Charlottes zweiter Geburtstag Palast-PR, ja gut, aber ist sie nicht süß?

Das Haar gescheitelt, ein gelbes Strickjäckchen mit Schäfchen darauf, der Blick etwas skeptisch: So präsentiert der Kensington-Palast die britische Prinzessin Charlotte einen Tag vor ihrem zweiten Geburtstag.

Die britischen Royals knüpfen damit an das Vorjahr an - schon 2016 hatten sie zum Geburtstag der Prinzessin Porträtaufnahmen veröffentlicht. Damals wie heute soll Charlottes Mutter Kate die Aufnahmen selbst gemacht haben. Das Bild sei im April in der ostenglischen Grafschaft Norfolk entstanden, wo die Familie noch bis zum Sommer ihren Lebensmittelpunkt habe, heißt es in einer Mitteilung des Palasts.

"Der Herzog und die Herzogin (Prinz William und seine Frau Kate) freuen sich, dieses Bild anlässlich des zweiten Geburtstags von Prinzessin Charlotte zu teilen." Das Paar, das am vergangenen Samstag seinen sechsten Hochzeitstag feierte, bedanke sich für die liebevollen Botschaften und hoffe, "dass jeder das Foto von Prinzessin Charlotte so genieße wie sie".

Prinzessin Charlotte und ihr zwei Jahre älterer Bruder George sind wahrscheinlich die beste Werbung, die sich die britische Monarchie wünschen kann. Nach den vielen Skandalen der Vergangenheit darf sich Queen Elizabeth II. seit Jahren über fast ausschließlich positive Bilder freuen, die William und Kate in zuverlässiger Regelmäßigkeit liefern; auch deren Kinder sind längst Lieblinge der britischen Presse.