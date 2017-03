Klatsch und Knatsch Stephen Colbert und Patrick Stewart warten auf Godot

Donald Trump hat es schon nicht leicht. Ständig muss sich der mächtigste Mann der Welt von Komikern und Kunstschaffenden aufziehen lassen. Dass ihn das nicht kalt lässt, zeigen etwa seine wütenden Tweets gegen die Sendung "Saturday Night Live". Nun machen sich auch noch auch noch Stephen Colbert und Sir Patrick Stewart über ihn lustig! Mit Literatur!

Erst kürzlich hatte der Brite Patrick Stewart in der Talkshow "The View" erklärt, er wolle sich angesichts der Präsidentschaft Donald Trumps um eine US-Staatsangehörigkeit bemühen, "weil ich auch ein Amerikaner sein will. Alle meine Freunde in Washington sagen, es gibt nur eines, das du tun kannst: kämpfen, kämpfen, widerstreben, widerstreben."

In seiner Sendung "The Late Show" führte Moderator Stephen Colbert daraufhin gemeinsam mit Stewart eine Neuinterpretation des Beckett-Stücks "Warten auf Godot" auf. Unter einem vollen Mond treffen sich darin Colbert als Estragon und Stewart als Vladimir. Sie unterhalten sich über Trumps "Locker Room Talk" vom Griff in den Damenschritt bis zu seinem Verhältnis zu Tochter Ivanka.

Wirklich hängen bleiben die beiden aber am Versprechen Trumps, die Gesundheitsreform seines Vorgängers endlich abzuschaffen und durch ein besseres Konstrukt zu ersetzen.

Colbert: "Vielleicht kommt es heute."

Stewart: "Oder morgen."

Colbert: "Oder am Tag darauf."

Stewart: "Wenn wir warten, wird es kommen."

Colbert: "Warum ist es nicht schon da?"

Stewart: "Er sagte, es sei komplizierter, als alle dachten."

Am Ende beschließen beide, dass es wohl einfacher sei, nach Kanada auszuwandern. Dann ruft Stewart in Anlehnung an seine Rolle als Raumschiffkapitän Picard: "Zwei zum Hochbeamen, Nr.1", bevor die beiden Männer in einer computeranimierten Lichtwolke verschwinden.

Ein beinahe Oscar-reifer Auftritt. Verwundert hätte es nach dem Chaos der diesjährigen Verleihung jedenfalls nicht, wenn Warren Beatty im Anschluss an die vertauschten Umschläge in der Kategorie "Bester Film" auch noch ein fiktives Broadway-Stück zum großen Gewinner erklärt hätte. Nachdem statt "La La Land" der tatsächliche Sieger "Moonlight" feststand, feierten auf der traditionellen Party der "Vanity Fair" trotzdem gewohnt zahlreiche Hollywood-Stars. Die Bilder sehen Sie hier:

