Klatsch und Knatsch Meghan Markle - fast schon britisch

Trotz ihrer Herkunft glauben viele in Großbritannien, dass Meghan Markle für ein Leben an der Seite des Prinzen besser vorbereitet ist als so manche von Harrys Ex-Freundinnen (hier ist Harry 2007 mit seiner damaligen Partnerin Chelsy Davy zu sehen). Die waren zwar britisch und teilweise sogar adelig, doch sie litten erkennbar unter der Dauerbeobachtung durch die britische Boulevardpresse.