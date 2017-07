Klatsch und Knatsch "Hurra! Hurra! Hurra!"

Ihren 40. Geburtstag wollte die schwedische Kronprinzessin Victoria am liebsten unter den Tisch fallen lassen. "Ich hatte den Plan, dass ich das unbemerkt an mir vorüberziehen lasse", sagte sie dem Fernsehsender TV4. "Das hat nicht richtig geklappt."

Mit einem Dankgottesdienst begannen am Freitag die zweitägigen Feiern. Tausende Zaungäste sahen dann zu, wie die Thronfolgerin in einer Kutsche durch die schwedische Hauptstadt zuckelte. Stockholmer und Touristen zückten ihre Smartphones und skandierten "Hurra! Hurra! Hurra!".

Prinzessin Victoria feiert Geburtstag Schwedens Kronprinzessin Victoria feiert ihren 40. Geburtstag: Mit ihrem Mann Prinz Daniel hat die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia zwei Kinder - Prinzessin Estelle, 5, und Prinz Oscar, 1. Nach dem Auftakt mit einem Dankgottesdienst in der Stockholmer Schlosskirche wollte die Thronfolgerin Geschenke ihrer Familie sowie der schwedischen Regierung entgegennehmen. Prinzessin Victoria zeigte sich auf dem Balkon des Palasts und winkte der Menge zu. Ihr sommerliches weißes Kleid ist mit rosafarbenen Blüten verziert. Gegen Mittag ging es mit einer Kutsche durch Stockholm. Dabei ließ sich die Kronprinzessin von Landsleuten und Touristen feiern. Am Nachmittag wollte die zweifache Mutter mit ihrer Familie weiter auf die Insel Öland reisen, wo sie traditionell ihren Geburtstag begeht. Nach Konzerten am Abend gehen die Feiern am Samstag weiter. Dann versammeln sich zahlreiche Schweden am Schloss Solliden, um der Kronprinzessin ein Ständchen zu singen und Blumen zu überreichen. Prinzessin Victoria im Mai 2016 bei der Taufe von Sohn Oscar: Neben ihren royalen Pflichten komme ihre Mutterrolle häufig zu kurz, sagte Victoria dem Sender TV4. "Ich fühle mich sehr oft zerrissen." Einen Wunsch hat sie deshalb zum 40. Geburtstag: "Mehr Zeit." Hier ist sie im Februar 2015 mit Tochter Estelle bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Falun zusehen. Am 19. Juni 2010 hatte Victoria ihren Mann Daniel geheiratet.

Am Nachmittag wollte die zweifache Mutter mit ihrer Familie weiter auf die Insel Öland reisen, wo sie traditionell ihren Geburtstag begeht. Nach einigen Konzerten am Abend sollen die Feiern am Samstag weitergehen. Dann versammeln sich zahlreiche Schweden am Schloss Solliden, um der Kronprinzessin ein Ständchen zu singen und Blumen zu überreichen.

Neben ihren royalen Pflichten komme ihre Mutterrolle häufig zu kurz, sagte Victoria TV4. "Ich fühle mich sehr oft zerrissen." Einen Wunsch hat sie deshalb zum 40. Geburtstag: "Mehr Zeit."

Die Mutterrolle nimmt im Leben von Beyoncé momentan viel Zeit ein. Vor vier Wochen kamen ihre Zwillinge zur Welt, nun hat die Sängerin die beiden Babys erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Am Freitag postete die 35-Jährige auf Instagram ein Bild. Dazu schrieb sie: "Sir Carter und Rumi, heute einen Monat alt".

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️ Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 13. Jul 2017 um 22:10 Uhr

Das Foto zeigt Beyoncé in madonnenhafter Pose in einem Garten mit Meerblick, in einem bunten Umhang mit hellblauem Schleier. Dabei ist die Sängerin umrahmt von einem hohen Blumengesteck. In den Armen hält die Sängerin, die einen weit geöffneten, überdimensionalen Morgenrock mit floralen Mustern trägt, ihre Zwillinge. Die schwarzhaarigen Babys scheinen zu schlafen.

