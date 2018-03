Klatsch und Knatsch Kleine Prinzessin schon zu Haus

Das jüngste Fotomodell der Woche ist wohl...

... die neugeborene Tochter der schwedischen Prinzessin Madeleine. Sie ist noch nicht einmal einen Tag alt, und das schwedische Königshaus veröffentlichte schon ein Foto von dem kleinen Mädchen. Fotograf war der stolze Papa Christopher O'Neill, der auch bei der Geburt dabei war. Schon wenige Stunden nach der Geburt konnten Mutter und Kind das Krankenhaus verlassen.

Das Baby steht auf Platz zehn in der Thronfolge des Königshauses und ist damit gerade noch unter den Top Ten. Der Name des dritten Kindes von Madeleine und Christopher O'Neill ist noch nicht bekannt, wohl aber andere Eckdaten: Das Mädchen ist 50 Zentimeter lang und 3465 Gramm schwer. Bereits 2014 kamen seine Geschwister Leonore und 2015 Nicolas auf die Welt.

Nachwuchs für Madeleine Prinzessin Madeleine und ihr Ehemann Christopher O'Neill dürfen sich über Familienzuwachs freuen: Madeleine brachte in der Nacht in Stockholm ihr drittes Kind zur Welt. Das Baby sei gesund, teilte der Palast mit. "Mutter und Kind geht es gut." Der royale Nachwuchs sei in der Nacht um 0.41 Uhr geboren worden, hieß es. Das erste offizielle Foto der neuen schwedischen Prinzessin: Der Vater, Christopher O'Neill, sei bei der gesamten Geburt dabei gewesen. Für das Paar ist es nach Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas das dritte Kind. Hier ist die Familie im Juni 2014 in Stockholm zu sehen. Im Juni 2015 besuchten sie gemeinsam die Hochzeit von Madeleines Bruder Prinz Carl Philip in Stockholm. Der Prinz heiratete in Stockholm das frühere Model Sofia. Auch sie nahmen an der Feier teil: Prinzessin Victoria (Madeleines Schwester), Prinz Daniel und ihre Tochter Prinzessin Estelle. In keinem anderen europäischen Königshaus ist die Kinderschar so groß wie bei den Schweden. Für König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ist der jüngste Nachwuchs bereits das siebte Enkelkind.

Den Zuspruch der Woche...

... bekam Schülerin Sophia. Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle sagte ihr bei einem Besuch in Birmingham, sie könne erreichen, was immer sie wolle. Und wie Markle will auch die Zehnjährige Schauspielerin werden. "Sie würde mich gern im Fernsehen sehen", freute sich das Mädchen.

Royale Umarmung Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle sind nach Birmingham gereist. Der Besuch gehört zu den Vorbereitungen für ihre Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor. Hunderte Schaulustige begrüßten das royale Paar. Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle machte dabei wohl eine Schülerin ganz besonders glücklich. Die zehnjährige Sophia hatte Prinz Harry erzählt, dass sie ebenfalls Schauspielerin werden will, berichtete unter anderem "People". Daraufhin bekam sie nicht nur eine Umarmung von Markle, sondern auch ermutigende Worte. "Meghan hat mir gesagt, ich kann erreichen, was immer ich erreichen möchte", erzählte Sophia laut "People" über das Treffen. Die 36-Jährige spielte in der Serie "Suits" die Anwaltsgehilfin Rachel Zane - die letzten Folgen mit ihr wurden noch nicht ausgestrahlt. Am internationalen Weltfrauentag nahmen Prinz Harry und Meghan Markle an einer Veranstaltung einer Organisation teil, die junge Frauen ermutigen will, eine naturwissenschaftliche Karriere anzustreben.

Die Social-Media-Kritik der Woche...

... äußerte Pink. Die Sängerin findet soziale Medien realitätsfern - und gefährlich. Am liebsten würde sie den Leuten die Smartphones aus den Händen reißen. "Social Media führt dazu, dass jeder denkt, der andere hätte ein viel cooleres Leben." Dem sei natürlich nicht so. "Nein! Instagram ist nicht das echte Leben", so die 38-Jährige.

