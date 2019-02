Die Geburtstagsgrüße der Woche ...

... gingen an "Game of Thrones"-Star Sophie Turner. Die ist mit Joe Jonas liiert, dessen Bruder Nick Jonas wiederum der Ehemann von Schauspielerin Priyanka Chopra ist. Wenn Turner heiratet, sind sie und Turner Schwägerinnen - und das kann Chopra offenbar kaum erwarten. Sie gratulierte Turner via Instagram zum 23. Geburtstag ("An einen der schönsten, lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe") und schrieb dazu: "Ich kann es nicht erwarten, dich als Braut zu sehen." Turner freut sich offenbar auch auf die künftige Verwandtschaft: "Ich liebe dich so sehr!"

Geburtstagsgrüße von Priyanka Chopra Zwei Paare auf einem Foto: Schauspielerin Priyanka Chopra (l.) mit Nick Jonas, der inzwischen ihr Ehemann ist - und Sophie Turner mit ihrem Verlobten, Nick Jonas' Bruder Joe. Zu Turners 23. Geburtstag hat Chopra nun via Instagram einen Gruß versandt, in dem sie unter anderem schrieb, sie könne es nicht erwarten, bis Turner endlich eine Braut sei. Wenn Turner und Joe Jonas heiraten, werden die Schauspielerinnen Schwägerinnen. Turner und Joe Jonas bei den US Open im August 2018: Das Paar verlobte sich 2017. Schauspielerin und Sänger: Chopra und Nick Jonas heirateten im Dezember 2018. Bislang die Rolle ihres Lebens: Als Sansa Stark ist Turner eine der prägenden Figuren bei "Game of Thrones". Chopra bei der Oscar-Verleihung 2017: Sie gewann 2000 den Titel der Miss World; seit vielen Jahren ist sie als Bollywood-Schauspielerin erfolgreich.

Die politische Vision der Woche...

... hatte Udo Lindenberg: "Man stelle sich vor: Bruce Springsteen, Bono, Lady Gaga und Udo Lindenberg treffen sich nachts und verhandeln den Weltfrieden", sagte der Musiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine von Rocksängern regierte Welt wäre laut Lindenberg eine bessere. Der 72-Jährige fügte hinzu, dass er sich für die Politik zu jung fühle. Zudem kollidiere eine politische Karriere mit seinem Biorhythmus als "Nachtigall". Das Amt des Bundespräsidenten schloss er trotzdem nicht aus.

Udo for President Von der musikalischen auf die politische Bühne zu wechseln - das kann sich Udo Lindenberg nicht vorstellen. Mit 72 Jahren fühle er sich dafür noch ein wenig zu jung, sagte der Sänger in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Adenauer war doch auch so um die 90," sagte Lindenberg darin. Er findet, er müsse noch "ranreifen". Wirklich ernst meinte er das natürlich nicht. "Ich bin sehr politikinteressiert, aber auf diesen Job müsste man sich schon sehr fokussieren und die Musik hintenanstellen", sagte der Sänger. "Das kann ich natürlich nicht machen." Sollte er doch eines Tages einmal Deutschlands Bundespräsident werden, wünscht er sich, dass andere Länder nachziehen. "Man stelle sich vor: Bruce Springsteen, Bono, Lady Gaga und Udo Lindenberg treffen sich nachts und verhandeln den Weltfrieden", sagte Lindenberg. "Eine von Rocksängern regierte Welt wäre eine bessere."

Das Angstgeständnis der Woche...

... kam von Courteney Cox. Die Schauspielerin wollte vergangene Woche mit ihrer Kollegin Jennifer Aniston deren 50. Geburtstag feiern. Mit anderen Freundinnen war eine Reise nach Mexiko geplant. Doch kurz nachdem die Maschine abgehoben war, kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall: Das Flugzeug verlor beim Start einen Reifen.

