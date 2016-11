Beziehung mit Meghan Markle Prinz Harry rechnet mit Medien und "Social-Media-Trollen" ab

Wochenlang wurde beinahe täglich über die neue Liebe von Prinz Harry spekuliert. Jetzt kam die Bestätigung der Beziehung zu US-Schauspielerin Meghan Markle - allerdings in ungewohntem Gewand: In einer seiner sehr seltenen Stellungnahmen wehrte sich der Prinz gegen die Einmischung der Medien in sein Privatleben.

"Seine Freundin Meghan Markle ist Opfer einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen geworden", heißt es in einem Statement von Harrys Sprecher. Seit Wochen berichten britische Medien über die Beziehung der 35-jährigen Mimin mit dem 32-jährigen Enkel von Queen Elizabeth II.

"Einiges davon wurde sehr öffentlich abgehandelt - die Hetzkampagne auf der Titelseite einer nationalen Zeitung, die rassistischen Untertöne in Kommentaren; und der unverblümte Sexismus und Rassismus der Social-Media-Trolls sowie bestimmter Kommentare im Web."

In der vergangenen Woche sei eine rote Linie überschritten worden, heißt es in der Mitteilung. Reporter hätten versucht, in die Wohnung Markles einzudringen, hätten ihren Ex-Freunden Geld für Informationen geboten, hätten nahezu jeden Freund und Arbeitskollegen mit Anfragen bombardiert. Prinz Harry sorge sich um die Sicherheit seiner Freundin und habe sich deshalb entschieden, die für ihn ungewöhnliche Mitteilung zu veröffentlichen.

"Dies ist kein Spiel"

Der Royal kenne die Haltung gewisser Leute, dass er aufgrund seiner exponierten Stellung mit der Öffentlichkeit leben müsse, dass es ein "Teil des Spiels sei", heißt es in der Stellungnahme des Kensington Palace weiter. "Da ist er vollkommen anderer Meinung. Dies ist kein Spiel - es ist ihr Leben und seins."

Meghan Markle wurde in Los Angeles geboren und durch die TV-Serie "Suits" bekannt, in der sie die Rolle einer Anwaltsgehilfin spielte. Sie studierte Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen an der Northwestern University, einer privaten Hochschule im US-Bundesstaat Illinois. Markle war von 2011 bis 2013 mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Bei einem Kanada-Besuch Harrys im Mai sollen sich Markle und der Prinz kennengelernt haben.