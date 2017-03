Klatsch und Knatsch Daran starb George Michael, das vergeigte Emma Watson

Ach ja, die Kindheit. Leicht und relativ unbeschwert haben viele diese Zeit in Erinnerung. Für prominente Kinder gilt das wohl nicht ganz so - zumindest wenn sie schon früh im Leben auf der ganz großen Bühne stehen.

Kaum jemand dürfte das besser wissen als Emma Watson, die nun wegen ihrer putzigen Eigenarten während der "Harry Potter"-Dreharbeiten Schlagzeilen gemacht hat: In seiner Sendung konfrontierte US-Moderator Jimmy Kimmel die Schauspielerin mit einer herausgeschnittenen Szene aus der Zauberlehrlingssaga, in der Watson leise den Text ihrer Kollegen mitsprach. Kein Einzelfall, wie Watson zugab. Sie habe noch die Regieanweisungen im Kopf: "Cut, Emma, du hast es schon wieder gemacht."

Die Schauspielerei hat Watson mittlerweile ziemlich gut im Griff, sie muss sich inzwischen mit anderen Problemen herumschlagen. In dieser Woche etwa erregte ihr barbusiger Auftritt in der neuesten Ausgabe der "Vanity Fair" für eine hitzige Diskussion um Feminismus.

"Kein Stock, um andere Frauen zu schlagen" Emma Watson bei der Premiere ihres neuen Films "Die Schöne und das Biest" in Los Angeles: In einem Interview hat sich die Schauspielerin nun gegen Heuchelei-Vorwürfe gewehrt. Hintergrund: Manche Internetnutzer hatten sich über ein Foto in der "Vanity Fair" geärgert, auf dem Watsons Brüste sichtbar waren. Das passe nicht zu ihrer Rolle als Feministin, so der Vorwurf. Watson schlug nun zurück. "Feminismus ist kein Stock, mit dem man andere Frauen schlagen kann", sagte sie. "Es geht um Freiheit, um Befreiung, um Gleichberechtigung. Ich weiß wirklich nicht, was meine Brüste damit zu tun haben", so Watson. Zuletzt hatte Watson auch darüber gesprochen, dass sie, die durch die "Harry Potter"-Filme bekannt wurde, nun endlich den Ruf des ewigen Teenagers ablegen könne. In dem Disney-Streifen spielt sie an der Seite von Dan Stevens. Hier posieren die beiden bei der Premiere in Los Angeles. Shanghai, Los Angeles oder London wie auf diesem Bild: Für die Premieren war Watson zuletzt viel unterwegs. Watson spielt in "Die Schöne und das Biest" die Hauptfigur Belle. Die Hauptrolle im Film "Cinderella" hat sie nach eigenen Angaben hingegen ausgeschlagen, weil sie die Figur nicht ansprach. Belle bleibe "neugierig, mitfühlend und aufgeschlossen", sagte Watson bereits im Januar. Das sei die Art von weiblichem Vorbild, das sie gern hätte, wenn sie auswählen könne. Belle stelle den Status quo infrage und schaffe es, integer zu bleiben - und ihre eigene Perspektive beizubehalten. Sie lasse sich nicht leicht von anderen beeinflussen. Watson engagiert sich als Uno-Botschafterin für Frauenrechte. Da passt eine Rolle, der sie eine Vorbildfunktion für Frauen zuspricht, natürlich besser ins Bild. Berühmt wurde Watson als Hermine Granger in den "Harry Potter"-Filmen. Die Filmreihe verhalf auch Daniel Radcliffe (unten) und Rupert Grint zu einer großen Karriere. Das Bild zeigt die drei Hauptdarsteller im Jahr 2000.

Die Themen Feminismus und Bodyshaming kennt auch Amy Schumer aus erster Hand. Nachdem Nutzer im Internet gegen ihre Besetzung als Barbie protestiert hatten, erzählte die Komikerin, wie sie zu Beginn ihrer Karriere wegen ihrer Figur kritisiert wurde.

"Weißt du Amy, kein Druck, aber wenn du mehr als 63 Kilo wiegst, tut das den Leuten in den Augen weh", habe man ihr gesagt. Sie habe sich davon beeindrucken lassen und abgenommen. Das Resultat habe ihr aber überhaupt nicht gefallen. "Dünn sehe ich sehr dämlich aus", sagt Schumer.