"Ein lauter Knall" Um ihren 50. Geburtstag gebührend zu feiern, wollte Jennifer Aniston (r.) gemeinsam mit Freundinnen an die Westküste Mexikos fliegen. Weil der Privatjet der Schauspielerin nach dem Start ein Rad verloren hatte, musste die Maschine notlanden. An Bord war auch Courteney Cox (l.) Die Schauspielerin, hier rechts im Bild, hat nun in einem Interview verraten, was an Bord passiert ist. "Ich habe absolut keine Flugangst, mein Vater war Pilot. Allerdings hatte ich große Angst, als wir nach dem Start einen lauten Knall gehört haben", sagte Cox im Promi-Magazin "Extra". "Glücklicherweise", so die Schauspielerin weiter, "gab es auf jeder Seite zwei Räder und vorne zwei". Anschließend seien die Freundinnen mindestens vier Stunden in der Luft gewesen. "Wir haben nur darüber nachgedacht, wie die Landung wohl sein würde", so Cox. Der Schauspielerin zufolge verlief die Landung dann aber "reibungslos". Während der Privatjet in der Luft kreiste, kontaktierte Cox ihre 14 Jahre alte Tochter Coco und ihren Ehemann Johnny McDaid. "Ich schrieb Coco einen kurzen Text, 'Ich liebe dich', dabei verriet ich aber nicht, warum ich das tat." Ihrem Mann habe sie hingegen genau erzählt, was passiert sei. Nach der Landung telefonierten die beiden. Aniston (r.) und Cox (l.) sind schon lange gut befreundet. Die beiden Schauspielerinnen kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der TV-Sitcom "Friends". Aniston (2.v.l.) wurde am 11. Februar 50. Sie lud anlässlich ihres Geburtstags ihre besten Freunde ins Sunset Tower Hotel in Los Angeles ein. Anschließend ging es mit Freundinnen nach Mexiko. Trotz des Zwischenfalls wurde die Reise fortgesetzt.

"Ich habe absolut keine Flugangst, mein Vater war Pilot. Allerdings hatte ich große Angst, als wir nach dem Start einen lauten Knall gehört haben", sagte Cox dem Promi-Magazin "Extra". Der Schrecken war für die Reisegruppe von kurzer Dauer, die Reise dafür von längerer. Vier Stunden lang flog der Pilot im Kreis, um genug Treibstoff für eine sichere Zwischenlandung zu verbrennen. Anschließend landete er wieder unweit von Los Angeles, und die Geburtstagsgruppe stieg in einen anderen Flieger Richtung Mexiko.

Das Liebesbekenntnis der Woche...

... liefert Anna Loos. Die Schauspielerin liebt ihren Mann Jan Josef Liefers offenbar so sehr, dass sie sich wünscht, dass er länger lebt als sie. Ihr Beziehungsleben sei "nicht nur rosarote Zuckerwatte", sagte die 48-Jährige. "Klar knallt es auch mal, wie bei jedem anderen Paar." An ihrem Ehemann möge sie am liebsten seinen Humor. Für die Zukunft wünsche sie sich, glücklich alt zu werden und tolle Filme zu drehen. "Und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass Jani mich überlebt."