Hollywood feiert sich Am Ende der Oscarverleihung war die Aufregung groß: Erst war "La La Land" zum besten Film gekürt worden, doch das war eine Verwechslung. Der Preis ging an "Moonlight". Den Oscar als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "La La Land" konnte Emma Stone aber niemand mehr nehmen. Umso mehr strahlte sie bei der Party der "Vanity Fair". Die Oscar-Party des Magazins zieht jedes Jahr die Topstars an. Auch Diane Kruger feierte dieses Jahr mit. Sie entschied sich für die gewagte Variante im knappen silbernen Kleidchen. Mit Babybäuchlein zeigte sich Rosie Huntington-Whiteley, Partner Jason Statham war ganz klassisch mit Hemd und Fliege gekleidet. Casey Affleck (r.) konnte sich über seinen ersten Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" freuen. Er posierte gemeinsam mit J. Smith-Cameron, Kenneth Lonergan und Floriana Lima (v.l.). Kate Hudson präsentierte sich leicht bekleidet den Fotografen. Popikone Elton John kam mit seinem Partner David Furnish zur Party. Furnish präsentierte sich im glitzernden Weltall-Sakko. Wo die Kameras sind, ist Heidi Klum nicht weit: Die Topmodel-Schöpferin trug einen schwarzen Federlook. Schauspieler Adrien Brody kam in Begleitung seiner Freundin Lara Lieto. Scarlett Johansson hatte kürzlich die Trennung von Romain Dauriac bekanntgegeben. Nun rätselte die Klatschpresse: Wer begleitete die Schauspielerin zur Oscar-Party? Laut "Hollywood Life" handelt es sich um Joe Machota, einen ehemaligen Mimen, der nun als "Talent-Agent" arbeitet. Auch Nachwuchsstar Kiersey Clemons wollte mitfeiern. Die Sängerin und Schauspielerin hatte 2010 ihre Karriere auf dem Disney-Channel begonnen. Gut Lachen hatten Tarell Alvin McCraney und Produzentin Adele Romanski. Zuerst war "La La Land" als großer Gewinner des Abends verkündet worden, dann hatte doch McCraney und Romanskis Film "Moonlight" gewonnen. Elizabeth Banks erschien als eine der ersten auf der Party. Model Kate Upton trug Glitzerlook. Die Pre-Oscarparty hatte Michael J. Fox noch geschwänzt, um stattdessen volle Breitseite gegen US-Präsident Donald Trump zu feuern. Nach der Verleihung war der Schauspieler jedoch mit Ehefrau Tracy Pollan gekommen, um zu feiern. Halle Berry zeigte viel Rücken. Matt Damon verkündete vor einigen Jahren, dass er sich nicht lange von Frau Luciana Barroso trennen könne. Auch bei der Aftershow-Party der Oscars waren die beiden unzertrennlich. Nicht sonderlich glücklich wirkte Sänger Justin Timberlake angesichts der Fotografen. Seine Frau Jessica Biel wirkte da deutlich beseelter. Zoe Kravitz war ohne ihren berühmten Papa angereist, zeigte sich aber stellvertretend für den Rockstar mit Tattoos von ihrer rebellischen Seite. Janelle Monàe ist erst seit kurzem als Schauspielerin unterwegs. Im Filmdrama "Hidden Figures" war sie zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen und auch in "Moonlight" hatte sie eine Rolle ergattert. Nach harter Arbeit freute sich Oscar-Moderator Jimmy Kimmel auf der Party über eine Pause. Begleitet wurde er von seiner Frau Molly McNearney.

Zum Thema "Leben der Schönen und Reichen" hatte auch Samuel L. Jackson etwas zu erzählen. Kultstreifen wie "Pulp Fiction" und Blockbuster wie "Star Wars" haben ihn zu einem der erfolgreichsten Filmstars der Welt gemacht. Ab kommender Woche ist der 68-Jährige in "Kong: Skull Island" zu sehen.

Mit der Neuverfilmung der King-Kong-Geschichte und dem neuen Film aus der "Triple X"-Reihe könne er Harrison Ford vielleicht wieder an Position eins der Schauspieler ablösen, deren Filme kommerziell am erfolgreichsten waren, sagte Jackson in der Sendung von Ellen DeGeneres. Und weiter: Ein großer Vorteil am Berühmtsein seien die vielen Geschenke, die man bekomme. Außerdem liebe er es, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen.

Liebe dich selbst Samuel L. Jackson gehört zu den Spitzenverdienern Hollywoods. Wie der Star berichtete, haben Filme, in denen er mitspielte, mehr als 17 Milliarden Dollar eingebracht. "Die Leute fragen mich immer, was das beste am Berühmtsein ist - und ich sage ihnen immer: der Gratiskram", erzählte Samuel L. Jackson nun in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Noch besser findet Jackson aber offenbar, dass er sich jederzeit selbst anschauen kann, wenn er den Fernseher anschaltet. "Als ich in New York am Theater spielte, wollte ich immer das Stück mit mir selbst darin sehen und das ist unmöglich", sagte der 68-Jährige. "Als ich dann die Chance bekam, in Filmen mitzuspielen, war ich im Paradies." "Darum bin ich hier. Ich kann mich jederzeit selbst anschauen", sagte Jackson bei Ellen DeGeneres unter dem Gelächter des Studiopublikums. Hier bekommt er bei den BET Awards 2016 die Auszeichnung für sein Lebenswerk verliehen. Einer der Klassiker: "Stirb langsam: Jetzt erst recht" von 1995, in dem Jackson an der Seite von Bruce Willis zu sehen war. In den "Star Wars"-Filmen von George Lucas spielte Jackson den Jedi-Meister Mace Windu. "Wenn ich zuhause durch die Kanäle zappe und es gibt nichts, das ich gucken will, gebe ich einfach meinen Namen in die Suchfunktion ein", sagte Jackson. "Dann kommt auch etwas, das ich schauen will." Zum Beispiel der Tarantino-Film "Hateful Eight" aus dem Jahr 2015. Immer wieder haben Jackson und der Regisseur zusammengearbeitet. Beispielsweise im Kultfilm "Pulp Fiction". Für die Rolle in "Django Unchained" gab es 2013 sogar einen Oscar als bester Nebendarsteller.

Was man mit seiner Zeit als Berühmtheit noch so anfangen kann, hat Popstar Rihanna bewiesen. Seit Jahren schon engagiert sich die 29-Jährige für die Allgemeinheit, zum Beispiel beim Kampf gegen Krebs. Die US-amerikanische Eliteuni Harvard verlieh ihr dafür nun den Preis "Humanitarian of the Year", Philanthropin des Jahres.

Preis für eine Wohltäterin Rihanna als Rednerin an der Eliteuni Harvard. Die Sängerin erhielt von der Harvard-Stiftung den Preis "Humanitarian of the Year". Der Preis, überreicht von Direktor Allen Counter, ehrt Rihannas Engagement als Wohltäterin. In ihrer emotionalen Dankesrede erinnerte Rihanna an ihre Kindheit auf Barbados in der Karibik. Damals habe sie Anzeigen gesehen, die um Spenden warben. Schon mit 25 Cent könne man Kindern helfen, habe es damals geheißen. Da habe sie gedacht: Später wolle sie reich werden - und alle Kinder der Welt retten. Heute wisse sie, dass man weder reich noch berühmt sein müsse, um Menschen zu helfen. Die 29-Jährige erinnerte an einen Satz ihrer Großmutter: "Wenn du einen Dollar hast, gibt es viel zu verteilen."

Auch Hollywood-Ikone Jane Fonda setzt sich schon seit langem für gute Zwecke ein - zum Beispiel die Selbstbestimmung der Frau. Nun hat die 79-Jährige in einem Interview von schmerzlichen Erfahrungen in ihrer Jugend berichtet. "Ich wurde als Kind sexuell missbraucht", sagte die Schauspielerin und beschrieb, wie sie lange mit dem Gedanken gehadert habe, selbst für die schrecklichen Erfahrung verantwortlich gewesen zu sein. Später habe sie sich dann aber einer Gruppe zur Förderung der Emanzipation von Frauen angeschlossen: "Eine der Errungenschaften der Bewegung ist es, zu erkennen, dass es nicht unsere Schuld ist."

"Ich fühlte mich bedeutungslos" Jane Fonda wurde in jungen Jahren nach eigenen Angaben mehrfach sexuell missbraucht. Nun hat sich die Schauspielerin in einem Interview über diese Zeit geäußert. "Ich wurde vergewaltigt, als Kind sexuell missbraucht, gefeuert, weil ich nicht mit meinem Chef schlafen wollte", sagte die Hollywoodlegende im Gespräch mit der 27-jährigen Oscargewinnerin Brie Larson. Sie habe immer gedacht, sagte die 79-jährige Fonda, "dass es meine Schuld sei, ich nicht das Richtige gesagt oder getan habe." "Ich fühlte mich bedeutungslos", so Fonda. "Irgendwann habe ich beschlossen, mich nicht aufzugeben, um einem Mann zu gefallen." Sie sei mit der Krankheit aufgewachsen, es allen recht machen zu wollen, habe sich dann aber einer Gruppe zur Förderung der Emanzipation von Frauen angeschlossen. Fonda engagiert sich seit den Sechzigerjahren politisch. Ein umstrittener Protestbesuch in Nordvietnam brachte ihr Anfang der Siebziger den Spitznamen "Hanoi Jane" ein. In den USA geriet Fonda zudem mit dem Gesetz in Konflikt. 1970 wurde sie festgenommen, nachdem sie angeblich einen Polizisten getreten hatte. Die Anklage wurde später fallengelassen. Die 79-Jährige wurde für ihre Arbeit als Schauspielerin zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet. Sie spielte in mehr als 50 Filmen mit. Kultstatus erlangte ihr leichtbekleideter Auftritt als Titelheldin des Films "Barbarella". Für Fonda war die Rolle der internationale Durchbruch. Auftritte in Dramen und Thrillern wie "Klute" von 1971 wechselten sich immer wieder auch mit humorigen Rollen ab. Hier posiert Fonda mit ihrer Kollegin Freida Pinto bei den Filmfestspielen 2012 in Cannes. Als Nachwuchs von Hollywoodikone Henry Fonda hatte Jane Fonda mit dem Vorwurf zu kämpfen, nur wegen ihres Vaters Karriere zu machen. Gemeinsam standen die beiden nur einmal vor der Kamera - im Film "Am goldenen See" von 1981, für den der Vater den Oscar gewann.

Eine schmerzhafte Erfahrung machten auch der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden und seine Schwiegertochter Hallie 2015. Da starb Sohn und Ehemann Beau an einem Hirntumor. Nun beginnt ein neues Kapital in der Familiengeschichte. Die Witwe hat wieder einen Partner: Beaus Bruder Hunter. Die Liaison erfreut auch Familienoberhaupt Joe. Er sei sehr froh darüber, sagte der Senior der "New York Post", dass sich Hunter und Hallie "gefunden haben, während sie ihr Leben nach so viel Traurigkeit wieder neu zusammensetzten".

Abschied von Beau Biden Ein schwerer Moment für Joe Biden: Der Sarg mit dem Leichnam seines Sohnes wird in die Kirche von Wilmington getragen. Dort fand die Trauerfeier für Beau Biden statt, der Ende Mai im Alter von 46 Jahren einem Hirntumor erlegen war. US-Präsident Barack Obama hielt die Trauerrede für Beau Biden: "Er hat in 46 Jahren geschafft, was die meisten von uns nicht einmal in 146 Jahren leisten könnten", sagte Obama über den Verstorbenen, der als Generalstaatsanwalt von Delaware selbst eine politische Karriere angestrebt hatte. Obama wurde von seiner Ehefrau Michelle und seiner jüngeren Tochter Sasha begleitet. Obama sprach seinem Vize Trost zu: "Joe, du bist mein Bruder", sagte Obama in der Kirche. Etwa tausend Menschen fanden in der Kirche Platz, als der Sarg hineingetragen wurde. Unter den Trauergästen: Ex-Präsident Bill Clinton. Und seine Frau: Präsidentschaftsbewerberin Hillary Rodham Clinton. Chris Martin sang in der Kirche "'Til Kingdom Come". Beau Biden war ein großer Fan von Martins Band Coldplay. Vor der Kirche versammelten sich Hunderte Amerikaner, um Beau Biden die letzte Ehre zu erweisen.

Im Gegensatz dazu läuft es in Liebesdingen bei Katy Perry und Orlando Bloom gerade nicht so rund. Gerüchte über eine Trennung gab es bereits seit einiger Zeit. Nun machen die Sängerin und der Schauspieler ganz offiziell Pause in ihrer Beziehung, ein Break in Sachen Liebe. Die Sprecher der beiden teilten mehreren US-Zeitschriften mit: "Bevor Gerüchte oder Falschmeldungen aus dem Ruder laufen, bestätigen wir, dass Orlando und Katy zurzeit respektvollen, liebevollen Abstand voneinander nehmen."

Auf Eis Katy Perry und Orlando Bloom: Seit einem Jahr sind die Sängerin und der Schauspieler ein Paar. Nun machen sie eine Beziehungspause. Bloom stammt aus Großbritannien, spielte mit in "Fluch der Karibik" und "Troja". Das Foto zeigt ihn bei der jüngsten Oscarparty der Zeitschrift "Vanity Fair". An der "Vanity Fair"-Party nahm auch Katy Perry teil. Bereits seit einiger Zeit hatte es Trennungsgerüchte um das Paar gegeben. Im Dezember sah es danach nicht aus: Damals besuchte das Paar wenige Tage vor Weihnachten ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles.

Beyoncé wird in diesem Jahr nicht beim legendären Wüstenfestival Coachella im April in Kalifornien auftreten. Dafür wird Lady Gaga den Platz ihrer schwangeren Kollegin übernehmen. Wie die Veranstalter und die Sängerin selbst mitteilten, wird Lady Gaga am 15. und 22. April in der Wüstenstadt Indio als sogenannter Headliner auf der Bühne stehen. "Lasst uns in der Wüste Party machen", schrieb sie bei Instagram.