Crazy in love Sängerin Beyoncé mit Jay-Z: Nach der Geburt ihrer Zwillinge sind das erste Mal Fotos des Nachwuchses erschienen. "Sir Carter und Rumi, heute einen Monat alt", schrieb der Pop-Star unter einen Post bei Instagram. Superstar Beyoncé hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Die 35-Jährige und ihr Ehemann sind bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy. Beyoncé bei den Grammys im Februar: Inszenierung als goldumflorte Göttin mit Babybauch. Auf dem nun veröffentlichten Bild trägt sie die zwei Babys im Arm - vor üppiger Blumenkulisse und in einem äußerst bunten Kleid. Die bevorstehende Geburt ihres neuen Nachwuchses hatte Beyoncé mit einer großen Party gefeiert. Nun ist das Rampenlicht auch für die zwei Zwillinge angegangen - und das von Beyoncé gepostete Babyfoto erhielt allein binnen der ersten drei Stunden mehr als 3,2 Millionen Likes. Fans meinten mit dem Erscheinen von Beyoncés Album "Lemonade" in den Liedtexten Hinweise darauf zu erkennen, dass der Haussegen schief hängt. Gerüchten zufolge soll Jay Z (hier beim Tennisturnier von Wimbledon 2016) seiner Frau untreu gewesen sein. Das Paar habe sich aber wieder versöhnt. Jay-Zs neues Album "4:44", hier ein Bus in New York, kann da wie eine Versöhnung gewertet werden: Der 47-jährige Rapper spricht auf der Scheibe bereits über seine Zwillinge.

Melissa Rauch hatte ebenfalls gute Nachrichten zu verkünden - verpackt waren diese allerdings in einem emotionalen Essay. Die Schauspielerin, die in der Serie "Big Bang Theory" längst Mutter ist, erwartet nun auch im wahren Leben ihr erstes Kind. Zuvor hatte sie eine Fehlgeburt erlitten. In ihrem Gastbeitrag für ein US-Magazin teilte sie ihre Freude - und auch ihr Leid.

"Überglücklich und ziemlich ängstlich" Ihre Serienfigur Bernadette ist bereits Mutter, nun erwartet Schauspielerin Melissa Rauch ein Kind. Neben den guten Nachrichten teilte sie auch ihre schmerzhaften Erfahrungen nach einer Fehlgeburt. Melissa Rauch spielt in der Serie "Big Bang Theory" die Rolle der Bernadette. Vor der Kamera ist sie bereits Mutter. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Mayim Bialik (l.) und Kaley Cuoco posiert Rauch auf dem roten Teppich. 2009 schlüpfte Rauch erstmals in die Rolle der Bernadette. Seither steht sie regelmäßig für "Big Bang Theory" vor der Kamera. Bei den Peoples Choice Awards steht Rauch mit ihrem Team auf der Bühne. In der Serie ist sie mit der Figur Howard Wolowitz verheiratet. In einem Gastbeitrag für das US-Magazin "Glamour" schreibt Rauch nun über ihre Fehlgeburt. Damit wolle sie anderen Frauen in ähnlichen Situationen Trost spenden. Obwohl sie überglücklich über die Schwangerschaft ist, hatte Rauch Bedenken, die Neuigkeiten zu verkünden. Sie wollte jedoch nicht, dass ihr jemand damit zuvorkommt.

Das Leben von Jeremy Meeks ist voller Höhen und Tiefen. Als die Polizei in den USA vor drei Jahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes mit einem Foto nach ihm suchte - waren die Reaktionen weltweit überwältigend: In den Augen vieler Frauen war Meeks weniger ein Bösewicht - sondern ein Mann wie aus dem Katalog.

Steile Karriere Mit diesem Mugshot wurde Jeremy Meeks weltbekannt: Die Polizei von Stockton im US-Bundesstaat Kalifornien postete das Foto im Netz - und war erschüttert über Zehntausende Kommentare von überwiegend weiblichen Fans, die der Meinung waren: Wer so aussieht, gehört nicht ins Gefängnis, sondern auf den Laufsteg. Noch im Gefängnis wurde Meeks ein Modelvertrag angeboten. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes hatte ein Gericht ihn im Februar 2015 zu 27 Monaten Haft verurteilt. Seine Freilassung erfolgte vor der Zeit. Kaum in Freiheit, machte Meeks sich daran, seine Modelkarriere voranzutreiben. Und das gelang: Hier ist Meeks Mitte Juni in Mailand zu sehen - backstage, kurz vor Beginn der Modenschau des Münchner Designers Philipp Plein. Von den ersten Gagen habe sich Meeks ein Haus und ein Auto gekauft, berichtete die "Daily Mail". Meeks ist seit acht Jahren verheiratet und hat mit seiner Frau Melissa ein gemeinsames Kind. Wie Fotos bei Instagram zeigen, turtelte er vor Kurzem mit der britischen Milliardärstochter Chloe Green in der Türkei. Eine Beziehung? Green befeuerte die Spekulationen, indem sie zu den Fotos schrieb: "Das ist erst der Anfang. Wir wissen all die Liebe und den Hass zu schätzen." 1,2 Millionen User haben Meeks Instagram-Account abonniert. Die angebliche Affäre wird seine Bekanntheit weiter steigern.