"Nicht nur rosarote Zuckerwatte" Sie teilen ein gemeinsames Leben und den gleichen Beruf: Das Schauspielerpaar Anna Loos und Jan Josef Liefers ist seit vielen Jahren verheiratet - und ein Leben ohne ihren Mann sei für die 48-Jährige undenkbar, sagte Loos der Zeitschrift "Gala". Auch ihr Leben sei "nicht nur rosarote Zuckerwatte", sagte sie. "Klar knallt es auch mal, wie bei jedem anderen Paar." Dennoch könnten sich die beiden gegenseitig immer wieder überraschen. "Ich kann mir ein Leben ohne Jani nicht vorstellen", sagte Loos. Am liebsten möge sie den Humor ihres Manns. Für die Zukunft wünsche sie sich, glücklich alt zu werden und tolle Filme zu drehen. "Und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass Jani mich überlebt." Anna Loos und Jan Josef Liefers sind seit 2004 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Liefers sprach vor einigen Monaten in einem Interview mit der TV-Zeitschrift "Hörzu" über das Thema Tod. "Auf der Bühne muss es nicht sein, aber ohne Ankündigung mitten aus dem bunten Leben gerissen zu werden, fände ich gut", sagte der 54-Jährige. "Auch wenn es nicht leicht für die anderen ist. Peng - und aus!" Bekannter ist er allerdings für seine Rolle des Rechtsmediziners Karl-Friedrich Boerne im "Tatort" Münster. Die Kernfrage sei: "Was würdest du anders machen, wenn dir das Ende deines Lebens angesagt wird?" Liefers selbst habe sich damit beschäftigt, als sein Vater an Krebs erkrankte und schließlich daran starb.

Das Liebes-Aus der Woche...

... kommt aus dem Hause Lady Gaga. Eine Sprecherin bestätigte Spekulationen, dass sich die 32-Jährige und ihr Verlobter getrennt haben. Details zu der Trennung wurden jedoch nicht bekannt. Gerüchte über eine Krise der Beziehung kamen vor einigen Tagen auf. Lady Gaga war ohne Christian Carino bei den Grammy Awardsam 10. Februar erschienen. "Es hat einfach nicht geklappt. Beziehungen enden manchmal", zitierte das "People"-Magazin eine nicht genannte Quelle. Die Trennung von dem 49-jährigen Talentmanager sei schon "ein bisschen her", es gebe "keine lange, dramatische Geschichte".

Trennung statt Hochzeit Lady Gaga: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ist eine Verlobung des Popstars gescheitert. Lady Gaga und Christian Carino haben sich getrennt. Das bestätigte ein Sprecher der Sängerin und Schauspielerin. Details zum Ende der Beziehung wurden nicht bekannt. "Es hat einfach nicht geklappt. Beziehungen enden manchmal", zitierte das "People"-Magazin eine nicht genannte Quelle. Die Trennung sei schon "ein bisschen her", es gebe "keine lange, dramatische Geschichte". Die 32-Jährige hatte ihre Verlobung mit Talentmanager Carino im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Sie und der 49-Jährige waren von "People" bereits im Februar 2017 als Paar beschrieben worden. Er war an ihrer Seite, als die Sängerin damals in Houston die Halbzeitshow beim Super Bowl, dem Finale der Football-Profiliga NFL, bestritt. Seither wurden sie häufiger zusammen fotografiert - etwa hier im Juni in New York. Lady Gaga war früher mit dem Schauspieler Taylor Kinney verlobt, die Beziehung ging im Sommer 2016 auseinander. Lady Gaga hat sich kürzlich in Anlehnung an das berühmte Edith-Piaf-Lied "La vie en rose" ein großes Tattoo stechen lassen. "Mein Rückenmark ist nun eine Rose", schrieb die 32-Jährige mit einem Gruß zum Valentinstag zu einem Instagram-Foto ihres nackten Rückens mit einer grazilen Tätowierung. Eine Rosenblüte ziert ihren Nacken, der lange Stengel mit den Worten "La vie en rose" reicht bis zu ihrer Taille. Der Song spielt eine wichtige Rolle in Lady Gagas Film "A Star is Born". Darin spielt sie eine aufstrebende Sängerin, die... ... sich in einen alkoholkranken Country-Star (Bradley Cooper) verliebt. Lady Gaga gewann kürzlich für ihren Song "Shallow" aus den Film "A Star is Born" zwei Grammy-Trophäen. Bei der anstehenden Oscar-Verleihung hat sie Chancen auf die Trophäe für den besten Song. Zudem wurde sie als beste Hauptdarstellerin nominiert.

D en Traum der Woche...