"Dünn sehe ich sehr dämlich aus" Amy Schumer nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Schönheitsideale Hollywoods geht. In ihrem neuen Programm berichtet sie laut "People", wie ihr am Anfang ihrer Karriere eingebläut wurde, sie müsse abnehmen. Jemand habe zu ihr gesagt: "Weißt du Amy, kein Druck, aber wenn du mehr als 63 Kilo wiegst, tut das den Leuten in den Augen weh." Von diesen Worten habe sie sich beeindrucken lassen und abgenommen. Das Resultat habe ihr aber überhaupt nicht gefallen. "Dünn sehe ich sehr dämlich aus", sagt die 35-Jährige. "Mein blöder Kopf bleibt gleich groß aber mein Körper verkümmert", witzelt die Komikerin über ihre Diäterfahrung. Im Anschluss sehe sie aus wie eine Aufblasfigur bei einer Thanks-Giving-Parade. Nach dem Ende der Dreharbeiten habe sie sich an dem schlechten Ratgeber gerächt, indem sie sich ihre verlorenen Pfunde wieder angefuttert habe, sagt Schumer. "Ich machte mir Sorgen, weil ich es nicht aus dem Kopf bekam - all die Dinge im Fernsehen und in Filmen, in Magazinen und dem Internet", sagt Schumer. "All die Frauen sind nur schöne kleine Skelette mit Titten." Sie habe sich gefragt, ob Männer sich auch nach ihren Gewichtsschwankungen noch zu ihr hingezogen fühlen würden. Dann habe sie realisiert: "Es interessiert sie nicht." Schon länger wehrt sich Schumer gegen Bodyshaming und übergriffige Kommentare. Als im vergangenen Herbst ein männlicher Fan mehrfach ihre Brüste kommentierte, ließ sie ihn kurzerhand aus dem Saal werfen.

In der Tat keine besonders gute Figur machte in dieser Woche US-Bauminister Ben Carson. Der verglich Sklaven mit Einwanderern - und löste damit einen Proteststurm aus. "Muthafukka, please!", kommentierte Schauspieler Samuel L. Jackson die verbale Entgleisung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten auf Twitter. Auch die Bürgerrechtsorganisation NAACP zeigte sich fassungslos.

Zwischen Scarlett Johansson und Noch-Ehemann Romain Dauriac ist es endgültig aus. Die Schauspielerin, die kürzlich der Monogamie eine öffentliche Absage erteilt hatte, reichte nun vor einem Gericht in New York die Scheidung von dem Franzosen ein. Darin fordert sie das gemeinsame Sorgerecht für die zweijährige Rose. Allerdings soll das Töchterchen bei ihr wohnen. Dauriac will einen Scheidungsstreit vor Gericht vermeiden.

Scarlett Johansson will die Scheidung Gerade sprach sie mit dem "Playboy" über die Widernatürlichkeit der Monogamie - jetzt hat Schauspielerin Scarlett Johansson die Scheidung eingereicht. Bereits seit Sommer 2016 sind Johansson und Romain Dauriac getrennt. Der Grund? Zu wenige Gemeinsamkeiten, heißt es. Jetzt hat die Anwältin der 32-Jährigen, Judith Poller, die Scheidungspapiere an Dauriac übergeben. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die dreijährige Rose Dorothy. Johansson soll bereits das Sorgerecht beantragt haben, auch der Vater will Berichten zufolge um sein Kind kämpfen. Dauriac soll sich mit dem Gedanken tragen, nach Frankreich zu ziehen. Auch Johansson ist beruflich viel unterwegs. Beobachter wittern einen Sorgerechtsstreit. "Das wird ein interessanter Prozess", sagt Dauriacs Anwalt. Scarlett Johansson (hier 2016 auf dem Filmfestival in Toronto) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Im Interview mit dem "Playboy" erklärte sie unlängst: "Ich glaube nicht, dass es natürlich ist, monogam zu sein." Johansson betonte, dass sie großen Respekt vor der Entscheidung habe, treu zu sein, und es auch selbst schon versucht habe. "Aber ich denke, es widerspricht definitiv unseren Instinkten." Nach ihrer Ehe mit Schauspielerkollege Ryan Reynolds ("Deadpool"), die 2011 geschieden wurde, heiratete Johansson 2014 den französischen Journalisten Romain Dauriac. Johansson, die ihre Filmkarriere schon im Alter von zehn Jahren begann, avancierte früh zum Sexsymbol - interessiert sich aber selbst wenig für solche Etiketten. Auf Fragen nach ihrer Sinnlichkeit oder Verweise auf eine Ähnlichkeit zu Marilyn Monroe reagiert sie offen gelangweilt. Zu erfahren, dass Donald Trump und nicht die von ihr favorisierte Hillary Clinton die US-Präsidentschaftswahl gewonnen habe, sei surreal gewesen, berichtet Johansson in dem Interview. Johansson nahm in der Folge an den Protesten gegen Trump in Washington teil. Hier ist sie auf dem "Womens March" am 21. Januar zu sehen. "Das war sowohl eine erdende als auch eine außerkörperliche Erfahrung."