Lady Gaga ersetzt Beyoncé Enttäuschung für viele Fans: Sängerin Beyoncé hat ihre Teilnahme am diesjährigen Coachella-Festival abgesagt. Nun steht fest, wer die schwangere Sängerin ersetzen wird: Kollegin Lady Gaga. "Lasst uns in der Wüste Party machen", schrieb Lady Gaga bei Instagram, nachdem die Festivalleitung das neue Programm veröffentlicht hatte. Noch im Februar trat Beyoncé bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles auf. Ihre waghalsige Showeinlage bei der Grammy-Verleihung könnte vorerst einer ihrer letzten großen Auftritte gewesen sein. Dem Rat ihrer Ärzte, kürzer zu treten und sich einen weniger straffen Zeitplan vorzunehmen, kommt die Sängerin nach. Auf Instagram verkündetete sie vor wenigen Wochen, mit Zwillingen schwanger zu sein. Der Auftritt auf der Bühne des Wüstenfestivals wäre für die Sängerin eine Premiere gewesen. 2014 konnte man sie dort zwar bereits sehen, allerdings tanzte sie zur Performance ihrer Schwester Solange. Jetzt steht fest: Erst im nächsten Jahr wird sie selbst zu den Hauptacts gehören. Unter ihren Fans herrscht teilweise Entrüstung und Unverständnis für Beyoncés Absage. Einige fordern die Rückerstattung ihrer Tickets, andere versuchen, sie zu verkaufen.

Auch in der Modewelt leiht eine Prominente einem besonderen Ereignis ihr Gesicht: Gigi Hadid wird das erste Cover der "Vogue Arabia" schmücken - mit Kopftuch. Im Netz wurde daraufhin auch Kritik laut, warum es keine Araberin auf den Titel schaffe.

Gigi Hadid als Covergirl mit Kopftuch In Kürze startet das Magazin "Vogue" seine erste arabische Ausgabe. Auf dem Cover zu sehen: Supermodel Gigi Hadid. Mit Kopftuch bekleidet präsentiert sich Hadid arabisch- und englischsprachigen Lesern. Die erste Ausgabe wird in zwei Versionen erscheinen. "Als Halb-Palästinenserin bedeutet mir das alles, auf dem ersten Cover der 'Vogue Arabia' zu sein", schrieb Hadid auf Instagram. "Das wunderbare den internationalen 'Vogues' ist, dass wir als Modegemeinschaft verschiedene Kulturen feiern und mit der Welt teilen können", sagte Hadid ihren Fans. Normalerweise zeigt sich Hadid nicht so züchtig, wie auf dem Cover der arabischen Ausgabe des Modemagazins. Hier ist sie auf der Fashion Week in Milan im September vergangenen Jahres zu sehen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Bella war Gigi Hadid auch bei der Schau der Unterwäschemarke Victoria's Secret zu sehen. Saudi-Prinzessin Deena Aljuhani Abulaziz wurde laut BBC zur Chefredakteurin ernannt. Sie sagte demnach, mit einem Bild spreche Hadid mit mehr als tausend Worten zu der Region, die so lange auf die Stimme der Modezeitschrift gewartet habe. Dem glühenden Enthusiasmus der Macher stehen aber auch kritische Stimmen gegenüber. "Solch ein herrliches Bild, obwohl ich wünschte, sie hätten ein arabisches Model genommen - diese Mädchen sind so schön", schrieb ein Nutzer auf Instagram. "Habe so lange darauf gewartet. Vielleicht gebt ihr arabischen Models mal eine Chance, wie es Harper's Bazaar getan hat." Gigi Hadid und ihr Vater Mohamed Hadid bei einem Termin in Los Angeles. Hadids Mutter ist gebürtige Niederländerin, ihr Vater hat palästinensische Wurzeln. 2015 zierte Hadid erstmals den berühmten Pirelli Kalender. Ein Jahr zuvor hatte sie ihr Debüt auf der New York Fashion Week. Im vergangenen Jahr sagte Hadid dem Magazin "Elle", sie leide an der Hashimoto-Thyreoiditis - einer Autoimmunerkrankung. Von 2013 bis 2015 war Hadid mit dem Sänger Cody Simpson liiert. Seit 2016 ist sie in einer Beziehung mit dem Musiker Zayn Malik. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Kendall Jenner, Jourdan Dunn und Karlie Kloss und dem peruanischen Fotografen Mario Testino nahm Hadid 2015 an einer Auktion des Cinema Against AIDS in Cannes teil. Party mit dem Bieber: Gigi Hadid, Justin Bieber, Kendall Jenner und Kris Jenner posieren 2014 gemeinsam für die Fotografen.

Doch für das Model geht nach eigenen Angaben ein Traum in Erfüllung: "Als Halb-Palästinenserin bedeutet mir das alles, auf dem ersten Cover der 'Vogue Arabia' zu sein."