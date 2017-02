Klatsch und Knatsch Im Wiener Promi-Dschungel

Einmal im Jahr wird Wien zum Zentrum der Promi-Welt. Okay, der mitteleuropäischen Promi-Welt: beim Opernball. Immerhin gibt sich ein Mann alle Mühe, der Veranstaltung immer mal wieder ein wenig Promi-Glanz von jenseits des Atlantiks zu geben. Richard "Mörtel" Lugner, Bauunternehmer und Opernball-Logeninhaber, überzeugt jedes Jahr eine Berühmtheit, ihn zu begleiten.

Ach, wie goldig Auftakt in der Staatsoper Wien: Rund 5000 Gäste werden für den 61. Wiener Opernball erwartet. Schweigeminute: Bundeskanzler Christian Kern mit Ehefrau Eveline Steinberger-Kern (l.) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit First Lady Doris Schmidauer gedachten der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von ihrer Ehrenloge. "Eat the rich", unter diesem Motto demonstrierten eine Gruppe der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ) und Teile des Kommunistischen StudentInnenverbands (KSV) gegen den Festakt. Debütantinnen bereiten sich auf die Eröffnung des Opernballs vor. Tänzer und Tänzerinnen des Wiener Staatsopernballetts dürfen als erstes aufs Parkett. Durfte natürlich nicht fehlen: Richard "Mörtel" Lugner. Diesmal engagierte er Schauspielerin Goldie Hawn als seine Begleiterin. "Sie ist nett, macht Spaß und ist pünktlich. So eine Frau findet man selten", frohlockte Lugner. Hawn sei wie eine Prinzessin und überhaupt nicht zickig, sagte der 84-Jährige. Ob Hawn, die österreichische Wurzeln hat, ihren Auftritt genoss, war nicht so ganz klar. Dem Medientrubel entzog sie sich geschickt und blieb den ganzen Abend in Lugners Loge. Auch der versprochene Walzer am Parkett wurde wegen des großen Andrangs kurzfristig abgesagt. Mit Ende des Vertrags, um Punkt Mitternacht, verließ Hawn fast wie Aschenputtel die Oper. Musikalischer Höhepunkt war der Auftritt von Startenor Jonas Kaufmann. Der gebürtige Münchner gab bei der Eröffnung mit viel Stimmgewalt und Charisma zwei Stücke zum Besten. Opernstar Anna Netrebko kam überraschend ebenfalls zum Fest. "Ich freue mich, einmal nicht auftreten zu müssen und den Abend nur genießen zu können", sagte sie. Dabei waren auch Model Gina-Lisa Lohfink und It-Boy Florian Wess. Beide hatten zuletzt am RTL-Dschungelcamp teilgenommen. Auf Einladung des österreichischen Finanzministers Hans Jörg Schelling (ÖVP) kam die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde (Mitte), nach Wien.

Das gehörte wohl nicht zur Choreographie Katy Perry während ihres Auftritts bei den Brit Awards in London. Dort gab sie ihr neues Lied "Chained to the Rhythm" zum Besten. Neben ihrem Gesang stand auch ihr aufwendiges Bühnenbild im Vordergrund. Es bestand aus etlichen als Miniaturhäusern verkleideten Statisten. Eins der kleinen Häuschen sorgte für Erheiterung im Netz, weil es von der Bühne fiel. Die Kleidung der beiden übergroßen Skelette bei Perrys Auftritt ähnelte den Outfits von US-Präsident Trump und Theresa May. Die britische Regierungschefin hatte Trump als erste ausländische Staatschefin besucht. Bei dem Anlass trug sie ein rotes Kostüm. Der amerikanische Präsident empfing May in einem schwarzen Anzug mit roter Krawatte. Katy Perry scheint in der Häuserlandschaft ihres Bühnenbildes zu verschwinden. Gemeinsam mit Skip trat Katy Perry bei den Brit Awards in London auf. Schon vor zwei Jahren führten die improvisierten Tanzküste eines Statisten von Katy Perry zu einem viralen Hit. In der Halbzeitpause beim Super Bowl begeisterte ein als Hai verkleideter Statist Publikum und Internetznutzer gleichermaßen.

Family first Angelina Jolie in Kambodscha: Die Schauspielerin und Regisseurin hat in einem Interview erstmals öffentlich über ihre Trennung von Brad Pitt gesprochen. "Es war eine sehr schwierige Zeit", sagte Jolie. "Und wir sind eine Familie. Wir werden immer eine Familie sein. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden." Pitt und Jolie wurden 2004 ein Paar, heirateten zehn Jahre später. 2016 gaben sie bekannt, sich scheiden lassen zu wollen. Das Paar war viel mit seinen Kindern unterwegs. Insgesamt hat Jolie sechs Kinder - drei leibliche und drei Adoptivkinder. Pitt und Jolie galten als eines der Promi-Traumpaare. Nach Bekanntgabe der Trennung gab es einen Streit ums Sorgerecht. Inzwischen sollen sich Jolie und Pitt geeinigt haben, die Scheidung privat zu regeln. Jolie war in Kambodscha, um ihren neuen Film "First They Killed My Father" zu präsentieren. Er basiert auf einem Buch der Menschenrechtsaktivistin Loung Ung (r.), die aus Sicht eines Kindes den Massenmord der Roten Khmer beschreibt. Zur Premiere in der berühmten Tempelanlage Angkor Wat brachte Jolie ihre sechs Kinder mit. Von Kambodschas König Norodom Sihamoni bekam die Regisseurin Blumen überreicht. Zudem wurden Jolie und ihre Kinder zu einer Audienz in die königliche Residenz eingeladen. Es ist nicht überliefert, wie interessant dieser Termin für den Nachwuchs war.