Traurige Gewissheit gibt es seit dieser Woche für Millionen Fans von George Michael: Die Popikone ist an Weihnachten eines natürlichen Todes gestorben. Laut einem Gerichtsmediziner waren die Todesursachen ein Herzleiden und eine Fettleber. Eine erste Autopsie hatte keine Todesursache ermitteln können. Weil Michael eines natürlichen Todes gestorben sei, wird es laut dem Gerichtsmediziner keine gerichtliche Untersuchung mehr geben.

Ein Leben in Extremen George Michael ist am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Sänger sei friedlich in seinem Haus in England entschlafen, teilte sein Agent am Sonntag mit. In den Achtzigerjahren hatte Michael zusammen mit Andrew Ridgeley (r.) als Duo "Wham!" mehrere große Hits. Eines ihrer bekanntesten Lieder trägt den Titel "Last Christmas". Erfolg hatten die beiden unter anderem auch mit dem Song "Wake Me Up Before You Go-Go". 1985 im Londoner Wembley-Stadion: George Michael (l.) tritt an der Seite von Paul McCartney und Freddie Mercury für das von Bob Geldorf organisierte Benefizkonzert "Live Aid" auf. 1987 begann Michael eine Solokarriere. Sein Debütalbum "Faith" verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal und wurde mit einem Grammy prämiert. Hier ein Foto aus dem Jahr 1988. Im August 2012 sang Michael bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London. Seine eigene Biografie auf seiner Internetseite eröffnete Michael mit symbolträchtigen Worten: "Alle wissen, wer George Michael ist. Oder zumindest denken sie, sie wissen es." In den Neunzigerjahren kämpfte George Michael einige Jahre vor Gericht gegen sein Label Sony. Er verlor den Rechtsstreit, brachte aber nie wieder eine Platte für Sony heraus. Der Sänger verbrachte fast sein ganzes Leben in London. Als Sohn eines griechisch-zyprischen Einwanderers und einer Engländerin wurde er 1963 in der britischen Hauptstadt geboren. Michael 2005 beim Finale des Live-8-Konzerts im Londoner Hyde Park. Als Musiker berühmt, hinter dem Steuer berüchtigt: George Michael verursachte eine ganze Reihe von Autounfällen. 2010 fuhr er mit einem Rover in das Schaufenster eines Fotogeschäfts. George Michael mit Aretha Franklin. Sein Album "Faith" gefiel weißem und schwarzem Publikum in den USA; so wurde er der erste weiße Künstler, der es auf Platz eins der R&B-Albumcharts brachte. Der britische Sänger 2011 vor einer Pressekonferenz im Royal Opera House in London.

In der Welt der deutschen Prominenten gibt es Neuigkeiten von der erst vor Kurzem gekürten Miss Germany: Soraya Kohlmann will im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, der Lehrerin Lena Bröder, weiterhin zur Schule gehen. Sie plant sogar, während ihrer Regentschaft nebenbei die Abiturprüfungen zu absolvieren.

