft er mich nicht direkt an?", fragte Nick.

Das albernste Nacktfoto ...

... veröffentlichte Kim Kardashian auf ihrem Instagram-Account. Es zeigt den Reality-TV-Star nackig auf einem Baum. Mit diesem Bild warb sie für ein Buch der Fotografen Mert Alas und Marcus Piggot: Sie sei "so geehrt", von den beiden abgelichtet worden zu sein, schreibt sie. Mert Alas zufolge trägt die Schwarz-Weiß-Aufnahme den Titel "Night Bird". Kardashians Blick schweife in die Ferne, "als würde sie in der Nacht nach etwas suchen", fabulierte das "OK!"-Magazin in das Werk hinein. Wahrscheinlich, unkte ein Instagram-User, "ist sie einfach nur auf der Suche nach ihren Klamotten".

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 5. Sep 2017 um 15:03 Uhr

Die schneidigste Autorenschelte ...

... lieferte eine vollkommen genervte Tessa Thompson. Sie spielt in Marvels Superheldenfilm "Thor: Tag der Entscheidung" eine Elite-Kriegerin und ist genervt, weil sich Drehbuchautoren ihrer Meinung nach so wenig Mühe mit der Beschreibung solcher Rollen geben. Knallharte Frauen, "badasses", seien gefragt. "Das ist eine Bezeichnung, die ich in allen Drehbüchern Hollywoods hasse", sagte die Schauspielerin.

Der Begriff habe sich inzwischen in jedes Drehbuch geschlichen, das ihr unterkomme. "Es ist schrecklich, weil er überhaupt nichts bedeutet." Man habe es einfach mit einer sehr geistlosen Art männlicher Autoren zu tun, die damit wohl sagen wollten: "Äh ... öhm ... sie ist so ... sie ... hm. Sie ist tough. Sie ist ein knallharter Typ, aber sie hat etwas Schönes. Und sie ist sexy. Unbewusst sexy."

"Das ist komplett unfair" Tessa Thompson in der Rolle der Valkyrie in dem Superhelden-Film "Thor: Tag der Entscheidung": Die Darstellerin versucht, nicht dem Klischee von Hollywood zu erliegen, wonach Frauen in Actionfilmen "gleichzeitig sehr stark und kämpferisch sein müssen, aber auch sexy". Das sei ungerecht, sagte sie der "Los Angeles Times". Knallharte Typen, "badasses" seien bei den Frauen gefragt – "das ist eine Bezeichnung, die ich in allen Drehbüchern Hollywoods hasse", so die Schauspielerin. Zusammen mit Regisseur Taika Waititi (rechts) wolle sie eine Frauenfigur schaffen, "die ihre eigene Ikonografie besetzt". Der Begriff "Badass" habe sich in jedes Drehbuch geschlichen, das ihr unterkomme. "Es ist schrecklich, weil er überhaupt nichts bedeutet." Man habe es einfach mit einer sehr geistlosen Art männlicher Autoren zu tun, die damit wohl sagen wollten: "Ah, uh, sie ist so, sie, uh, sie ist tough. Sie ist ein knallharter Typ, aber sie hat etwas Schönes. Und sie ist sexy. Unbewusst sexy." Auch Jessica Chastain hat Sexismus in Hollywood stets kritisiert. "Wenn beide Geschlechter zum gleichen Teil vertreten sind, hat man eine gesündere Perspektive", sagt sie. "Als einzige Frau am Set fühlt man sich schon mal als sexuelles Objekt." Außerdem gebe es dann keine Hierarchie. "Dann gibt es niemanden, der sich ausgeschlossen, schikaniert oder gedemütigt fühlt." Die 39-Jährige gab im Film "Zero Dark Thirty" die CIA-Agentin Maya, die Top-Terrorist Osama Bin Laden jagte. Solche Rollen für Frauen gebe es viel zu selten, so Chastain. Für ihre Leistung wurde sie damals für den Oscar nominiert. Chastain findet außerdem, dass weibliche Actionstars in Hollywoodfilmen zu sehr auf ihr Äußeres reduziert werden. "Wenn man sich Filme wie 'Elektra' und 'Aeon Flux' anschaut, dann ist das Problem, dass die Studios die Superfrauen sehr sexualisiert darstellen", sagte Chastain. Die Darstellerinnen würden in ein enges Ganzkörperkostüm gepresst, in ein Catsuit, um ihre Reize zu entfalten. Hier ist Charlize Theron in "Aeon Flux" zu sehen. Doch Theron (hier bei der Uno in New York) kann auch anders. In "Mad Max: Fury Road" spielte sie die weibliche Hauptrolle und ließ ... ... als einarmige Truckfahrerin Imperator Furiosa ihren sonst so hart wirkenden Schauspielkollegen Tom Hardy ganz schön niedlich aussehen. Für Chastain das Paradebeispiel einer weiblichen Actionheldin: Sigourney Weaver, die mit ihrer Rolle als... ... Ellen Louise Ripley in den "Alien"-Filmen einen Klassiker ablieferte (hier in "Alien 3" aus dem Jahr 1992). "Sie ist eine sehr erotische Frau", sagte Chastain. "Aber sie trägt nicht viel Make-up, sie hat Jeans und T-Shirt an. Was sie sexy macht, sind ihre Fähigkeiten." Auch Jennifer Lawrence (hier bei den Oscars 2014) wird von Chastain als positives Beispiel gelobt. Ihre Heldin... ... Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" ist eine weibliche Actionheldin ganz nach Chastains Geschmack. "Und auch sie trägt keinen Catsuit", so Chastain. Lawrence gehört ebenfalls zu den Promis, die sich zum "Gender Pay Gap" geäußert haben. Sandra Bullock, hier beim People's Choice Award 2016, erklärte, sie fühle sich verspottet, wenn man sie auf dem roten Teppich nur nach ihren Klamotten fragen würde. Sharon Stone beklagte ebenfalls, dass sie viel weniger als ihre Kollegen verdiente. Chastain war zuletzt an der Seite von Matt Damon in "The Martian" zu sehen. Ihr Film "The Huntsman & The Ice Queen" kommt Anfang April in die Kinos. "Wenn eine weibliche Rolle langweiliger ist als eine männliche, dann bin ich nicht interessiert", so Chastain. Angeblich hat sie ein Angebot für "Iron Man 3" ausgeschlagen, weil sie keine Superheldin spielen sollte, sondern eine Zivilistin.