"Instagram ist nicht das echte Leben" Sängerin Pink hat im Interview mit der deutschen "Cosmopolitan" vor einer exzessiven Nutzung der sozialen Netzwerke gewarnt. "Social Media führt dazu, dass jeder denkt, der andere hätte ein viel cooleres Leben", sagte sie. "Nein! Instagram ist nicht das echte Leben." Seit 2011 ist Pink mit Carey Hart verheiratet. Hart sei ein guter Mann und Vater, sagte die Sängerin dem "Guardian". "Er ist der aufmerksamste, konsequenteste und beständigste...er ist ein Felsen." Manchmal allerdings kämen ihr Zweifel und sie denke über Hart: "Ich konnte dich noch nie leiden." Als Kind hielten andere Eltern Pink für schlechten Umgang. Mittlerweile ist die Sängerin selbst zweifache Mutter - und bekommt von anderen Müttern Komplimente. Sie versuche, vor allem das Selbstvertrauen ihrer Kinder zu stärken, sagte die Sängerin. Pinks Tochter Willow hatte jüngst gesagt, sie fühle sich hässlich, weil sie aussehe wie ein Junge. Pink und Tochter Willow bei den MTV Video Music Awards. Die US-Sängerin hatte eine Rede vorbereitet, um ihr Kind zu stärken. Pink führte ihrer Tochter daraufhin eine Reihe von androgynen Künstlern vor, darunter Michael Jackson und Prince. Sie alle hätten sich nicht davon beirren lassen, was andere zu ihrem androgynen Wesen sagten. Daran solle die Tochter sich ein Vorbild nehmen. Die bewegende Rede wurde zum Viral-Hit. Nur Tochter Willow war nicht beeindruckt, verriet Pink dem "Guardian".

Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore heißt, hat sich bereits überlegt, zu drastischen Maßnahmen zu greifen: "Ich wollte schon einen Account starten, auf dem ich nur die miesen Sachen zeige: Wie ich beim Aufwachen wirklich aussehe oder Videos, auf denen ich mich mit jemandem streite."

Die Selbstkritik der Woche...

... kam von Kylie Minogue. Die Sängerin ist seit einem Jahr Single: "Nicht wenige Leute behaupten, ich sei eine ziemliche Versagerin auf dem Gebiet", sagte sie nun - "was stimmen mag". Sie sei noch immer auf der Suche nach dem richtigen Mann.

"Eine ziemliche Versagerin" Seit Februar vergangenen Jahres ist Kylie Minogue Single, nun gibt sich die Schauspielerin in Sachen Liebe reichlich selbstkritisch. "Vielleicht werde ich nie den Einen finden", sagte die 49-Jährige dem "Playboy". Dieses Foto zeigt sie im Februar an der Seite der Schauspielerin Millie Bobby Brown bei den Brit Awards in London. "So richtig verliebt zu sein, ist das Beste, das Schwierige kommt danach - eine noch tiefere Liebe aufbauen", sagte Minogue. "Nicht wenige Leute behaupten, ich sei eine ziemliche Versagerin auf dem Gebiet - was stimmen mag." Der "Sunday Times" hatte die Künstlerin erst kürzlich gesagt, die Trennung von ihrem Verlobten Joshua Sasse vor einem Jahr habe sie sehr mitgenommen: "Ich wollte einfach, dass es aufhört. Ich glaube, man nennt das einen Nervenzusammenbruch." Drei Jahre waren die beiden ein Paar, im Februar 2017 machten sie ihre Trennung öffentlich. Um den Seelenschmerz zu heilen, sei sie nach Thailand gefahren, berichtete Minogue. Dort sei sie zu der Erkenntnis gelangt, dass es "nicht die richtige Verbindung war". Dieses Foto zeigt Minogue und Sasse bei den Brit Awards 2016. Die Arbeit an ihrem Album "Golden" habe ihr damals sehr geholfen, sagte Minogue. Sasse im August 2016 in Beverly Hills. Der Künstler ist inzwischen wieder liiert. Minogue war schon als Kind im australischen Fernsehen aufgetreten. Ende der Achtzigerjahre gelang ihr als Sängerin der internationale Durchbruch mit dem Song "I Should Be so Lucky". Minogue hat weltweit etwa 70 Millionen Tonträger verkauft. Sie erhielt zahlreiche Preise, unter anderem einen Grammy und mehrere Brit-Awards.

"Vielleicht werde ich nie den Einen finden", sagte die 49-Jährige. Die Gründe sucht sie vor allem bei sich selbst. "So richtig verliebt zu sein, ist das Beste, das Schwierige kommt danach - eine noch tiefere Liebe aufzubauen", sagte Minogue. Damit spielt sie womöglich auf die Trennung von ihrem Verlobten Joshua Sasse im Februar 2017 an, mit dem sie zuvor drei Jahre lang liiert war.

Der Lapsus der Woche...

... unterlief Emma Watson. Bei den Oscars zeigte sie sich erstmals mit einem neuen Tattoo. Es hat eine politische Botschaft - und einen Rechtschreibfehler. Die Schauspielerin kommentierte es mit Humor. Bei Twitter veröffentlichte sie ein Stellengesuch: "Fake-Tattoo-Korrekturleser gesucht. Erfahrung mit Apostrophen zwingend erforderlich."

