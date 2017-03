Klatsch und Knatsch Liebeskummer und Jesus Camp

Was hat SPD-Chef Martin Schulz mit Superstar George Clooney gemeinsam? Nicht viel, zugegebenermaßen, aber zumindest einen Hang zu dieser ziemlich klugen Strategie: Beide mehren ihren Ruhm, indem sie sich volksnah geben und zu diesem Zweck keine Fototermine mit denen scheuen, die als ganz normale Bürger gelten.

Clooney schaute auf der Mission Volksnähe in dieser Woche smart grinsend in einem britischen Seniorenheim vorbei. Der Schauspieler gratulierte dort der 87-jährigen Pat zum Geburtstag - und erfüllte dem betagten Fan damit einen Herzenswunsch.

Eine Angestellte der Einrichtung schrieb auf Facebook: "Die Dame auf dem Bild liebt George Clooney und sagt jeden Tag, wie gerne sie ihn treffen würde, besonders weil er so nah an meinem Arbeitsplatz lebt." Damit spielt sie auf den Umstand an, dass Clooney mit seiner Frau Amal vor einiger Zeit ein Landhaus westlich von London gekauft hat. Die Einrichtung schrieb daraufhin Briefe, in denen sie um einen Besuch Clooneys bat - womit bewiesen wäre, dass dieses altmodische Medium durchaus noch einen Zweck hat.

Auf einen Sprung ins Seniorenheim George Clooney hat auf Bitten der Angestellten eines britischen Seniorenheims der Einrichtung einen Überraschungsbesuch abgestattet. Dabei gratulierte er einer 87-Jährigen, die großer Fan des Schauspielers ist, zum Geburtstag - worüber sich die Dame sehr freute. Clooney und seine Frau Amal leben in der Nähe des Seniorenheims. Dort haben sie sich ein Haus gekauft, das sie dem Vernehmen nach ausgestattet haben, um auf die Geburt ihrer Zwillinge in diesem Jahr vorbereitet zu sein. Angestellte des Pflegeheims waren begeistert von Clooneys Besuch. "Es fällt schwer zu glauben, dass er tatsächlich vorbeigekommen ist", sagte eine Mitarbeiterin. Das Ehepaar Clooney beim Filmfestival 2016 in Cannes: Der Schauspieler und die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin sind seit 2014 verheiratet. Das Brautpaar 2014 nach der standesamtlichen Hochzeit in Venedig: Für Clooney war es die zweite, für seine Frau die erste Ehe.

"Ich hab dich lieb" Sängerin Beyoncé hat einem Fan den letzten Wunsch erfüllt. Ebony Banks wollte einmal den Popstar treffen. Die Schülerin ist ein selbsterklärter Fan der 35-jährigen Sängerin - hier bei ihrem Auftritt bei den diesjährigen Grammys. Nun ging der Wunsch des Teenagers aus dem texanischen Houston in Erfüllung. Beyoncé überraschte die junge Frau - allerdings nicht persönlich, sondern per Videoanruf. "Ich habe dich lieb", sagte die schwangere Musikerin zu Banks, wie ein Video im Internet zeigt. Dieses Bild zeigt Beyoncé bei einem Auftritt in Los Angeles im Jahr 2013. Den Kontakt Beyoncés mit ihrem Fan hatten Freunde der schwer krebskranken jungen Frau hergestellt. In sozialen Netzwerken hatten sie eine Kampagne mit dem Hashtag #EBOBMEETSBEYONCE ("Ebob trifft Beyoncé") gestartet. Die 22-fache Grammygewinnerin meldete sich per Videoanruf bei Banks. "Danke an alle, die dabei geholfen haben", twitterte die Schule der Patientin nach dem Telefonat. Beyoncé bei den MTV Video Music Awards in New York 2016: Die junge Anhängerin des Stars hatte US-Medien zufolge die meiste Zeit ihres Abschlussjahres im Krankenhaus verbracht. Ihre Schule hatte Anfang der Woche für sie eine vorgezogene Abschlussfeier in der Klinik organisiert und als Geschenk die Online-Kampagne auf den Weg gebracht. Dass es auch persönlicher geht, hatte jüngst George Clooney bewiesen. Er besuchte in einem englischen Heim eine 87-jährige Seniorin, die für ihn schwärmte.