Doch selbst für einen Jeremy Meeks läuft es bei den Frauen nicht immer rund. Jüngst turtelte der 33-Jährige, der gerade an seiner Modelkarriere bastelt, mit der Milliardärstochter Chloe Green in der Türkei. Seine Frau, die davon aus der Heimat erfuhr, reagierte prompt: "Die Ehe ist vorbei", sagte Melissa Meeks der "Daily Mail".

Shia LaBeouf hat unterdessen einen "neuen Tiefpunkt" in seinem Leben erreicht, wie der US-Schauspieler selbst feststellte. Der 31-Jährige bat via Twitter um Entschuldigung für seine Pöbeleien gegen Polizisten, die ihn festgenommen hatten. Er kämpfe schon viel zu lange mit seiner Alkoholsucht, schrieb LaBeouf. Sein Verhalten nannte er eine Respektlosigkeit. Er hoffe auf Vergebung und wolle dafür sorgen, künftig nüchtern zu bleiben.

Der Protestmann Er fragte nach einer Zigarette und rastete dann aus: Von Shia LaBeouf ist man ja wunderliches Verhalten gewohnt. Doch der jüngste Vorfall ist wohl selbst dem US-Schauspieler ziemlich unangenehm. Denn der 31-Jährige bat via Twitter um Entschuldigung für seine Pöbeleien gegen Polizisten, die ihn festgenommen hatten. Der "Transformers"-Star war am frühen Samstagmorgen in Savannah im US-Bundesstaat Georgia festgenommen worden - wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Behinderung der Staatsgewalt und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es war nicht seine erste Festnahme. Shia LaBeouf ist bekannt für provokante Aktionen. Als US-Präsident Donald Trump im Januar sein Amt antritt, lässt der Schauspieler einen Livestream vor einem Museum in New York laufen. Damals geriet LaBeouf offenbar mit einem Passanten in Streit - und wurde von der Polizei abgeführt. Im vorigen Oktober streamte LaBeouf seine Hochzeit mit Mia Goth. Die beiden versicherten während der Zeremonie feierlich, ihre blauen Wildlederschuhe nie im Regen zu tragen, gegenseitig ihre Jagdhunde zu adoptieren und stets wie Teddybären zueinander zu sein. Im Februar 2014 lief LaBeouf mit einer Papiertüte über dem Kopf über den roten Teppich, Aufschrift: "Ich bin nicht mehr berühmt."

Der "Transformers"-Star war in Savannah im US-Bundesstaat Georgia festgenommen worden - wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Behinderung der Staatsgewalt und Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Solche Tiefpunkte sind von Toni Garrn nicht bekannt: Die Deutsche schaffte ihren Durchbruch als Model. Seit Kurzem glänzt die 25-Jährige aber nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch vor der Filmkamera. Zunächst spielte sie an der Seite von Matthias Schweighöfer in der Serie "You are wanted", nun wurde bekannt, dass Garrn einen weiteren Ausflug ins Filmgeschäft wagt.

Neue Rolle für Toni Garrn Die deutsche Toni Garrn schaffte als Model international ihren Durchbruch. Sie lief unter anderem für Victoria's Secret über den Lauftsteg. Seit Kurzem steht sie auch vor Filmkameras. In dem Film "Edge of the Blade" über den früheren Sprintstar Oscar Pistorius übernimmt Garrn die Rolle von dessen getöteter Freundin Reeva Steenkamp. Garrn hatte zuvor bereits in der Serie "You are wanted" von Matthias Schweighöfer vor der Kamera gestanden. Hier ist Garrn mit dem amerikanische Basketballspieler Chandler Parsons zu sehen. Das Paar trennte sich im vergangenen Jahr. Oscar Pistorius erschoss seine Freundin 2013 und wurde dafür schließlich wegen Totschlags verurteilt. Der südafrikanische Ex-Sprinter hatte stets beteuert, er habe seine damalige Freundin für einen Einbrecher gehalten und deshalb vier Schüsse durch eine Toilettentür auf sie abgegeben. Dieses Foto zeigt Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius bei einer Preisverleihung 2012 in Johannesburg. Toni Garrn sprach der Familie der getöteten Steenkamp ihr Beileid aus.

Im Drama "Edge of Balde", der Verfilmung des Pistorius-Falls, schlüpft das Model in die Rolle der getöteten Freundin Reeva Steenkamp. Der Fall sorgte 2013 weltweit für Aufsehen. Der beinamputierte Sprinter Oscar Pistorius aus Südafrika hatte seine Freundin erschossen - angeblich weil er sie für einen Einbrecher hielt. Ein Gericht verurteilte ihn später wegen Totschlags.