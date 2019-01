Nach Land-Rover-Crash in Ostengland "I am deeply sorry" - Prinz Philip entschuldigt sich bei Unfallopfer

Nach seinem Verkehrsunfall in Ostengland hat sich Prinz Philip bei einer Frau entschuldigt, die sich dabei das Handgelenk gebrochen hatte. Der "Sunday Mirror" veröffentlichte am Sonntag eine Kopie eines Briefes, den der 97-Jährige Mann der Queen an Emma Fairweather schrieb. "Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr es mir für meine Beteiligung an dem Unfall leidtut", heißt es darin.

"Ich kann nur vermuten, dass ich das Auto nicht kommen sah, und ich bin sehr zerknirscht angesichts der Konsequenzen", fuhr der Prinz in dem Schreiben fort. Die Sonne habe sehr tief über der Hauptstraße gestanden und ihn möglicherweise geblendet. Normalerweise könne man die Straße gut einsehen.

Als sich Schaulustige am Unfallort sammelten, habe man ihm geraten, in den Landsitz bei Sandringham zurückzukehren, schreibt Philip weiter - was wohl als Erklärung dienen sollte, warum er sich nicht gleich um das Opfer kümmern konnte. Es tue ihm "zutiefst leid", dass Fairweather den Knochenbruch erlitten habe, er wünsche ihr "speedy recovery", eine schnelle Genesung.

Prinz Philip war vor anderthalb Wochen in der Nähe des königlichen Landsitzes Schloss Sandringham mit seinem Geländewagen mit einem Kia zusammengestoßen, als er von einer Seitenstraße in eine Hauptstraße einbog. Sein Land Rover stürzte auf die Fahrerseite, die Windschutzscheibe ging zu Bruch. Der Duke of Edinburgh konnte von einem herbeigeeilten Unfallzeugen unverletzt aus dem Wagen geborgen werden.

Die Polizei unterzog ihm unmittelbar nach dem Crash einem Alkoholtest. Auch die Fahrerin des anderen Autos wurde getestet. Laut der Polizei von Norfolk ist das Standard bei Personen, die in Kollisionen verwickelt waren - Royals eingeschlossen. Beide Tests seien negativ ausgefallen.

Die 28-jährige Kia-Fahrerin erlitt Schnittverletzungen, ihr neun Monate altes Baby blieb unverletzt. Fairweather saß als Beifahrerin in dem Wagen. Sie hatte sich vor einer Woche gegenüber dem "Sunday Mirror" darüber beschwert, dass sich Prinz Philip nach dem Unfall zunächst nicht bei ihr entschuldigt hatte.

Nur zwei Tage nach seinem Verkehrsunfall hat sich Prinz Philip eine polizeiliche Rüge wegen Fahrens ohne Gurt eingehandelt. Boulevardzeitungen hatten am Samstag ein Foto veröffentlicht, das den Ehemann der Queen am Steuer seines Land Rover zeigt - offenbar nicht angeschnallt. "Wir kennen die Fotos", sagte eine Polizeisprecherin. "Dem Fahrer wurden angemessene Ratschläge gegeben."

Der Ehemann der Queen sitzt gern am Steuer. 2016 ließ er es sich nicht nehmen, das damalige US-Präsidentenpaar Barack und Michelle Obama während seines Großbritannienbesuchs zusammen mit der Queen auf dem Anwesen von Schloss Windsor herumzufahren.

Der Prinz hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. In den vergangenen Jahren litt er unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam ein neues Hüftgelenk.

Sein Autounfall hatte in Großbritannien eine Debatte über die Fahrtauglichkeit älterer Menschen ausgelöst. In Großbritannien läuft der Führerschein ab einem Alter von 70 Jahren aus, kann aber mit einem simplen Selbsteinschätzungstest erneuert werden. Amtlichen Angaben zufolge haben im Königreich mehr als 100.000 Senioren über 90 Jahren noch eine Fahrerlaubnis.