"An wen sollte ich sonst gedacht haben?" "Still Feel Like Your Man" heißt der Song, in dem John Mayer die Beziehung zu seiner Verflossenen Katy Perry verarbeitet. So ganz ist der Musiker offenbar noch nicht über die On-off-Beziehung hinweggekommen. Auf den Song und die Verbindung zu Perry angesprochen antwortete Mayer: "An wen sollte ich dabei sonst gedacht haben?" Perry und Mayer hatten sich 2014 endgültig getrennt. Auch die Beziehung der Sängerin mit dem Schauspieler Orlando Bloom ist Geschichte. Offenbar hat sie seit der Trennung im Frühjahr auch Haare gelassen, wie dieses Bild von Anfang März zeigt. Ende Februar war die Frisur noch hochgesteckt. Damit könnte das Geständnis Mayers genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Die Gründe für die Beziehungspause mit Bloom sind zumindest unklar. Mayer hatte nach eigenen Aussagen nach der Trennung eine harte Zeit. Es habe Zeiten gegeben, in denen er geweint habe. Die Beziehung mit Perry beschreibt er als "tiefgründig". Auch Perry hat sich erst vor Kurzem über emotionale Altlasten geäußert - allerdings aus einer deutlich ferneren Vergangenheit: Auf einer Gala einer Bürgerrechtsgruppe sprach die 32-Jährige über ihre streng christliche Erziehung. In christlichen "Jesus-Camps" habe sie auch gegen Schwule gebetet, sagte die Pfarrerstochter. Hier ist Perry bei der Premiere des Films "Die Schlümpfe 2" 2013 in Los Angeles zu sehen. Ihre Sicht auf die Welt habe sich erst geändert, als sie Menschen getroffen habe, die ganz anders gewesen seien als sie selbst, sagte Perry. Erst diese Begegnungen hätten es ihr ermöglicht, aus ihrer Blase auszubrechen. Perry und Mayer bei der Feier zur Amtseinführung von Barack Obama im Januar 2013: Sie habe Mayer wie verrückt geliebt und tue es noch immer, sagte die 28-Jährige damals. Mayer habe einen "wunderschönen Geist", sei aber auch "eine gequälte Seele", so Perry. Auf diesem Bild ist sie 2013 bei der Einweihung eines Wachs-Pendants bei Madame Tussaud's in Las Vegas zu sehen. Vor der Beziehung mit Mayer war Perry rund ein Jahr mit dem britischen Comedian Russell Brand verheiratet. Anfang 2012 ließ sich das Paar scheiden.

Auch Perry hat sich jüngst zu emotionalen Altlasten geäußert: Als Pfarrerstochter nahm sie einst an Jesus Camps teil, betete gegen Schwule. Dann habe sie Menschen kennengelernt, die ganz anders gewesen seien, sagte die Sängerin. Dieser Kontakt habe es ihr ermöglicht, aus ihrer Blase auszubrechen. Der Titel ihres Liedes "I Kissed a Girl and I Liked It" beschreibt Perrys Wandlung gut: Heute gilt sie als entschiedene Verfechterin der Rechte homosexueller Menschen.

Aussehen wollen wie Ivanka Trump Ivanka Trump war schon eine feste Größe der High Society, ehe ihr Vater zum Präsidenten gewählt wurde. Doch seit Donald Trump im Weißen Haus regiert, steht seine Tochter noch deutlich mehr im Fokus. Manche Frauen sehen in ihr vor allem ein Vorbild, an dem sie ihre Wünsche beim Schönheitschirurgen ausrichten. Ivanka Trumps Nase, die hohen Wangenknochen, die Brustpartie: Mehrere plastische Chirurgen berichten, Patientinnen hätten ausdrücklich gewünscht, so auszusehen wie die Präsidententochter. Ivanka gilt als enge Vertraute ihres Vaters. Vater und Tochter bei einem Auftritt in Florida Anfang März: Donald Trump hat sich vor seiner Zeit als Präsident mehrfach über das seiner Meinung nach blendende Aussehen seiner Tochter geäußert. Frauen, die Trumps Aussehen wünschen, gefällt laut Schönheitschirurgen vor allem der "klassisch schöne" Look der 35-Jährigen. Trump ist mit Jared Kushner verheiratet, der ebenfalls als einflussreicher Berater des Präsidenten gilt. Das Paar hat drei Kinder: Tochter Arabella und Sohn Joseph sowie Sohn Theodore (nicht abgebildet).