Die offenherzigste Drogenbeichte (mit Happy End) ...

... kam von Robbie Williams. Depressionen, Essstörungen, Drogenmissbrauch - der Sänger hat in den vergangenen Jahren viele persönliche Tiefpunkte durchgemacht. Inzwischen ist der 43-Jährige aber offenbar glücklicher Familienvater. Seine Vergangenheit arbeitet er schonungslos auf. Und zwar in aller Öffentlichkeit.

Erst plauderte er in einem Interview über psychische Probleme, dann packte er in einer Autobiografie aus. "Ich war süchtig nach dem ADHS-Medikament Adderall", heißt es etwa über eine Phase im Jahr 2006 in dem Buch, aus dem unter anderem die "Bild"-Zeitung zitierte: "Ich kokste allein in meinem Zimmer."

Williams schrieb demnach auch über den Tag, an dem er seine heutige Ehefrau Ayda kennenlernte. "Etwas früher am selben Tag war eine Dealerin vorbeigekommen, mit der ich schlief, und hatte mir all diese Pillen gebracht - Morphium, Adderall, Vicodin und noch so Zeug", schreibt Williams dem Bericht zufolge. Ayda habe das nicht abgeschreckt: "In jener Nacht lernte sie mich an meinem Tiefpunkt kennen. Und interessanterweise gefiel es ihr!"

Drogen und Depressionen Jahrelang galt er als einer der kreativsten Entertainer des Showgeschäfts, nach heftigen Drogenexzessen war es zuletzt ruhiger um ihn geworden: Robbie Williams. In einer Biografie, aus der die "Bild"-Zeitung vorab zitiert, schildert der Musiker nun ausführlich seine Erfahrungen mit Rauschgiften. Seine heutige Frau etwa habe ihn kennengelernt, nachdem er Drogen genommen und mit seiner Dealerin geschlafen habe. Die Exzesse haben das Leben des Musikers offenbar verändert: Williams leidet seit Längerem unter mehreren psychischen Krankheiten, wie er erst kürzlich der britischen "Sunday Times" sagte. "Ich bin entweder schlank und depressiv oder fett und schäme mich", sagte der 43-Jährige. Es komme vor, dass er mehrfach nachts schlafwandelnd aufstehe, um sich etwas zu essen zu holen. Er schlafe dabei aber tief und fest. Dieses Foto zeigt ihn 2014 bei einem Auftritt in Budapest. Williams sprach in dem Interview auch über die Ehe mit seiner Frau Ayda - und zeigte sich stolz darüber, der Mutter von zwei gemeinsamen Kindern treu zu sein. Diese Treue findet Williams angesichts seines Lebenswandels offenbar bemerkenswert, da er häufig Gelegenheiten für Seitensprünge hätte. "Ich bekomme sehr viel Zuspruch", sagte er. "Ich gehe hinaus auf die Bühne, schaue auf ein Stadion voller Leute, die mich unglaublich gut finden und einige davon sehen unglaublich gut aus", sagte Williams. Er habe daher einen Orden für seine Treue verdient, so Williams. Das war mit Blick auf seine bisherige Lebensgeschichte vermutlich ein bisschen ironisch gemeint: Williams galt vor seiner Hochzeit jahrelang als Frauenheld.