... hat Lindsey Vonn. Nach ihrem Rücktritt vom alpinen Skisport hofft sie auf einen beruflichen Neustart - in der Filmbranche. "Ich möchte das definitiv ausprobieren, ich bin jetzt schon bei einem Film als Produzentin tätig", sagte die US-Amerikanerin bei den Laureus Awards in Monaco. Zunächst plane sie, Schauspielunterricht zu nehmen, sagte die 34-Jährige. "Und dann wird sich zeigen, wie gut ich wirklich bin."

Traum von Schauspielkarriere Lindsey Vonn will sich auch nach dem Ende ihrer Karriere nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Einen Film hat Vonn bereits als Produzentin begleitet, zukünftig will sie aber auch selbst vor der Kamera stehen. "Ich möchte das definitiv ausprobieren, ich bin jetzt schon bei einem Film als Produzentin tätig", sagte die US-Amerikanerin bei dem Event in Monaco. Auch Boris Becker war dabei. Zuvor hatte die Amerikanerin bei ihrer letzten Abfahrt Bronze geholt. Und ihr Karriereende bekanntgegeben. Vonn war stets von immensem Ehrgeiz geprägt. Früh siedelte sie, angetrieben von ihrem Vater Alan Kildow, in den bekannten Skiort Vail in Colorado über, um beste Trainingsbedingungen zu haben. Im Laufe ihrer Sportlerkarriere holte Vonn dann 82 Weltcupsiege und auch olympisches Gold. Trotzdem lief es für Vonn sportlich nicht immer rund. Wegen teils schwerer Verletzungen verpasste Vonn viele Wettkämpfe - auch die Olympischen Spiele in Sotschi 2014. Für die Zeit nach der Sportlerkarriere hat Vonn offenbar Angst vor Langeweile: "Ich wache auf und denke mir: Ich muss ja heute nicht trainieren, also was mache ich?" Schon vor ihren letzten Wettkämpfen bereitete sich Vonn auf die Zeit nach der Karriere vor. Als Vorbereitung zu einem möglichen Start als Unternehmerin besuchte Vonn Anfang 2018 etwa die New Yorker Börse.

Die Zwangspause der Woche...

... legt Ozzy Osbourne ein. Eigentlich sollte der 70-Jährige seine Tournee fortsetzen. Doch Ärzte haben ihm Ruhe verordnet. Ihr Gatte habe eine Lungenentzündung, teilte Sharon Osbourne via Twitter mit. Sechs Wochen lang solle er zu Hause bleiben und sich auskurieren. Osbourne-Fans müssen sich nun gedulden: Wegen der Krankheit wurden Konzerte in Australien, Neuseeland und Japan abgesagt.

