Philips Rückzug Gehen Sie noch nicht, Ma'am

Der Elefantenrüssel, das war anders als sonst.

Als Prinz Philip und Queen Elizabeth kürzlich in London ein neues Zoogehege einweihten, lief die Zeremonie zunächst so routiniert ab wie Zigtausende andere zuvor: Ein "How do you do" zur Begrüßung, dann ziehen die Royals an einer Strippe, sodass sich ein Vorhang öffnet, der eine Plakette mit Widmung freigibt. Applaus. Ende.

Ungewöhnlich war hier die Gier des Elefanten. Dem sollten die alten Herrschaften eine Banane zustecken, das Tier aber forderte Nachschlag und rüsselte sich an die britische Königin heran. Hatte ihm keiner gesagt, dass sich Elizabeth, 91, selbst von einem Hurrikan nicht aus der Ruhe bringen lässt?

Für Prinz Philip, 95 Jahre alt, gehören diese auf Nichtbriten immer etwas sinnfrei wirkenden, aber putzigen Auftritte ab Herbst 2017 der Vergangenheit an. Der Ehemann der Königin, seit fast 70 Jahren an ihrer Seite oder zumindest immer eineinhalb Schritte hinter ihr, wird keine "Royal Engagements" mehr absolvieren. Was nicht heißt, dass man ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen wird, er verzichtet vielmehr auf Termine, bei denen er die Krone repräsentiert.

An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk — The Royal Family (@RoyalFamily) 4. Mai 2017

Die spannende Frage ist, ob dieser Rückzug als erstes konkretes Zeichen eines Generationenwechsels an der Spitze der britischen Monarchie zu deuten ist. Wenn Philip abtritt, folgt ihm Elizabeth dann bald nach?

Höchst unwahrscheinlich. Zwar wartet der fast bedauernswerte Thronfolger Charles seit nunmehr 65 Jahren darauf, endlich König zu werden, aber es widerspräche allem, wofür die Queen steht, wenn sie zurückträte. Ein britischer Monarch tritt nicht zurück, er stirbt sozusagen auf dem Thron, es sei denn, ein aufmüpfiges Parlament lässt ihm vorher den Kopf abschlagen.

Video AFP

Die britische Monarchie ist nach den turbulenten Diana-Jahren der Neunziger gefestigt wie zuletzt im viktorianischen Zeitalter. Die Queen symbolisiert mitten im Brexit-Aufruhr nichts Geringeres als die Kontinuität des britischen Way of Life.

Andererseits spricht gerade dieser Umstand - das Haus Windsor hat mit Charles, seinem populären Sohn William und dessen Sohn George seinen Fortbestand momentan über drei Generationen sichergestellt - dafür, dass die Queen eine Revolution wagen könnte: abtreten, aufhören, in Rente gehen.

Es wäre schade drum. Elizabeth ist die einzige alte Frau der Welt, die auf einer wirklich großen Bühne steht - auch als Symbol dafür, dass ein hohes Lebensalter kein Grund ist, einen Menschen zu marginalisieren. Ihr wird, im Alter, Respekt gezollt, und das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Allein dadurch, dass sie immer noch da ist - wenn auch ihre Schritte kürzer werden, der Rücken gebeugter -, ist sie eine Absage an Jugendwahn und die große Malaise westlicher Gesellschaften, das fieberhafte Verlangen nach Wechsel um des Wechsels willen.

Philip mag nun nicht mehr. Der Duke of Edinburgh, König der Fettnäpfchen, trotz seiner 95 Jahre eines der fleißigsten Mitglieder der Windsor-Familie, macht Platz für andere Protagonisten. Es sei ihm gegönnt.

Sie aber, Ma'am, bleiben Sie noch ein wenig.