Die rasanteste Liebesgeschichte ...

... des Jahres hatten Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle. Fragten wir uns Anfang September noch, ob sie nun ein Paar sind, zeigten sie sich Ende des Monats tuschelnd, turtelnd, Hand in Hand bei den "Invictus Games" im kanadischen Toronto. Bei dem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen verfolgten beide ein Rollstuhltennis-Spiel. Und im November waren sie offiziell verlobt, an Weihnachten war die Schauspielerin bereits bei den Royals eingeladen - und im Mai wollen sie heiraten. Ob sie so lange warten können?

"Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt" Erst heimlich, dann offiziell: Prinz Harry und die Schauspielerin Meghan Markle sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar, nun haben sie sich verlobt. Harry habe die Queen sowie weitere enge Mitglieder des Königshauses über die Entscheidung informiert, teilte der Kensington Palace mit. Die Hochzeit ist demnach für das Frühjahr 2018 geplant. Königin Elizabeth II. und ihr Mann Philipp wünschten den Verlobten alles erdenkliche Glück. Harry galt lange Jahre als ungestümer Lebemann, er machte viele Schlagzeilen. Dieses Foto zeigt eine Wachsfigur des Prinzen bei Madam Tussauds im März 2006. Harrys Vater sei erfreut, die Hochzeit seines 33-jährigen Sohnes ankündigen zu dürfen, hieß es nun in einer Mitteilung aus dem Clarence House, der Londoner Residenz von Prinz Charles. Dieses Bild zeigt Harry an der Seite seines Bruders William. Die in Kalifornien geborene Markle ist Schauspielerin, die 36-Jährige ist aus der US-Anwaltsserie "Suits" bekannt. Die US-Amerikanerin und der Prinz sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar - seit wann genau, ist nicht bekannt. Im November 2016 hatte Harry die Beziehung bestätigt, erstmals gemeinsam traten die beiden Ende September bei den "Invictus Games" im kanadischen Toronto auf. Dort präsentierte sich das Paar tuschelnd, turtelnd, Hand in Hand. Ebenfalls im September hatte sich Markle erstmals öffentlich zu der Beziehung geäußert. In einem Interview mit dem Magazin "Vanity Fair" sagte die 36-Jährige, sie habe Harry erstmals im Juli 2016 in London getroffen. Sie seien bereits sechs Monate heimlich zusammen ausgegangen, bevor die Medien von ihrer Beziehung Wind bekommen hätten, sagte Markle: "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt." Schon damals wurde spekuliert, ob die beiden bald heiraten würden. Dieser Verdacht hat sich nun bestätigt. Die Afroamerikanerin Markle war bereits mit einem Filmproduzenten verheiratet, von dem sie sich vor etwa vier Jahren scheiden ließ. Prinz Harry hatte sich anfangs über Sexismus und Rassismus beklagt, die seine Freundin im Vereinigten Königreich erlitten habe. Mit dem Rummel um ihre Person hatte Markle zwischenzeitlich zu kämpfen. "Das kommt in Wellen, manchmal ist es anstrengender als an anderen Tagen", sagte sie in einem Interview im September. Sie selbst lese die Medienberichte allerdings nicht. Auch Thronfolger William und seine Frau Kate äußerten sich zu der Verlobung: "Wir freuen uns sehr für Harry und Meghan. Es war wunderbar, Meghan kennenzulernen und zu sehen, wie glücklich sie und Harry zusammen sind."

Das größte Pizzaproblem ...

... hat kein Star, sondern ein Gebäude. Besser gesagt: Ein Star unter den Einfamilienhäusern. In Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico steht ein Haus, das in der Serie "Breaking Bad" als Kulisse diente. Weil in einer legendären Szene die Hauptfigur Walter White alias Bryan Cranston eine Pizza aufs Garagendach schmeißt, tun dies nun immer wieder auch Fans. Die Bewohner des Hauses finden das gar nicht witzig. Um aufdringliche Pizzawerfer abzuhalten, wurde nun ein Zaun ums Grundstück gebaut.

Der auf-keinen-Fall-flatulierendste Reality-Star ...

... ist eine Dame, die aufmerksame Leserinnen und Leser bereits vom Baum einige Absätze vorher kennen. Die "Tribute von Panem"-Schauspielerin Jennifer Lawrence hat den Reality-TV-Star Kim Kardashian im November in einer Fernseh-Show interviewt. Im Zentrum des Gesprächs: ein gemeinsames Abendessen bei den Kardashians rund zwei Wochen zuvor. So manche heitere Erinnerung an die gemeinsame Party teilte die als redselig bekannte Oscar-Preisträgerin mit einem Millionenpublikum.