"Wir sind wirklich glücklich" Da strahlt er: George Clooney wird bald zum ersten Mal Vater. Seine Frau Amal erwartet Zwillinge, wenn man der künftigen Oma väterlicherseits glauben mag. In einem Interview mit dem französischen Fernsehen sprach der Schauspieler nun erstmals ausführlich darüber, wie sich die Vaterschaft in spe anfühlt. Clooney sagte: "Wir sind wirklich glücklich und wirklich aufgeregt." Es werde ein großes Abenteuer. Clooney ist mit seiner Frau, einer britisch-libanesischen Anwältin, seit 2014 verheiratet. Hollywood-Kollegen haben bereits gratuliert, zum Beispiel Denzel Washington (Foto). Washington ist Vater von Zwillingen. Der 62-Jährige riet Amal Clooney, jetzt viel zu schlafen - wenn die Babys erst einmal da seien, werde das schwer. Clooneys Kumpel Matt Damon sagte: "Es wird eine große Herausforderung."

Coachella ohne Beyoncé Enttäuschung für viele Fans. Sängerin Beyoncé hat ihre Teilnahme am diesjährigen Coachella-Festival abgesagt. Noch im Februar trat Beyoncé bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles auf. Ihre waghalsige Showeinlage bei der Grammy-Verleihung könnte vorerst einer ihrer letzten großen Auftritte gewesen sein. Auf der Bühne des Coachella-Festivals wird sie in diesem Jahr nicht zu sehen sein. Dem Rat ihrer Ärzte, kürzer zu treten und sich einen weniger straffen Zeitplan vorzunehmen, kommt die Sängerin nach. Auf Instagram verkündetet sie vor wenigen Wochen, mit Zwillingen schwanger zu sein. Der Auftritt auf der Bühne des Wüstenfestivals wäre für die Sängerin eine Premiere gewesen. 2014 konnte man sie dort zwar bereits sehen, allerdings tanzte sie zur Performance ihrer Schwester Solange. Erst im nächsten Jahr wird sie selbst zu den Hauptacts gehören. Unter ihren Fans herrscht teilweise Entrüstung und Unverständnis für Beyoncés Absage. Einige fordern die Rückerstattung ihrer Tickets und versuchen, sie zu verkaufen.

Absturz eines Idols David Cassidy bei einem TV-Auftritt im Jahr 2016: Der Sänger und Schauspieler war Anfang der Siebzigerjahre ein Idol für Millionen Teenager. Cassidy spielte in der Serie "Die Partridge Familie" den ältesten Sohn des TV-Clans. Noch im Jahr 2003 bekam er dafür einen Preis bei den TV Land Awards. Cassidy war auch als Sänger erfolgreich. Hier ist er bei einem Auftritt im New Yorker Madison Square Garden 1972 zu sehen. Als Sänger landete Cassidy mehrere Hits, zum Beispiel "Cherish" und "I think I love you". Im Jahr 1987 zeigte sich Cassidy an der Seite vom Popkollegen Cliff Richard. In den vergangenen Jahren machte Cassidy mit Ausfällen von sich reden. Im Jahr 2015 war er pleite, musste sein Haus in Florida verkaufen, in dem er hier noch mit seiner Freundin Mauri Rossi posierte. In den vergangenen Jahren fuhr Cassidy - hier beim Singen der US-Nationalhymne vor einem Baseballspiel - mehrfach betrunken Auto, kam deshalb vorübergehend ins Gefängnis. Jüngst stand Cassidy auf einer kleinen Bühne im Süden Kaliforniens. Dort fiel auf, dass er Songtexte vergessen hatte. Nun erzählte Cassidy dem Magazin "People", er leide unter Demenz. Und wolle nicht mehr als Musiker touren, sondern das Leben noch genießen.

Wolfgang Joop wirft Ballast ab: Der 72-Jährige hat seinen bisherigen Potsdamer Wohnsitz, die "Villa Wunderkind" am Heiligen See, verkauft. Milliardär und SAP-Gründer Hasso Plattner habe sie mit seiner Stiftung erworben, die mehr Platz benötige, sagte Joop. Jetzt zieht der Designer zu Tochter und Ex-Frau aufs Familienanwesen im Potsdamer Ortsteil Bornstedt.