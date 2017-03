Klatsch und Knatsch Verliebt, verlobt, gehackt

Was haben Rockerboss Frank Hanebuth, Musiker Paul von Dyk, Schauspielerin Amanda Seyfried und ihre Kollegin Anne Hathaway gemein? Sie alle haben sich in dieser Woche zum Thema Heirat und Ehe geäußert.

Der Reihe nach: Wenn bislang in der Öffentlichkeit von Hanebuth die Rede war, dann weniger wegen Turteleien als wegen Konflikten mit dem Gesetz. Im Juli 2013 wurde der Rockerboss auf Mallorca verhaftet, verbrachte zwei Jahre in U-Haft. Die spanischen Behörden werfen ihm unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Förderung illegaler Prostitution vor.

Doch nun sorgte Hanebuth mit Hochzeitsplänen für Schlagzeilen. Er sagte, seine Partnerin Sarah habe seinetwegen viel mitgemacht. Im Sommer wolle man heiraten - kirchlich. "Sarah ist die Richtige", sagte Hanebuth. Die beiden sind seit neun Jahren ein Paar.

Einen Schritt weiter als Hanebuth ist bereits Musiker Paul van Dyk. Der feierte via Facebook und Twitter seinen "glücklichsten Tag": Er heiratete die kolumbianische Designerin Margarita Morello in deren Heimat. "Ich verdanke ihr mein Leben." Im Februar 2016 war der Musiker bei einem Festival im niederländischen Utrecht vom Podium gestürzt, hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Seine Partnerin habe bei der Genesung eine wichtige Rolle gespielt, habe ihm stets zur Seite gestanden.

Jawort in Kolumbien Vor etwa einem Jahr stürzte DJ Paul van Dyk bei einem Festival sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Nun hat der 45-Jährige geheiratet. Im Februar 2016 war der Elektromusiker bei einem Festival im niederländischen Utrecht vom Podium gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Seine Partnerin habe bei der Genesung eine wichtige Rolle gespielt, sagte van Dyk danach in einem Interview mit "Billboard Dance". Auftritt in New York (2011): Der 45-Jährige ist einer der bekanntesten DJs der Welt. Mayday in der Dortmunder Westfalenhalle (2011): Der DJ gab am Wochenende seiner Freundin Margarita Morello in ihrer Heimat Kolumbien das Jawort - und schwärmte vom "glücklichsten Tag unseres Lebens".

Wie wichtig ein Ehepartner als Stütze sein kann, hat auch Anne Hathaway in einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" beschrieben. "Seine einzigartige und besondere Liebe hat mich verändert", sagte die Oscar-Preisträgerin über ihren Mann und Schauspiel-Kollegen Adam Shulman. "Ich glaube, das übliche Narrativ ist: Wir als Frauen brauchen niemanden", so die Schauspielerin. "Aber ich brauche meinen Mann."

"Seine Liebe hat mich verändert" Seit September 2012 ist Anne Hathaway mit ihrem Schauspielkollegen Adam Shulman verheiratet. In einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" hat die Schauspielerin jetzt über ihren Ehemann gesprochen. "Seine einzigartige und besondere Liebe hat mich verändert", sagt Hathaway. "Ich glaube, das übliche Narrativ ist: Wir als Frauen brauchen niemanden", so die Schauspielerin. "Aber ich brauche meinen Mann." Im Interview mit "Elle" sprach Hathaway über ein weiteres Thema: Die Oscargewinnerin will sich in den nächsten vier Jahren als Uno-Botschafterin für bezahlte Elternzeit in den USA einsetzen. Der Grund für ihr Engagement sei die Geburt ihres Kindes gewesen. Söhnchen Jonathan Rosebanks Shulman war im März 2016 in Los Angeles geboren worden. Für Hathaway und Shulman war es der erste Nachwuchs. Hathaway war 2001 durch die Komödie "Plötzlich Prinzessin" berühmt geworden. Es folgten weitere erfolgreiche Filme wie "Der Teufel trägt Prada" und "Interstellar". Für ihre Rolle in der Musical-Verfilmung "Les Misérables" bekam sie 2013 den Oscar als beste Nebendarstellerin.

Der Mann, mit dem Hathaways Kollegin Amanda Seyfried das Leben teilen will, heißt Thomas Sadoski. Das Paar war jüngst bei TV-Talker James Corden zu Gast. Dort zeigte Sadoski dem Moderator seinen Ehering - und bestätigte, dass Seyfried und er geheiratet haben. Die Zeremonie sei wunderschön gewesen. Seyfried sei "die Person, die ich liebe, bewundere und am meisten respektiere". Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind.

Leider wurde die Freude für Seyfried in dieser Woche durch die Nachricht getrübt, Opfer eines Hacker-Angriffs geworden zu sein. Unbekannte veröffentlichten Nacktfotos der 31-Jährigen auf einer Internetseite. In einem Brief ihrer Anwälte, aus dem das Klatschportal "TMZ" zitierte, hieß es, die Bilder seien "illegal in den Besitz von Dritten" gelangt. Die Fotos sollen in intimen Momenten mit Seyfrieds Ex-Freund entstanden sein.

