Pazifikreise von Harry und Meghan Britische Charmeoffensive

Nun ist Schluss. Nach 16 Tagen voller Termine, Händeschütteln, Lächeln und Redenhalten geht es für den Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstag wieder zurück nach Großbritannien. In den vergangenen Tagen haben die beiden ein straffes Programm absolviert: Los ging es am 16. Oktober in Sydney, es folgten mehrere Stationen in Australien, auf Fidschi, Tonga und zuletzt in Neuseeland. Ein Überblick über die Höhepunkte der Pazifikreise.

Das Baby

Es war DIE Nachricht der Reise. Nur wenige Stunden nach der Ankunft des Paares in Sydney meldete der Kensington Palast in London: Die Herzogin von Sussex ist schwanger, das Kind soll im Frühjahr auf die Welt kommen. Das Interesse am Thema ließ während der gesamten Reise nicht nach. Wie geht es der Schwangeren? Kann sie alle Termine wahrnehmen? Und sieht man schon einen Babybauch?

"Wir hätten uns keinen besseren Ort aussuchen können, um die Nachricht zu verbreiten", sagte Prinz Harry in Sydney - und schmeichelte damit dem Gastgeber. Schon zum ersten offiziellen Termin bekamen er und seine Frau Babyschuhe und ein Stoffkänguru geschenkt, weitere Gaben für das Baby folgten.

Achso, und um die Fragen zu beantworten: Die Herzogin wirkte fit. Einige Termine musste sie allerdings absagen. Und mit etwas Fantasie konnte man einen kleinen Babybauch erkennen.

Die Spiele

Der offizielle Grund für die Reise waren die Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten. Prinz Harry hat den Sportwettbewerb mit ins Leben gerufen, er wurde erstmals 2014 veranstaltet. In diesem Jahr war Sydney Austragungsort, es kamen mehr als 500 Teilnehmer aus 18 Nationen. Um die Aktion zu bewerben, war auch Invictus-Botschafter David Beckham mit seiner Familie nach Sydney gereist.

Die Spiele gingen am Samstag zu Ende: Prinz und Herzogin sahen sich das Rollstuhl-Basketballfinale zwischen den USA und den Niederlanden nicht von den VIP-Rängen, sondern auf der Zuschauertribüne an. Anschließend übergaben sie die Goldmedaillen an die US-Athleten. Es ist nicht übertrieben zu sagen: An den Royals gab es deutlich mehr Interesse als an den Invictus Games.

Die Botschaften

Wiederholt sprach Prinz Harry auf der Reise ein sehr persönliches Thema an: psychische Gesundheit. Im vergangenen Jahr machte er öffentlich, dass er Jahre nach dem Tod seiner Mutter Diana professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Darauf kam er auch im australischen Dubbo zu sprechen, einer Stadt, die seit Jahren unter Dürre leidet. Um Hilfe zu bitten "war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", sagte Harry - auch mit Blick auf höhere Suizidraten in ländlichen Gegenden Australiens.

Am Bondi Beach in Sydney und später auch im neuseeländischen Wellington trafen sich die prominenten Besucher mit Jugendlichen und Aktivisten, die Betroffenen helfen. "Jeder braucht jemanden, an den er sich wenden kann", sagte Harry dabei. Und in seiner Abschlussrede bei den Invictus Games sagte er, das Geheimnis hinter dem Erfolg der Spiele sei es, "zu akzeptieren, dass psychische Gesundheit der Schlüssel zur Besserung ist".

Herzogin Meghan hielt ihre erste öffentliche Rede an der University of the South Pacific in Suva auf Fidschi. Sie sprach über die Bedeutung von Bildung für Frauen und Mädchen und berichtete, wie hart sie arbeiten musste, um sich ihr Studium zu finanzieren - mit Stipendien, staatlicher Unterstützung und Nebenjobs. "Es war ohne Frage jede Mühe wert." Aufmerksamkeit bekam auch ihre Rede in Wellington, dort sprach sie bei einer Feier zum 125. Jubiläum des Frauenwahlrechts in Neuseeland. "Beim Frauenwahlrecht geht es um Feminismus. Und beim Feminismus geht es um Fairness."

Die Outfits der Herzogin

Es waren gute Tage für Karen Gee, Martin Grant, Dion Lee oder Outland Denim: Die australischen Designer und Marken standen dank Herzogin Meghan im Rampenlicht, sie wählte mehrfach Kleidungsstücke lokaler Modemacher. Das cremefarbene, knielange 1285-Dollar-Kleid beispielsweise, das sie bei ihrem ersten Auftritt in Sydney trug, war von Karen Gee - und die Website der Designerin brach anschließend unter dem Ansturm zusammen. Es war ein wiederkehrendes Phänomen. (Wenn Sie mehr zu Meghans einzelnen Kleidungsstücken erfahren wollen: Die australische "Vogue" hat hier jedes einzelne Outfit aufgelistet.)

In einigen Klatschmagazinen war von zwei "Mode-Fauxpas" die Rede. Zum einen war damit das Reformation-Kleid gemeint, das Meghan zu ihrem Besuch auf Fraser Island trug und das durch einen Beinschlitz den Blick auf ihren linken Oberschenkel freigab. Zu viel Beinfreiheit für ein Mitglied der königlichen Familie? Gar ein Protokollverstoß? Die Antwort war schnell gefunden: Nein. Die Diskussion ebbte rasch wieder ab.

Zum anderen war da ein Vorfall in Fua'amotu im Inselstaat Tonga, als die Herzogin das Flugzeug verließ. Da war doch... Da baumelte doch... Kann das wirklich sein? Ja, konnte es: Am unteren Saum ihres roten Self-Portrait-Kleides hing deutlich sichtbar ein weißes Etikett. Dass schon das mancherorts ernsthaft als Mode-Fauxpas verbucht wurde, sagt viel darüber aus, wie souverän die Auftritte der Herzogin waren.

Die Kritiker

Das Paar wurde auf den Stationen seiner Reise vor allem wohlwollend empfangen, größere Protestaktionen blieben aus. Am ehesten hätte man sie wohl noch in Australien erwartet, im Land gibt es zahlreiche Monarchiegegner, die sich gern von der britischen Krone lossagen würden. Entsprechende Volksbefragungen scheiterten in der Vergangenheit allerdings.

Anlässlich des royalen Besuches fragte CNN: "Australien liebt Prinz Harry und Meghan - aber ist es Zeit für eine Republik?" Die kurze Antwort: Derzeit sieht es nicht danach aus. Oppositionsführer Bill Shorten von der Labor-Partei verschaffte dem Thema Mitte vergangenen Jahres noch mal Aufmerksamkeit. Er kündigte an, sich für die Abschaffung der Monarchie stark zu machen, sollte er bei den Wahlen im kommenden Frühjahr gewinnen. Damit könnte er einige Stimmen holen. Große Erfolgsaussichten hat sein Vorhaben allerdings nicht.

Die Fans

Wo immer Meghan und Harry öffentlich auftraten - die Royal-Fans waren schon da, oft zu Tausenden. Diese Begegnungen stachen besonders hervor: