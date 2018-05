Prinz William Was hinter dem Stinkefinger-Foto steckt

Manchmal kommt es auf die Perspektive an: Prinz William gilt als höflicher und beherrschter Zeitgenosse. Am Montag vergangener Woche war der britische Thronfolger zudem nach eigenem Bekunden überglücklich - schließlich hatte seine Frau, Herzogin Kate, gerade einen gesunden Jungen geboren.

Und dennoch, so scheint es ein Foto dieses Tages zu belegen, ließ sich William zu einer obszönen Geste hinreißen. Auf dem Bild sieht man ihn vor dem Saint Mary's Hospital in London den Mittelfinger in die Höhe recken, beobachtet von Hunderten Untertanen. Wem zeigt er da den Stinkefinger? Und warum?

Ein weiteres Foto zeigt die gleiche Szene aus einer anderen Perspektive - und erklärt alles: Es ist nicht nur der Mittelfinger, den Prinz William da hebt, sondern zugleich auch der Ring- und der kleine Finger. So ist es in Großbritannien üblich, wenn man die Zahl drei anzeigen will, während man in Deutschland den Daumen, den Zeige- und den Mittelfinger heben würde.

Aus der Szene spricht also keine Entgleisung, sondern schlicht der Stolz über Kind Nummer drei: Prinz Louis von Cambridge.