Aus dem Leben eines Rockstars Ozzy Osbourne hat eine Lungenentzündung - und deshalb Konzerte in Australien, Neuseeland und Japan abgesagt. "Ozzy hat kürzlich eine Lungenentzündung entwickelt und einige Zeit im Krankenhaus verbracht. Er hat das Schlimmste hinter sich", wird seine Ehefrau Sharon Osbourne in einer kurzen Mitteilung zitiert, die am Morgen über den Twitterkanal des Rockstars verschickt wurde. "Seine Ärzte haben ihm geraten, zu Hause zu bleiben und sich volle sechs Wochen zu erholen." Der 70-Jährige hatte Ende Januar bereits seine geplante Europa-Tournee verschoben. Betroffen sind auch fünf Konzerte in Deutschland und der Schweiz. Unter anderem waren Auftritte in München (13.2.), Frankfurt (15.2.), Hamburg (17.2.) und Berlin (19.2.) geplant. Seit einem halben Jahrhundert unterhält Ozzy Osbourne seine Fans nicht nur mit seiner unverkennbaren Stimme, sondern auch mit vielen makabren Legenden: Erst als Leadsänger für die Kultband Black Sabbath, dann auch als Solokünstler. Osbourne ist mittlerweile seit sechs Jahren nüchtern, raucht nicht mehr und macht Sport. Jetzt feiert der Brite seinen 70. Geburtstag. Dem "Guardian" sagte er: "Ich weiß wirklich nicht, was 70-Jährige tun sollten. Also mache ich einfach mein eigenes Ding." Der Bürgerschreck - eigentlich: John Michael Osbourne - wuchs in einer achtköpfigen Familie im Arbeiterviertel Aston in Birmingham auf. Mit 15 verließ er die Schule und arbeitete in einem Schlachthof und einer Autofabrik, bevor er kriminell wurde. Als ein Raub schief ging, verbrachte er sechs Wochen im Gefängnis. Glücklicherweise inspirierten ihn die Beatles: Als er "She Loves You" im Radio hörte, entschied er sich, Rockstar zu werden. Ein paar Jahre später schloss er sich mit Schulkamerad und Gitarrist Tony Iommi und Freunden zur späteren Kultband Black Sabbath zusammen. Doch 1979 feuerte ihn die Band wegen seiner Exzesse: Es gibt kaum eine Droge, von der er nicht abhängig war, einschließlich Heroin. Seine erste Frau - mit der er drei Kinder hat - warf ihn raus und ließ sich 1982 scheiden. Im selben Jahr heiratete er die Tochter des Black-Sabbath-Managers Don Arden. "Sharon wurde in das Geschäft hineingeboren. Du kannst nichts an ihr vorbeischmuggeln, weil sie einfach sagt: 'Verdammt, ich weiß was du vorhast.'" Sie nahm seine Karriere in die Hand und ist seither der dominierende Faktor in seinem Leben. Ihre Ehe hat einiges überstanden: Osbournes öffentliche Affäre mit einer Friseurin vor zwei Jahren, Sharons Krebserkrankung, mehrere Unfälle und seinen jahrzehntelangen Kampf mit der Sucht. Der Musikzeitschrift "Rolling Stone" gestand er: "Ich war weniger ein Vater als ein zusätzliches straffälliges Kind für meine Frau." Bei der Geburtstagsfeier seiner sechsjährigen Tochter Aimee trank er so viel Wodka, dass er im Vollrausch versuchte, Sharon zu erwürgen. Er wachte in einer Gefängniszelle auf und konnte sich an nichts erinnern. 2013 schnellten Black Sabbath mit der Comeback-Platte "13" und Osbourne als Frontmann wieder an die Spitze der Charts, bevor sie sich 2016 und 2017 mit ihrer "The End Tour" von ihren Fans verabschiedeten. Ozzy und Sharon Osbourne: Insgesamt verkaufte er 100 Millionen Platten und verschaffte mit seiner nicht minder verrückten Familie in der preisgekrönten Dokusoap-Serie "The Osbournes" dem Sender MTV Rekordzuschauerzahlen. Osbourne will nach seiner derzeitigen Farewell-Tour "No More Tours II" nicht länger als vier bis sechs Wochen am Stück unterwegs sein, um mehr Zeit für seine Enkel zu haben. Ganz aufhören will er aber nicht: "Es ist kein Job. Es ist zum Kichern, weißt du?", vertraute er der "Times" an: "Ich arbeite ein paar Stunden am Tag, reise im Flugzeug herum. Ich habe eine gute Zeit mit der Band."

Das Gesundheitsbewusstsein der Woche ...

... verkörpert Elle Macpherson. Das Model, das als "The Body" Karriere machte, soll auf dem Wiener Opernball Stargast des Unternehmers Richard "Mörtel" Lugner sein. Das gestaltet sich nicht ganz einfach - unter anderem wegen des Menüs. Macpherson habe Bedenken wegen der Speisenauswahl angemeldet, ließ Lugner verlauten. Zu ungesund. Prompt entwarf Koch Toni Mörwald ein veganes Menü. Da sollten sich die restlichen Problemchen auch noch klären lassen.