Hacker-Angriff auf Watson und Seyfried Emma Watson und Amanda Seyfried sind Opfer eines Foto-Hacks geworden: "Fotos von einer Kleider-Anprobe, die Emma mit einer Stylistin hatte, wurden gestohlen", sagte ein Sprecher Watsons. Die Bilder sollen bereits vor mehreren Jahren entstanden sein. "Es sind keine Nacktbilder", sagte der Sprecher. "Anwälte wurden beauftragt." Die Anwälte, die von Seyfried beauftragt wurden, gehen gegen Nacktfotos der 31-Jährigen vor, wie das Klatschportal "TMZ" aus einem Brief der Kanzlei zitierte. Die unautorisierte Veröffentlichung verletze nicht nur das Urheberrecht, sondern auch das Recht auf Privatsphäre von Seyfried, heißt es in dem Brief der Kanzlei. Der Vorfall erinnert an die "The Fappening" genannte Hackeraktion aus dem Jahr 2014. Damals waren gestohlene Nacktbilder von Jennifer Lawrence und... ... Kirsten Dunst sowie weiteren Stars aufgetaucht.

Nacktaufnahmen sind auch von Mischa Barton aufgetaucht, die als Marissa Cooper in der TV-Serie "O.C., California" bekannt wurde. Ein Bekannter, dem sie vertraut habe, habe mit versteckter Kamera intime Videos und Fotos aufgenommen, sagte die Schauspielerin. Inzwischen hat sie wegen eines "Rache-Pornos" Anzeige erstattet. Das Material soll Pornoseiten für eine halbe Million Dollar zum Kauf angeboten worden sein. Ein Gericht hat den Kauf und die Veröffentlichung des Materials unter Strafe gestellt.

Foto-Folgen einer Beziehung Eine kurze Beziehung hat Folgen für Mischa Barton: Die 31-Jährige geht mit einem Gerichtsbescheid und einer Anzeige bei der Polizei gegen die mögliche Veröffentlichung von Sexvideos vor. Ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung habe ein Bekannter, dem sie vertraut habe, mit versteckter Kamera intime Videos und Fotos aufgenommen, sagte Barton. Hier ist sie 2016 in Cannes zu sehen. Die Aufnahmen entstanden offenbar im vorigen Jahr während einer kurzen Beziehung Bartons mit einem Mann, der nicht namentlich genannt wurde. Vor zwei Jahren hatte Barton (hier 2012 in Australien) ihre Mutter Nuala verklagt. Barton warf ihr vor, als ihre Managerin Einnahmen veruntreut zu haben. Weltweit bekannt wurde Barton ab 2003 durch ihre Hauptrolle in der Serie "O.C., California". Hier ist sie 2005 in Los Angeles zu sehen. Barton arbeitete auch als Model. Hier ist sie 2009 als Zuschauerin bei der Londoner Modewoche zu sehen.

Seyfried und Barton haben in Emma Watson eine Leidensgenossin. Eine Sprecherin der Schauspielerin bestätigte, es seien Fotos gestohlen worden, die Watson bei einer Kleideranprobe zeigten. Die Aufnahmen seien mehrere Jahre alt, Nacktfotos seien nicht darunter. Watson hat Anwälte eingeschaltet.

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass intime Fotos von Prominenten an die Öffentlichkeit geraten 2014 war in einem vergleichbaren Fall Model Cara Delevigne das Opfer. In dieser Woche war die Britin jedoch mit weitaus erfreulicheren Neuigkeiten präsent: Nach ihrer Arbeit auf dem Laufsteg, als Schauspielerin und Designerin ist sie nun unter die Autorinnen gegangen.

Delevigne hat ein Buch geschrieben und freut sich unbändig über die Veröffentlichung. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich und dem Manuskript. "Mein erster Roman 'Mirror, Mirror' erscheint diesen Oktober! SO AUFGEREGT!", stand darunter. Dies sei zweifelsohne ein "Kneif-mich-mal-Moment", schrieb sie.

Ein Model als Autorin Cara Delevigne hat schon als Model, Modedesignerin und Schauspielerin gearbeitet. Nun hat die erst 24-Jährige auch noch einen Roman geschrieben. "Mirror, mirror" handelt von einer Gruppe 16-jähriger Mädchen und richtet sich voraussichtlich an Teenager. Hier ist Delevigne bei einer Gala im November 2016 in Hollywood zu sehen. Delevigne bei einer Modenschau auf der London Fashion Week 2015: Das Buch der Neu-Autorin soll im Oktober erscheinen. Delevigne ist "SO AUFGEREGT". Delevigne freut sich so über ihr Werk, dass sie auf Instagram ein Foto von sich und dem Manuskript veröffentlichte.

Einen "Kneif-mich-mal-Moment" der anderen Sorte dürfte US-Präsident Donald Trump erlebt haben, als er das neue Musikvideo zum Lied "Lavender" von Rapper Snoop Dogg sah. Darin richtet Snoop Dogg eine Waffe auf einen als Trump verkleideten Clown namens "Ronald Klump". Schließlich drückt der Musiker ab, und aus dem Lauf schnellt ein Fähnchen mit dem Schriftzug "Bang" hervor.