Medienschelte des Prinzen Harrys verzweifelte Abrechnung

Der Vorgang ist ungewöhnlich. Bisher galt in der königlichen Familie Großbritanniens die eiserne Regel: "Never complain, never explain." Sich nie beklagen, niemals etwas erklären.

Doch Prinz Harry reicht es nun. Seine neue Freundin, die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, wird von den Medien verfolgt, seit die Liaison bekannt wurde. Das war zu erwarten, doch für den Prinzen ist seit der vergangenen Woche eine rote Linie überschritten. Harry ließ ein ungewöhnlich langes Statement veröffentlichen, das sehr geschickt aufgebaut ist.

Am Anfang geht es darum, dass dem Prinzen von der Öffentlichkeit viel Wärme entgegengebracht werde, es ist von seinem privilegierten Leben die Rede. Der Prinz wirbt um Sympathie. Indirekt verweist er auf seine Charity-Aktionen, die ihm die Wertschätzung der Bürger eingetragen haben: sein Einsatz für verwundete Soldaten, seine anstrengende Expedition ins ewige Eis der Antarktis, sein Engagement für den Wildtierschutz in Malawi.

Der Prinz habe sich bemüht, ein professionelles Verhältnis zu den Medien aufzubauen, heißt es in der Mitteilung. Nur selten sei er gegen erfundene Geschichten vorgegangen. Der Fokus solle auf seiner Arbeit liegen und auf den Themen, die ihm am Herzen liegen.

So wurde Harry der sympathische Wilde in der königlichen Familie. Sein Auftritt auf einem Kostümfest mit Hakenkreuzbinde, seine Nachtklub-Exzesse, seine Nackt-Party in Las Vegas - lange her und fast vergessen.

Die Mitteilung bestätigt nun, was seit Wochen spekuliert wurde: Der Prinz und die Schauspielerin sind liiert. Dass jemand wie Harry, dessen Mutter Diana auf der Straße von Fotografen gejagt wurde, nicht möchte, dass diese Szenen sich nun wiederholen, ist verständlich. Diese Bilder wird er kennen, fürchten und verachten. Diana wird ihren Söhnen erzählt haben, wie sie gelitten hat. Dass sie die Öffentlichkeit via Medien auch manipulierte, wird sie möglicherweise verschwiegen haben.

Harrys Bruder William und dessen Frau Kate zeigten selbst mehrere Reporter an, weil sie die Herzogin im Urlaub "oben ohne" fotografierten. In den Augen der Brüder sind die Medien nicht zu steuern oder zu beeinflussen, sie können sogar zur Gefahr werden: Der Tod ihrer Mutter Diana ist für immer auch damit verbunden, dass Paparazzi ihren Wagen auf Motorrädern verfolgten. Dianas Chauffeur war betrunken und steuerte den Mercedes mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den Alma-Tunnel von Paris, wo der Wagen gegen einen Pfeiler prallte.

In der Mitteilung des Palasts heißt es nun, Reporter hätten die Mutter von Harrys Freundin bedrängt. Sie hätten versucht, in ihr Haus einzudringen, sie hätten einen Ex-Freund der Schauspielerin bestechen wollen: "Harry sorgt sich um die Sicherheit von Frau Markle", heißt es. Nach ein paar Monaten Beziehung sollte sie nicht so einem Sturm ausgesetzt sein.

Es werden schon Wetten angenommen

Harry versucht in einem verzweifelten Akt, seine Freundin zu schützen, er fleht quasi um Gnade. Das ist verständlich, aber unklug. Denn Meghan Markle ist nun in den Status einer offiziellen Freundin erhoben worden. Die beiden können jetzt mittelfristig nur in zwei Richtungen marschieren: in die Kirche oder in die Trennung.

Wenn ihre Verbindung legalisiert würde, stünde "Ms. Markle" (so nennt sie die Verlautbarung aus dem Kensington Palast) immerhin im Schutze der königlichen Familie, sie hätte ihren eigenen Personenschutz, könnte in einer Residenz wohnen - und hätte keine Freiheit mehr.

Die Unbeschwertheit der Beziehung ist ohnehin zerstört, falls es sie je gab. Von allen vorigen Freundinnen des Prinzen, heißt es, sie hätten Angesichts der Vorstellung, im Auge der Öffentlichkeit leben zu müssen, Reißaus genommen.

Zu hoffen, dass die Leser der Boulevardzeitungen aus Mitleid und Solidarität für das keimende Glück aufhören werden, die Blätter zu kaufen, die mit Harry und Meghan Auflagen machen wollen, wäre der Gipfel der Naivität.

Der Hype dürfte nun erst richtig losgehen: Britische Buchmacher nehmen schon Wetten an, ob das Paar vor den Altar tritt. Die Chancen stehen angeblich 5:4.