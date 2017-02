Instagram-Fotos nach Knie-OP Puff Teddy

Ein ungewohnter Anblick: Sonst trägt Sean Combs meist eine Sonnenbrille, Goldketten oder schicke Hemden. Auf mehreren Fotos, die er auf Instagram gepostet hat, ist er jedoch in einem grünen Krankenhaushemd zu sehen.

Seine Fans müssen sich aber keine Sorgen machen: "Mir geht es großartig", schreibt der Rapper, der auch als Puff Daddy oder P. Diddy bekannt ist. Dazu zeigt er Bilder, die ihn gut gelaunt mit seinen Kindern und einem Blumenstrauß zeigen. Dieser sei ein Geschenk seines Rapper-Kollegen French Montana gewesen. Auch ein Foto mit einem großen Teddybären hat er gepostet.

Combs wurde am Knie operiert, es war bereits der dritte Eingriff innerhalb der vergangenen Jahre. "Diese Reise hat mich näher zu Gott, meiner Familie und vor allem mich selbst gebracht", schreibt er und dankt auch seinen Ärzten und Physiotherapeuten.

Nicht immer sei die Prognose in dieser Zeit gut gewesen: "Sie haben mir gesagt, ich werde nie wieder laufen können. Ich sagte, der Teufel sei ein Lügner."

Schon im Juli 2015 war er nach einer Knie-OP im Rollstuhl zu sehen. Kurz zuvor war er während eines Auftritts bei den BET-Awards in Los Angeles in ein Loch in der Bühne gestürzt. Sein Knie habe ihm aber bereits seit zwei Jahren Probleme bereitet, schrieb Combs damals bei Instagram.