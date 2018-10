Prinz Harry und seine schwangere Frau Meghan haben den offiziellen Teil ihrer zweiwöchigen Pazifikreise begonnen. Zum Auftakt wurde das Paar vom britischen Generalgouverneur in Australien, Sir Peter Cosgrove, in Sydney feierlich begrüßt. Dabei gab es auch die ersten Geschenke für den Nachwuchs der Royals - und die waren typisch australisch.

Cosgrove und seine Ehefrau überreichten dem Paar ein Stoffkänguru samt Baby im Beutel, außerdem ein Paar Stiefelchen. Das Känguru gehört zu den australischen Wappentieren. Und "Ugg Boots" sind die typischen Stiefel aus Lamm- beziehungsweise Schaffell, die viele Bewohner des Landes mit Vorliebe tragen. Für Harry und Meghan gab es außerdem noch Hüte der australischen Firma Akubra, ohne die kaum ein "Aussie" ins Outback reisen würde.

Am Montag hatte das britische Königshaus bekanntgegeben, dass Harry und Meghan im Frühjahr 2019 ihr erstes Kind erwarten.

Für das Paar ist es fünf Monate nach der Hochzeit die erste gemeinsame Auslandsreise. Die Queen - Harrys Großmutter - ist in Australien offizielles Staatsoberhaupt.

Anlass für die Reise sind die sogenannten Invictus Games, ein von Prinz Harry 2014 gegründeter Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteranen, der dieses Jahr vom 20. bis 28. Oktober in Sydney ausgetragen wird. Am Dienstag standen für Harry und Meghan nach dem Besuch in der Residenz des Gouverneurs noch Besuche im Zoo und im Opernhaus Sydneys auf dem Programm.

Weitere Stationen der 16-tägigen Reise nach Australien sind die Fidschi- und die Tonga-Inseln sowie Neuseeland.