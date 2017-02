Klatsch und Knatsch Lauter frohe Botschaften

Vorige Woche machte Beyoncé bereits einen fulminanten Anfang, in den vergangenen Tagen zogen weitere Prominente nach: Es geht um Nachwuchs, liebe Freundinnen und Freunde der bunten Meldungen. George Clooney und Amal Alamuddin Clooney erwarten wie Beyoncé Zwillinge. Sie selbst haben dazu zwar noch nichts gesagt, die Zahl der redseligen Freunde ist aber groß. Matt Damon: "Ich habe fast angefangen, zu weinen."

"Diese Kinder haben Glück" Die Gerüchte halten sich seit Tagen, nun verdichten sich die Anzeichen zusehends: Hollywoodstar George Clooney und seine Frau Amal erwarten Berichten zufolge Zwillinge. "Ja, es stimmt, sie erwartet Zwillinge", sagte eine der Familie Amals nahestehende Person der Nachrichtenagentur dpa. Julie Chen, die Moderatorin der CBS-Sendung "The Talk", hatte zuvor berichtet, das Paar erwarte im Juni seine ersten Kinder. Auch US-Schauspieler Matt Damon bestätigte die Schwangerschaft. Sein Kollege und Freund Clooney habe ihm bereits im Herbst bei einem Dreh davon erzählt: "Ich habe fast angefangen zu weinen. Ich habe mich so für ihn gefreut", sagte Damon der "Vanity Fair". Damon habe seinen Freund Clooney damals gewarnt, noch nichts zu sagen, weil es noch zu früh gewesen sei, so Damon: "Spinnst du? Erzähl es niemandem. Kennst du die Zwölf-Wochen-Regel nicht?" Die aus einer britisch-libanesischen Familie stammende Anwältin und der Hollywoodstar sind seit 2014 verheiratet.

Madonna freut sich ebenfalls über doppeltes Glück: Sie hat zwei Kinder aus Malawi adoptiert, dem Uno-Index zufolge eines der 20 ärmsten Länder der Welt. Die Zwillinge, vier Jahre alt, heißen Esther und Stella und lebten bisher laut Madonna in einem Waisenhaus. Die Sängerin hat bereits zwei leibliche Kinder sowie je eine Adoptivtochter und einen Adoptivsohn - auch die beiden stammen aus Malawi.

Zwei Töchter aus Malawi Madonna mit ihrer Adoptivtochter Mercy: Die 58-Jährige plant nach Angaben eines Gerichtssprechers, zwei weitere Mädchen zu adoptieren. Die vier Jahre alten Zwillingsmädchen stammen aus Malawi. Madonna hatte neben Mercy auch David in dem südafrikanischen Land adoptiert. Ende Januar hatte ein Sprecher der Popdiva noch zurückhaltend reagiert - Berichte über die Adoption seien nicht bestätigt. Ein Gerichtssprecher aus Malawi sagte nun: "Ich kann bestätigen, dass Madonna das Adoptionsrecht für zwei Kinder erhalten hat." Madonna hat bereits vier Kinder: einen leiblichen und einen adoptierten Sohn - sowie eine adoptierte und eine leibliche Tochter. Zuletzt hatte Madonna im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie um ihren Sohn Rocco eine Niederlage eingesteckt. Ein Gericht entschied schließlich, dass der 15-Jährige weiter in London bei seinem Vater wohnen und dort zur Schule gehen darf. Madonna und Guy Ritchie, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2002, hatten sich 2008 nach acht Jahren Ehe scheiden lassen. Die jetzt wohl geplanten Adoptionen haben eine Vorgeschichte: Madonna engagiert sich seit Langem in Malawi - was in dem Land umstritten ist. Ihre Kinder David und Mercy hatte die Sängerin 2006 und 2009 dort adoptiert. 2013 ging die Regierung zu Madonna auf Distanz, weil sich der Superstar allzu sehr als Wohltäterin inszeniert habe. Der seit drei Jahren amtierende Staatschef Peter Mutharika bemüht sich aber, das Verhältnis seines Landes zu Madonna wieder zu verbessern.

Die nächste frohe Botschaft postete Rosie Huntington-Whiteley: Das Model veröffentlichte ein Foto von sich mit Babybauch auf einem beneidenswert schönem Strand.

