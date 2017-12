Stars 2017 Küren Sie den schönsten Promi-Look des Jahres

Welcher Promi sah 2017 am besten aus? Die Antwort liegt in Ihrer Hand: Bei gesellschaftlichen Großereignissen bitten wir Sie regelmäßig, den Star zu küren, dessen Look Sie am schönsten finden - von der Oscarverleihung bis zu den Filmfestspielen in Cannes. Aus all diesen Abstimmungen haben wir jeweils die drei am besten bewerteten Promi-Outfits ausgewählt.

Ein Beispiel: Bei den Brit Awards im Februar lief Sängerin Katy Perry in kurzem Kleid mit passendem Blazer über den roten Teppich. Kollegin Rita Ora hatte sich für ein langes, schulterfreies und mit Pailletten besetztes Modell entschieden - dennoch waren ihre Beine zu sehen. Model und Schauspielerin Michelle Keegan setzte auf blaue Hosenbeine.

Keegan, Ora und Perry belegten bei dem Voting die ersten Plätze. Nun treten sie gegen die Top Drei der anderen Abstimmungen an. Insgesamt stehen 30 Promi-Outfits zur Wahl - die besten der Besten des Jahres.

Welcher Look gefällt Ihnen am besten?

Jetzt sind Sie an der Reihe: Welches Promi-Outfit ist Ihr Favorit? Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook des Jahres übrig.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung? Oder hat Ihnen jemand gefehlt? Hier kommen noch einmal alle Artikel, die Grundlage dieser Auswahl waren: von der Gala der Wohltätigkeitsorganisation AmfAR ("American Foundation for Aids Research") bis zur Bambi-Verleihung. Für wen hätten Sie gestimmt? Finden Sie es heraus - viel Spaß dabei!