"Korrekturleser gesucht" Bei den Oscars hatte Emma Watson einen Auftritt, der für Diskussionen sorgte. Die Schauspielerin zeigte sich erstmals mit einem neuen Tattoo. "Times Up" stand auf ihrem rechten Arm. Was Beobachter bemängelten: Dem Schriftzug fehlte ein Apostroph. "Time's Up" heißt eine Initiative von Hollywoodstars, mit der sie gegen Sexismus kämpfen. Ihren Fehler kommentierte Watson bei Twitter ironisch: "Fake-Tattoo-Korrekturleser gesucht. Erfahrung mit Apostrophen zwingend erforderlich." Es ist nicht das erste Mal, dass Watson ihre Unterstützung für die Aktion öffentlich zeigt. Bei den Golden Globes im Januar trug sie wie viele andere Stars Schwarz, um ein Zeichen für "Time's Up" zu setzen. Sie kam in Begleitung von Marai Larasi. Die Aktivistin setzt sich für die Rechte afroamerikanischer Frauen ein. Für eine ähnliche Initiative wie "Time's Up" in Großbritannien spendete die 27-Jährige über eine Million Euro. Zur Begründung sagte sie: "Es ist einfach, Belästigung und Missbrauch auf ein oder zwei sehr böse Männer abzuschieben. Aber die britischen Statistiken weisen auf ein viel größeres, strukturelles Problem hin. Es geht um das System - im Gegensatz zu individuellen einzelnen Vorfällen." Watson engagiert sich auch als Uno-Botschafterin für Frauenrechte. Berühmt wurde Watson als Hermine Granger in den "Harry Potter"-Filmen. Die Reihe verhalf auch Daniel Radcliffe (Mitte) zu einer großen Karriere. Das Bild zeigt die Schauspieler im Jahr 2004. Bald 20 Jahre sind seit dem ersten Harry Potter Film von 2001 vergangen. Und beinahe ebenso lange sahen viele in Emma Watson einen Kinderstar. Dieses Image legte sie erst mit dem Film "Die Schöne und das Biest" von 2017 ab. Das glaubte zumindest die 27-Jährige: "Als ich den Film abgedreht hatte, habe ich mich so gefühlt, als ob ich auf der Leinwand den Wechsel zur Frau hinbekommen habe", sagte Watson der "Vanity Fair". Die Rolle der Belle sei "ganz und gar eine Disney-Prinzessin", so Watson, "aber kein passiver Charakter - sie hat ihr eigenes Schicksal in der Hand".

"Times Up" steht auf ihrem rechten Arm. Damit spielt die 27-Jährige auf die Initiative an, die Hollywoodstars gegründet hatten, um Sexismus zu bekämpfen. Watson unterstützt die Aktion, das sollte auch ihr Tattoo zeigen. Doch aufmerksamen Beobachtern entging nicht, dass Watsons Schriftzug etwas fehlte: ein Apostroph. "Time's Up" müsste es richtig heißen.

Die Liebeserklärung der Woche...

... lieferte Charlize Theron. Gut, es war keine wirkliche Liebeserklärung. Aber sie dankte ihrer Mutter herzlich dafür, dass diese ihr Marihuana zum Einschlafen besorgt hatte. Sie und ihre Mutter litten unter Schlafproblemen, erzählte die Schauspielerin. Nachdem sie Marihuana als mögliche Lösung erwähnt habe, sei ihre Mutter zu einem Laden gegangen und habe ihr eine Portion auf den Küchentisch gelegt, so Theron.

Insomnia Charlize Theron schläft schlecht - genau wie ihre Mutter nimmt sie deshalb Schlafmittel. Nun hat die Schauspielerin offenbar eine Alternative für sich entdeckt - sie ist von der Wirkung von Marihuana überzeugt: "Es wirkt komplett, es ist großartig", sagte sie in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Ihre Mutter habe ihr die Droge vorbeigebracht: "Letzte Woche schneite sie in ihrem Tennisoutfit bei mir herein, brachte mir einen kleinen Behälter mit und legte ihn auf meinen Küchentisch", sagte Theron. In Kalifornien ist Marihuana legal - laut Theron habe ihre Mutter es selbst in einem Laden gekauft. Theron habe auch früher schon Marihuana konsumiert, dann aber aufgrund einer schlechten Erfahrung vorerst damit aufgehört. Auch in Theron's neuem Film "Gringo" geht es um medizinisch genutztes Marihuana. Die Komödie läuft in deutschen Kinos Anfang April an. Die Schauspielerin wurde 1975 im südafrikanischen Benoni geboren, heute hat sie außerdem auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2004 gewann Charlize Theron den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle im Film "Monster".

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der Verkauf von Marihuana seit Jahresbeginn legal - auch ohne medizinisch begründeten Bedarf. Als "Dealerin" werde sie ihre Mutter nicht hergeben, sagte Theron. "Ihr kriegt sie nicht, sie gehört nur mir."

Die "tief verbundenen, liebenden Freunde" der Woche...

... sind US-Musiker Usher und seine Frau Grace Miguel. Die haben sich nämlich nach langer Beziehung und etwa zwei Jahren Ehe getrennt. Leider ist es eher selten so, dass Menschen nach Trennungen Freunde bleiben können - und gerade im Falle von Promi-Scheidungen sind solche Formulierungen meist nur floskelhafte PR. Wünschen wir Usher, dass es in diesem Fall anders ist.