Very happy to share that Jason and I are expecting!! Lots of love Rosie x ❤ Photo by @jasonstatham Ein von Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 10:55 Uhr

Justin Timberlake hat bereits einen Sohn - und kann an dem wohl einiges beobachten, was er von sich selbst kaum kennt. Denn dem "Hollywood Reporter" erzählte er, dass er "nur schwache Erinnerungen" habe an seine Kindheit. Sprich: Er kennt sich nur als Star. Muss er wohl zu geboren sein.

"Ich hatte keine normale Kindheit" Justin Timberlake ist weltberühmt - und dass trotz seiner gerade mal 36 Jahre schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dem "Hollywood Reporter" hat er nun verraten, dass er sich an ein Leben ohne Ruhm kaum noch erinnern kann. "Ich denke, dass wir alle darin übereinstimmen, dass ich keine normale Kindheit hatte", sagte Timberlake - dieses Foto zeigt ihn mit Sängerin Janet Jackson bei einem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl. Zusammen mit Britney Spears 2002: Mit der Popsängerin trat Timberlake in den Neunzigerjahren im "Mickey Mouse Club" auf, die beiden wurden gemeinsam berühmt und auch für kurze Zeit ein Paar. Über seine erste Begegnung mit einem kreischenden Fanmob sagte Timberlake nun: "Wir fuhren gerade über eine dreckige Straße, und da sah ich durchs Fenster all diese jungen, leicht zu beeindruckenden Mädchen hinter dem Bus herrennen." Timberlake und Ehefrau Jessica Biel gelten als eines der Traumpaare in Hollywood, die beiden sind inzwischen auch Eltern. Im Vergleich an sein späteres Leben scheint die Kindheit des Sängers recht unspektakulär gewesen zu sein: "Ich habe einige schwache Erinnerungen aus meiner Kindheit", so Timberlake, "aber nein, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, nicht berühmt zu sein."

Bei Lena Bröder ist das sicher anders. Gut, kein Vergleich zu Justin Timberlake könnte man jetzt sagen, aber als Miss Germany ist sie zumindest hierzulande einigermaßen bekannt. Sie wird sich nun aber wieder in ein Leben zurückziehen, dass Timberlake so fremd sein dürfte wie der Ort, in dem es spielen soll: Havixbeck. Dort hatte Bröder vor ihrer Kür zur Miss als Referendarin gearbeitet, nun will sie ihre Ausbildung zur Lehrerin fortsetzen.

Vom Laufsteg zurück ans Lehrerpult Die amtierende Miss Germany Lena Bröder muss die Siegerkrone bald abgeben. Am 18. Februar wird in Rust bei Freiburg ihre Nachfolgerin gewählt. Nach einem Jahr als Schönheitskönigin kehrt die aus Nordwalde bei Münster in Nordrhein-Westfalen stammende Bröder dann in ihren Beruf als Lehrerin zurück. "Nun wird das Klassenzimmer wieder meine Bühne", sagte Bröder. Hier ist sie bei ihrem Auftritt im Bikini während der Miss-Germany-Wahl 2016 zu sehen. Bröder ist bislang die einzige Lehrerin unter den Gewinnerinnen. Die Überraschung über die Ernennung zur Schönheitskönigin war ihr dabei ins Gesicht geschrieben. Im Februar 2016 war Lena Bröder im Europa-Park Rust zur Miss Germany gekrönt worden. An einer Gesamtschule bei Münster unterrichtet sie künftig wieder katholische Religion und Hauswirtschaft. Seit Februar 2016 hatte sich Bröder auf ihre Tätigkeit als Schönheitskönigin konzentriert. Im vergangenen Juni traf sie in Rom Papst Franziskus. Die katholische Religionslehrerin aus Nordwalde bei Münster stand gemeinsam mit zahlreichen anderen Ehrengästen in der ersten Reihe. Bei dem Treffen hatte die gläubige Katholikin dem Oberhaupt der Kirche ihr Buch "Das Schöne in mir - Mit Glaube zum Erfolg" überreicht.

Während Bröder in Kauf nimmt, dass ihr Name bei den meisten wieder in Vergessenheit geraten wird, wollen zwei Frauen, dass ihr Name möglichst vielen Leuten geläufig und entsprechend gewinnbringend ist: Die australische Sängerin Kylie Minogue und das US-Model Kylie Jenner. Beide wollen ihre Vornamen als Werbemarke verwenden, doch es kann ja nur eine geben. Dachten sie zumindest lange Zeit. Nun nicht mehr. Eine Sprecherin Jenners sagte zumindest, man habe sich geeinigt, "extrem einvernehmlich" sogar. Es ist also wohl doch Platz für zwei Kylies.