Lawrence sagte zu Kardashian: "Ich erinnere mich, wie ich plötzlich nackt im Kleiderschrank deiner Mutter stand." Die 27-Jährige ging mit Kardashian zahlreiche weniger ernst gemeinte Fragen durch: "Furzen Kanye und du voreinander?", fragte Lawrence etwa. "Ich furze nicht", beendete Kardashian, die mit Rapper Kanye West verheiratet ist, das Thema schnell.

Szenen aus dem Suff Jennifer Lawrence bei einer Premiere in New York: Der "Tribute von Panem"-Star hat den Reality-TV-Star Kim Kardashian in einer TV-Show interviewt. Für ihr Interview schlüpfte Lawrence in eine ungewohnte Rolle - und durfte Jimmy Kimmel als Moderator vertreten. Auf dem Bild ist sie zu Gast bei Kimmels Kollege Jimmy Fallon. Vom Stuhl des Moderators aus sprach die Oscar-Preisträgerin Lawrence mit dem Reality-Star Kardashian über ein gemeinsames Abendessen bei der TV-Familie vor rund zwei Wochen. Und teilte so manche Erinnerung an die gemeinsame Party mit einem Millionenpublikum. Lawrence - hier bei der Premiere ihres neuen Films "Mother!" in London - sagte zu Kardashian: "Ich erinnere mich, wie ich plötzlich nackt im Kleiderschrank deiner Mutter stand." Dort habe Lawrence darum gebeten, von Kanye West gestylt zu werden, ergänzte Kardashian. Gemeinsam hatten sie laut Kardashian damals auf der Party auch gescherzt: "Wenn Du damit die Welt retten könntest, würdest Du eher mit Donald Trump oder mit Kim Jong Un schlafen?" Eine Antwort auf diese Frage ließ die 37-Jährige offen - und Lawrence sagte, sie könne sich nicht erinnern. Gastmoderatorin Lawrence ging mit Kardashian in Erinnerung an die Party noch weitere, weniger ernst gemeinte Fragen durch. "Furzen Kanye und du voreinander?", fragte Lawrence. "Ich furze nicht", beendete Kardashian, die mit Rapper Kanye West verheiratet ist, das Thema schnell.

Der entspannteste Frührentner ...

... scheint George Clooney zu sein. Um neue Filme schert sich der Star offenbar nicht mehr allzusehr. Er habe Geld und müsse nicht mehr Schauspielern, um seine Miete zu bezahlen, sagte Clooney in einem Interview mit der "Sunday Times". Auch sein Alter sei ein Aspekt: "Ich bin 56. Ich bin nicht mehr der Typ, der das Mädchen bekommt", sagte Clooney dem Blatt. Oder zumindest solle er es nicht mehr sein, ergänzte er. Der letzte Film mit dem Oscar-Preisträger als Protagonist erschien im Jahr 2016.

Glanz ist wichtiger als Gage George Clooney ist es nicht mehr wichtig, Filmrollen zu bekommen. "Ich habe Geld", sagte er der "Sunday Times". Kürzlich hatte er eine Tequilafirma für eine Milliarde Dollar verkauft. Seine finanzielle Lage mache es ihm möglich, dass er für Filmprojekte kämpfen könne, die er machen wolle, sagte Clooney in dem Interview. Clooney gibt sein Geld auch für soziale Zwecke aus: Gemeinsam mit seiner Frau Amal setzt er sich für eine Vielzahl von Hilfsprojekten ein. Im September sagte der Schauspieler dem "Hollywood Reporter", dass das Ehepaar einen Flüchtling aus dem Irak in einem Haus aufgenommen hat, das ihnen gehört. Mit mehreren Millionen Dollar aus seinem Vermögen will der Schauspieler und Filmemacher auch weitere Flüchtlinge unterstützen, die in die USA kommen. Erst in diesem Jahr sind George und Amal Clooney zum ersten Mal Eltern geworden. Sie bekamen Zwillinge. In deutschen Kinos läuft am 9. November der Film "Suburbicon" an, bei dem Clooney Regie führte. In den Hauptrollen sind unter anderem Julianne Moore und Matt Damon zu sehen.

Der konsequenteste Kavalier ...

... war Drake. Der kanadische Rapper hat im November ein Konzert unterbrochen, um einen Mann im Publikum davon abzuhalten, Frauen zu belästigen. Auf einem bei Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Drake am vorderen Bühnenrand seinen Song "Know Yourself" rappt, bevor er die Musik plötzlich stoppen lässt.

An einen Konzertbesucher gerichtet sagte er wütend: "Wenn du nicht aufhörst, Frauen zu begrapschen, komme ich runter und mache dich fertig!" Das Publikum bejubelte die Ansage des Rappers. Laut US-Sender NBC knöpfte sich Drake den Gast während der "Boy Meets World"-Tour bei einem Auftritt im Nachtklub Marquee im australischen Sydney vor.