Die Karriere der Mel B "Ein Moment der Klarheit": Nach dem Tod ihres Vaters hat sich Mel B von ihrem Mann Stephen Belafonte getrennt. Die Ehe des Paares galt seit Langem als "turbulent". Es sei viel gestritten worden, vor allem über Geld, heißt es. 2014 kursierten Gerüchte, Belafonte könne seine Frau geschlagen haben. Er dementierte. Mel B war in den vergangenen Jahren als Jurorin in mehreren Talentshows aktiv. Mit Heidi Klum, Howard Stern und Howie Mandel saß Brown in der Jury bei "America's Got Talent". Mel B im Jahr 2011. Die Musikerin ist heute dreifache Mutter. Die Spice Girls wurden zwischenzeitlich aufgelöst, haben sich aber für Auftritte immer wieder zusammengefunden - hier zu einem Musical im Jahr 2012.

Verwechselt und gefesselt Wyclef Jean bei den American Music Awards 2014: Von Polizisten wurde er nun für einen Verbrecher gehalten. Und auch so behandelt, worüber sich der 47-Jährige lautstark beschwerte. Auf Twitter stellte der Ex-Fugees-Sänger ein Video der Szene. Der Haitianer Jean in Port-au-Prince: Seine Festnahme fällt in eine Zeit zahlreicher Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Als Politiker wollte Jean die Gesellschaft auch selbst verändern. Er durfte bei der Präsidentenwahl in Haiti 2010 aus formalen Gründen aber nicht kandidieren.

Kate aus dem Sandwichshop Kate Winslet litt als Kind unter Lästereien über ihren Körper. Das berichtete die Schauspielerin während eines Auftritts auf dem Jugendaktionstag "WE Day UK" in London. "Ich wurde in der Schule gehänselt. Sie nannten mich Schwabbelspeck. Ärgerten mich, weil ich Schauspielern wollte. Sperrten mich im Schrank ein. Lachten mich aus", sagte die 41-Jährige. "Sie sagten mir sogar, ich könne glücklich werden, wenn ich mich mit den Fettes-Mädchen-Rollen begnügen würde", sagte Winslet. Sie habe sich schlecht und unzulänglich gefühlt. Hier ist sie mit ihrem Kollegen Leonardo DiCaprio zu sehen. "Eines Tages wurde ich als Rose in 'Titanic' gecastet", sagte Winslet. "Der unwahrscheinlichste Kandidat, Kate aus dem Sandwichshop in Reading, plötzlich in einem der größten Filme aller Zeiten." Schon bei der Verleihung der Bafta-Awards im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin über Mobbing berichtet. Mit 14 habe ihr ein Schauspiellehrer gesagt, ihre Karriere könnte ganz ordentlich laufen, wenn sie sich auf entsprechende Rollen konzentriere. "Ich wurde oft als Krokodil oder Vogelscheuche oder dunkle Fee gecastet", sagte die Schauspielerin bei ihrem jüngsten Auftritt. "Ich war sogar mal ein tanzender Frosch." Die Beschränkung in der Rollenwahl habe ihr aber nichts ausgemacht. Sie habe weiter ihr Bestes gegeben - bis endlich der Durchbruch kam.

"Sie nannten mich Wabbelspeck. Ärgerten mich, weil ich Schauspielern wollte. Sperrten mich im Schrank ein. Lachten mich aus", sagte Winslet. Auch als Nachwuchsdarstellerin sei sie mit "Fettes-Mädchen-Rollen" abgespeist worden - bis ihr mit "Titanic" der Durchbruch gelang. "Der unwahrscheinlichste Kandidat, Kate aus dem Sandwichshop in Reading, plötzlich in einem der größten Filme aller Zeiten."