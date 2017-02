Klatsch und Knatsch Der eine jagt Monster, die andere Likes

Sollten Sie in Promi-Meldungen Zerstreuung suchen, eine Pause vom Wahnsinn dieser Welt, bietet der Rückblick auf diese Woche durchaus Stoff. Sie finden ihn etwas weiter unten, nur Mut zum Scrollen!

Die Oscar-Verleihungen sind eigentlich ein guter Anlass zur Hirndurchlüftung. Eine unpolitische Veranstaltung sollen sie sein, so wollen es die Veranstalter zumindest. Es gehe schließlich um die Ehrung der besten Filme, nichts soll den Glanz der goldenen Statuen beschatten. Allzu oft wurde die Sause dem gerecht, es ist nicht lange her, da regierten Mutlosigkeit, Selbstbezogenheit, Nostalgie.

In diesem Jahr ist alles anders, Amerikas Gesellschaft ist politisiert, gespalten, geladen mit einer stetig steigenden Spannung, die sich in Protesten entlädt. Und wer nach den wichtigsten Promi-Meldungen dieser Woche sucht, stößt fast ausnahmslos auf ein Thema: Donald Trump. Zahlreiche Stars stellen sich gegen den US-Präsidenten.

Eine Ahnung, wie schwer es die Oscar-Veranstalter in diesem Jahr haben dürften, die Show von Politik rein zu halten, gab die Preisverleihung der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild (SAG). Mit Blick auf das Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern sagte Schauspieler David Harbour ("Stranger Things"): "Wir werden die Lügen hinter uns lassen und Monster jagen." Weiter: "Und wenn wir verloren sind inmitten von Scheinheiligkeit und beiläufiger Gewalt, werden wir einigen Leuten ins Gesicht schlagen, wenn sie versuchen, die Schwachen zu zerstören." Dafür hätte er den Preis für die heftigste Wortwahl verdient, tosenden Applaus gab's trotzdem.

Der Protest ist mittlerweile so laut, dass gemäßigte Töne die Ausnahme sind - und entsprechend Aufmerksamkeit bekommen. Beispiel Matthew McConaughey: In einem Interview sagte er, es tue Not, "die Tatsache anzunehmen", dass Trump Präsident ist. "Es ist Zeit darüber nachzudenken, wie konstruktiv man jetzt sein kann." Konfrontation, so fürchtet McConaughey wohl, verschärft nur die Spannungen im Land.

Hier könnten viele weitere Beispiele des Prominenten-Protests folgen. Aber dann wäre kein Platz mehr für den wahren Star der Woche: Beyoncé. Sie postete bei Instagram ein Foto von sich in Unterwäsche und mit Babybauch, verbunden mit der Botschaft, dass sie sich auf Zwillinge freue. Und übertraf damit den bisherigen Rekord von Selena Gomez: So viele Likes wie Beyoncés Foto sammelte noch kein Bild auf Instagram, die Zahl geht auf die zehn Millionen zu.

Kaum ein Star beherrscht die öffentliche Inszenierung so gut wie Beyoncé. Eine, die mithalten kann, wird Sonntagabend den ganz großen Auftritt haben: Lady Gaga tritt beim Super Bowl in der Halbzeitshow auf. Sie werde kein Kleid aus Fleisch tragen, stellte sie vorher klar. Wäre auch nicht nötig gewesen. Ärger machen Rap-Fans: In einer Petition wird gefordert, dass lieber Hip-Hop-Größen auftreten sollten.

Noch einmal zurück zum Thema Mehrlingsgeburten: Pharrell Williams und seine Frau Helen Lasichanh sind Eltern von Drillingen geworden. Namen und Geschlechter der Babys wollten sie nicht verraten.

Das fand jedoch weit weniger Beachtung als Nachrichten über Johnny Depp: Die Welt ergötzt sich an der angeblichen Verschwendungssucht des Schauspielers. Ausgaben von zwei Millionen Dollar pro Monat, rund die Hälfte davon soll für Wein, Sicherheitskräfte, Privatflüge und 40 Angestellte draufgegangen sein.

Bekannt wurden die Zahlen, weil seine ehemaligen Manager von der Firma TMG einen Klagesatz bei Gericht eingereicht haben. Depp ließ das nicht auf sich sitzen und keilte zurück: Es sei "ein durchsichtiger Versuch, die eigene Haut zu retten und von dem eigenen Vergehen abzulenken". Depp hatte TMG Mitte Januar wegen Betruges auf 25 Millionen Dollar verklagt.

Damit wären wir ganz unten angekommen. In diesem Text versteht sich. Richard "Mörtel" Lugner hat bekanntgegeben, wer ihn in diesem Jahr beim Wiener Opernball begleiten wird: Schauspielerin Goldie Hawn. Für "Mörtel", 84, ist die Sause harte Arbeit, das sagte er zumindest im vorigen Jahr dem SPIEGEL. "Ballvergnügen ist da nix." Hier eine Fotostrecke der Damen, die bereits das Vergnügen mit Lugner hatten. Mehr Zerstreuung geht nicht: