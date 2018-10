Klatsch und Knatsch Was für eine Aufregung

Die Aufmerksamkeit der Woche...

Von Etiketten und anderen Wichtigkeiten So viele Schlagzeilen kamen schon lange nicht mehr aus der Südsee. Der Grund: ihre berühmten, royalen Besucher. Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten auf ihrer Pazifikreise Fidschi und Tonga und zogen dabei die Blicke der ganzen Welt auf sich - wegen mehr oder weniger wichtiger Dinge. So schaffte es unter anderem ein Etikett der Herzogin in die Schlagzeilen. Bei ihrer Ankunft am Flughafen Fua'amotu am Donnerstag lugte der kleine weiße Anhänger unter dem Rock ihres langen roten Kleides hervor. Auf Tonga erhielt das Paar traditionelle Gastgeschenke - dazu gehörten bunte Halsketten und Röcke. Auch auf Fidschi waren Prinz Harry und Herzogin Meghan mit traditionellem Schmuck ausgestattet worden. Neben dem Etikett im Kleid erregte auch die Personenschützerin von Herzogin Meghan Aufsehen. Viele Medien kommentierten das Aussehen der Frau, die die 37-Jährige beschützt, obwohl weibliche Sicherheitskräfte bei den Royals nichts Neues sind. Die Frau, deren Name der Kensington Palast nicht bekanntgab, soll bereits seit mehreren Monaten für das Paar arbeiten. Sie habe Prinz Harrys früheren Sicherheitschef Bill Renshaw abgelöst, als dieser nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand ging. Auf der Rückreise des Paars nach Sydney gab es eine letzte, kleine Aufregung: Der Pilot des Flugzeugs unterbrach in letzter Minute die Landung am Flughafen in Sydney, wie australische Medien berichteten. Ein anderes Flugzeug hatte sich auf der Landebahn befunden. Beim zweiten Versuch konnte die Maschine aber sicher landen. Am Sonntag geht es für Harry und Meghan weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach Großbritannien zurückreisen.

Erinnerungen an den Anschlag Fußballtrainer Pep Guardiola hat in einem Interview über den Anschlag von Manchester gesprochen. Seine Frau Cristina Serra und seine beiden Töchter waren unter den Besuchern des Konzerts der Sängerin Ariana Grande, als sich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Er selbst und sein Sohn seien zu Hause gewesen. Dann habe seine Frau (Foto) angerufen und gesagt: "Etwas ist passiert, und wir rennen, aber ich weiß nicht, was passiert ist." Guardiolas Familie überlebte den Anschlag. "Am Ende hatten wir Glück", sagt Guardiola. "Leider gab es viele andere Leute, die zu Schaden kamen." Am 22. Mai 2018 - ein Jahr nach dem Anschlag - gab es landesweit Schweigeminuten, Tausende Menschen sammelten sich in Manchester zum Gedenken an die Opfer. Grande selbst erinnert immer wieder an den Anschlag. Im Mai sagte sie dem "Time"-Magazin, dass er ihr noch immer schwer zu schaffen mache.

Die tolerante Anna Schudt Wer den "Tatort" aus Dortmund regelmäßig anschaut, kennt Martina Bönisch: eine emanzipierte, durchsetzungsstarke, oft auch laute Ermittlerin. Und eine bisweilen ziemlich einsame Frau, die zudem keinen festen Lebensgefährten hat. Das Leben der Frau, die Bönisch in dem Fernsehkrimi darstellt, sieht anders aus: Anna Schudt ist mit ihrem Schauspielkollegen Moritz Führmann verheiratet. Schudt spielt im Dortmunder "Tatort" an der Seite von Jorg Hartmann und Aylin Tezel. In einem Interview hat die 44-Jährige offen über ihre Haltung zur Treue in der Ehe gesprochen. Für sie würde ein Seitensprung ihres Mannes offenbar nicht das Ende der Ehe bedeuten: "Und wie ich den verzeihen würde", sagte sie der "Bunten". "Das interessiert mich überhaupt nicht", sagte die Schauspielerin, "ich bin da sehr tolerant."

Happy Ending Julia Roberts und romantische Komödien - dieses Kapitel ist offenbar vorbei. Man kennt sie als die Prostituierte Vivian Ward in "Pretty Woman" ... als Julianne Potter in "Die Hochzeit meines besten Freundes" ... und als Anna Scott in "Notting Hill". Doch ähnliche Rollen will sie offenbar nicht mehr spielen. In einem Interview mit "Entertainment Online" sprach die 50-Jährige darüber, warum romantische Komödien nicht mehr zu ihr passten. Die Erklärung lässt sich so zusammenfassen: Roberts habe inzwischen zu viel Lebenserfahrung. "Ich liebe sie, ich bin gerne Teil von ihnen, ich sehe sie mir gerne an. Aber manchmal funktionieren sie einfach nicht, wenn man eine bestimmte Lebenserfahrung hat", sagte Roberts über das Genre. Das habe nichts mit dem Alter zu tun. "Es geht darum, dass die Leute wissen, was du weißt."

"Ich bin schwanger" Amy Schumer erwartet ein Kind. Das gab die Komikerin bei Instagram bekannt. Sie ist verheiratet mit dem Koch Chris Fischer. Sie sei kurz davor, aufregende Neuigkeiten zu verkünden, schrieb Schumer auf Instagram. Dazu setzte sie einen Link zur Instagram-Seite der US-Journalistin Jessica Yellin. Yellin wiederum veröffentlichte ein Video, in dem Schumer Wahlempfehlungen für die anstehenden US-Kongresswahlen gibt. Ganz am Ende steht, dass Schumer schwanger sei. Schumer (links) engagiert sich immer wieder politisch: Anfang des Monats war sie bei einer Demonstration gegen die Ernennung Brett Kavanaughs für das Oberste Gericht der USA festgenommen worden - genauso wie Model Emily Ratajkowski (rechts, mit weißen Shirt). Kurz nach ihrer Hochzeit mit Chris Fischer gab es bereits Gerüchte um eine Schwangerschaft. "Nein ich bin nicht schwanger", schrieb Schumer im März auf Instagram.

"Wie mutig und ehrlich" Nachdem Selma Blair in einem emotionalen Beitrag ihre Diagnose Multiple Sklerose öffentlich gemacht hat, erhält die US-Schauspielerin nun viel Zuspruch. "Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, und es gibt nichts, das ich nicht für dich tun würde", schrieb Sarah Michelle Gellar in den Kommentaren unter Blairs Instagram-Post vom Samstag. Gellar und Blair hatten 1999 für den Thriller "Eiskalte Engel" zusammen vor der Kamera gestanden. Blair spielt darin eine junge Frau, die sich in ihren Musiklehrer verliebt. "Wie mutig und ehrlich, so etwas zu schreiben", schrieb Neil Patrick Harris, bekannt aus "How I Met Your Mother". Schauspielerin Shannen Doherty, die jahrelang selbst gegen den Krebs kämpfte, schrieb: "Deine Stärke zu teilen ist nicht nur ein Geschenk für andere, sondern auch an dich selbst." Blair hatte in einer langen Nachricht an ihre Fans geschrieben, sie habe jahrelang Symptome gezeigt, die jedoch nie ernst genommen worden seien. Erst im August sei bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden. "Ich bin behindert. Ich stürze manchmal. Ich lasse Dinge fallen. Meine Erinnerung ist vernebelt. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen eines kaputten Navigationssystems", schrieb Blair. Zugleich gab sie sich zuversichtlich: "Wir kriegen das hin." Zwar wisse sie noch nicht genau, was alles auf sie zukomme, aber sie wolle "ihr Bestes geben". Sie wolle wieder mit ihrem Sohn spielen und auf ihrem Pferd reiten, erklärte Blair. Die 46-Jährige gewährte auch Einblicke in ihren durch die Krankheit schwieriger gewordenen Alltag. "Ich habe Multiple Sklerose und ich bin OK. Aber wenn ihr mich seht, wie ich Dinge auf die Straße fallen lasse, fühlt euch frei, mir beim Aufheben zu helfen. Ich allein brauche dafür einen ganzen Tag", schrieb sie. Blair wurde durch Filme wie "Eiskalte Engel" und "Fog - Nebel des Grauens" (2005) bekannt und hatte auch Rollen in diversen Serien. Derzeit steht die 46-Jährige für die Netflix-Serie "Another Life" vor der Kamera.