Schönheit und Schülerin Sie geht noch zur Schule, nebenher ist sie Miss Germany: Nun hat die 18-jährige Soraya Kohlmann bekannt gegeben, dass sie trotz ihres Amtes demnächst das Abitur machen wolle. Die junge Leipzigerin hatte sich gegen 20 Konkurrentinnen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren durchgesetzt. Ursprünglich wollte Kohlmann das Abitur um ein Jahr verschieben und sich auf die Tätigkeit als Miss Germany konzentrieren. "Doch alle haben mir geraten, so kurz vor dem Ziel nicht aufzugeben", sagte sie nun. Die 21 Finalistinnen hatten sich im Abendkleid sowie im Badeanzug präsentiert - andere Schönheitswettbewerbe wie der Miss-World-Kontest verzichten inzwischen auf Fotos in Badekleidung. Kohlmann zeigte sich überrascht über ihre Wahl: "Ich freue mich, Deutschland mit Offenheit und Herzlichkeit repräsentieren zu dürfen." Nach Angaben der Organisatoren wäre Kohlmann die erste Miss Germany in der 90-jährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs, die während ihrer Amtszeit die Hochschulreife erlangt. Die Strapazen lohnen sich für die Siegerin des Wettbewerbs: Die neu gewählte Miss Germany erhält nicht nur eine Krone, sondern auch für ein Jahr einen Kompaktwagen sowie Schmuck, Reisen und Kleider. Zweitplatzierte wurde in diesem Jahr die 18-jährige Schülerin Aleksandra Rogovic aus Isernhagen in Niedersachsen (rechts), den dritten Platz belegte die 21 Jahre alte Studentin Sarah Strauß aus Bremen (links). Zu den deutschlandweit 150 Vorentscheiden hatten sich nach Angaben der Organisatoren 5155 Frauen beworben. Der Jury gehörte auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach an - außerdem unter anderem der Schönheitschirurg Werner Mang, der Schauspieler Jo Weil und der Fernsehanwalt Ingo Lenßen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt in diesem Jahr auch die amtierende Miss Mecklenburg-Vorpommern, Johanna Nedel - dabei kam sie nicht mal auf die ersten Plätze. Die 18-Jährige hatte sich zuvor am Meniskus verletzt und humpelte in die Finalshow. Nach Angaben der Veranstalter war es das erste Mal, dass eine Finalistin mit Verband auf der Bühne stand. In Deutschland wird seit 1927 jedes Jahr eine "Miss Germany" gewählt, es ist laut Veranstalter der älteste Schönheitswettbewerb des Landes. Die bisherige Miss Germany ist fast ein Jahrzehnt älter als ihre Nachfolgerin: Lena Bröder aus dem westfälischen Nordwalde. Dieses Bild zeigt die heute 27-Jährige bei ihrer Wahl vor mehr als einem Jahr. Inzwischen ist Bröder in ihren Beruf als Lehrerin zurückgekehrt - sie möchte nun ihr Referendariat an einer Schule in Münster beenden. "Nun wird das Klassenzimmer wieder meine Bühne", sagte Bröder kürzlich. Hier ist sie bei ihrem Auftritt im Bikini während der Miss-Germany-Wahl 2016 zu sehen. Bröder ist bislang die einzige Lehrerin unter den Gewinnerinnen. Die Überraschung über die Ernennung zur Schönheitskönigin war ihr dabei im Februar vor einem Jahr ins Gesicht geschrieben. Wie gut sich Bröders und ihre Nachfolgerin verstehen, ist unbekannt - aber die Lehrerin hat eine klare Meinung über Schüler: Die seien "die härteste Jury der Welt."

In den kommenden Wochen werde sie für die im Mai anstehenden Abiturprüfungen lernen, sagte die Leipzigerin. Ursprünglich wollte Kohlmann das Abitur um ein Jahr verschieben und sich auf die Tätigkeit als Miss Germany konzentrieren. "Doch alle haben mir geraten, so kurz vor dem Ziel nicht aufzugeben", sagte sie nun.

Apropos Schule: Karoline Herfurth dürften Millionen deutsche Kinobesucher vor allem als Lehrerin Elisabeth Schnabelstedt aus den "Fack ju Göhte"-Filmen kennen. In einem Interview hat die Schauspielerin nun gestanden, als Kind im Kaufhof einen Hello-Kitty-Stift stibitzt zu haben.

Die 1,67-Lüge Große Bekanntheit erlangte Karoline Herfurth in den "Fack ju Göhte"-Filmen als überkorrekte Pädagogin an der Seite von Elyas M'Barek (r.). Als Neunjährige habe sie einmal in einem Kaufhaus gestohlen, sagte sie nun der "Gala": "Ich habe ein Jahr Hausverbot im Kaufhof bekommen." Herfurth (r.) mit den Kolleginnen Katja Riemann (l.) und Anika Decker Anfang 2014: Sie habe nach ihrem Diebstahl große Angst gehabt, wenn sie an dem Kaufhaus vorbeigegangen sei. Was genau sie damals stahl? "So ein Hello-Kitty-Stiftding." Das hätte sie niemals von ihren Eltern bekommen, sagte Herfurth. Herfurth mit Sibel Kekilli und Aylin Tezel im Februar: Der dritte Teil der "Fack ju Göhte"-Filme, mit denen sie großen Erfolg hatte, soll im Herbst in die Kinos kommen.

Ihr Vater habe die Missetat jedoch sofort durchschaut und sie zur Rückgabe des Schreibgeräts gezwungen. "Ich habe ein Jahr Hausverbot im Kaufhof bekommen. Und der lag auf meinem Schulweg", so Herfurth. "Ich hatte jeden Tag Angst, daran vorbeizulaufen und gesehen zu werden."