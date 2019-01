Keine Sonderregelungen für den Royal: Nachdem Prinz Philip mit seinem Land Rover einen Unfall hatte, unterzog ihn die Polizei einem Alkoholtest. Auch die Fahrerin des anderen Autos wurde getestet. Laut der Polizei von Norfolk ist das Standard bei Personen, die in Kollisionen verwickelt waren, berichtete die BBC. Beide Tests seien negativ ausgefallen.

Der 97-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. war mit seinem Geländewagen in der Nähe von Schloss Sandringham mit einem Kia zusammengestoßen. Der Mann, der Prinz Philip nach dessen Unfall aus dem Land Rover half, hat der BBC geschildert, wie er den Unfall erlebte. Er habe gesehen, wie das Auto über die Fahrbahn geschlingert und schließlich am Straßenrand gelandet sei, sagte Roy Warne dem Sender.

Er sei zunächst zu dem anderen in den Unfall verwickelten Wagen gegangen. "Dann ging ich zu dem schwarzen Auto, um zu helfen, und mir wurde klar, dass es der Herzog von Edinburgh ist." Er habe Prinz Philip aus dem Auto geholfen. "Er war offensichtlich aufgewühlt, und dann ging er und fragte, ob es allen anderen gut geht", sagte Warne. Bedankt habe sich der Prinz übrigens nicht: "Aber er war nicht unhöflich. Ich bin mir sicher, er hatte andere Dinge im Kopf."

Prinz Philip erholt sich nun auf dem Landsitz der Queen, Schloss Sandringham. Der 97-Jährige blieb Angaben des Buckingham-Palastes zufolge unverletzt.

In dem anderen Auto befanden sich drei Personen, zwei Frauen und ein neun Monate alter Junge. Das Baby blieb unverletzt, die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei. Die Fahrerin erlitt demnach Schnittwunden, die Beifahrerin eine Armverletzung. Inzwischen seien beide aber wieder entlassen worden.

REUTERS Unfallort

Der Streckenabschnitt, auf dem sich der Unfall ereignete, gilt bei den örtlichen Behörden als nicht ungefährlich. Für Freitag war bereits vor Philips Unfall ein Treffen angesetzt, bei dem über eine Senkung des Tempolimits und die Installation von Sicherheitskameras auf diesem Teil der Strecke diskutiert werden sollte, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Der Prinz hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. In den vergangenen Jahren litt er unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam ein neues Hüftgelenk.