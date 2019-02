Prinz Philip bleibt ein Gerichtsverfahren wegen seines Autounfalls erspart: Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, den Prinzen nicht anzuklagen. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass der Prinz seinen Führerschein abgegeben hat. Die Entscheidung sei freiwillig erfolgt, hieß es damals aus dem Buckingham-Palast.

"Wir haben alle Umstände des Falles berücksichtigt, auch das Maß an Strafbarkeit, das Alter des Fahrers und die Zurückgabe des Führerscheins", hieß es in einer Mitteilung der Anklagebehörde. "Wir haben entschieden, dass eine Anklage nicht im öffentlichen Interesse wäre."

Der Prinz war Mitte Januar nahe dem königlichen Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk in einen Unfall verwickelt. Er stieß beim Einbiegen auf eine stark befahrene Straße mit einem anderen Auto. Der Prinz erlitt keine Verletzungen. Im anderen Fahrzeug brach sich eine Beifahrerin ein Handgelenk, die Fahrerin erlitt Schnittwunden am Knie. Ein neun Monate altes Baby im Auto blieb unverletzt.

Der Vorfall hatte eine Debatte über Senioren am Steuer ausgelöst. Nur zwei Tage nach seinem Unfall hatte sich Prinz Philip eine polizeiliche Rüge eingehandelt, weil er gefahren war, ohne sich anzuschnallen.

In Großbritannien ist der Führerschein ab einem Alter von 70 Jahren ungültig, kann aber mit einem einfachen Selbsteinschätzungstest erneuert werden. Amtlichen Angaben zufolge haben im Königreich mehr als 100.000 Senioren über 90 Jahren eine Fahrerlaubnis.

Der Prinz hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. In den vergangenen Jahren litt er unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam ein neues Hüftgelenk.