Buckingham Palace vor Renovierung Britische Regierung verdoppelt Zuschuss für die Queen

Sie reisen durch die Welt, hausen in Palästen und sind stets perfekt gekleidet: Die britische Königsfamilie führt ein ungewöhnliches Leben, ein ungewöhnlich teures. Die Steuerzahler der Monarchie haben in den vergangenen zwölf Monaten rund 42,8 Millionen Pfund für die Unterhaltung des Königshauses bezahlt, umgerechnet sind das knapp 48,7 Millionen Euro.

Aus den jetzt veröffentlichen Zahlen geht laut Medienberichten auch hervor, dass diese Kosten künftig deutlich steigen werden. Wie der "Guardian" und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, soll der "Sovereign Grant" zur Finanzierung der Verpflichtungen und des Lebensunterhalts der Familie für das kommende Jahr nahezu verdoppelt werden.

Reuters zufolge erhält der Buckingham Palace 76,1 Millionen Pfund bis Mitte 2018, der "Guardian" berichtet von mehr als 82 Millionen Pfund. Die deutliche Anhebung des Zuschusses hängt mit notwendigen Renovierungsarbeiten am Buckingham Palace zusammen, dem offiziellen Sitz der Queen. Insgesamt sind für die Arbeiten an und in dem Gebäude binnen zehn Jahren 369 Millionen Pfund eingeplant. Erneuert werden müssen unter anderem Wasserleitungen, Stromkabel und das Heizungssystem.

"Exzellenter Gegenwert"

Der königliche Schatzmeister Alan Reid, bekannt unter dem Titel "Keeper of the Privy Purse", sagte, die Monarchie koste jeden Briten 65 Cent im Jahr. "Wenn man berücksichtigt, was die Queen für ihr Land tut und wie sie es repräsentiert, entspricht das aus meiner Sicht einem exzellenten Gegenwert für Geld", sagte Reis.

Die königliche Familie, deren Hauptrepräsentanten die Queen und ihr Ehemann Prinz Philipp sind, hat demnach im vergangenen Jahr mehr als 3000 offizielle Termine wahrgenommen. Die 91-jährige Königin nahm an 162 Veranstaltungen persönlich teil, der zuletzt gesundheitlich angeschlagene und fünf Jahre ältere Prinz sogar 196.

Kritiker weisen seit Jahren darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten deutlich höher lägen. Die Ausgaben liegen demnach um Hunderte Millionen Pfund höher, da Sicherheitsvorkehrungen nicht dem offiziellen Haushalt des Königshauses zugerechnet würden.

Eine Neuerung im Sicherheitskonzept für die Queen und ihre Angehörigen gibt es erst seit dieser Woche: Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der königlichen Leibwache. Die kanadische Soldatin Megan Couto führte am Montag die tägliche Zeremonie "Changing the Guard" vor dem Buckingham Palace in London an. Das britische Heer lässt erst seit dem vergangenen Jahr Frauen in Kampftruppen zu - dazu zählt auch die Leibwache von Queen Elizabeth.