Nach schwerer Erkältung Die Queen geht wieder zur Kirche

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag den Gottesdienst in Sandringham besucht und sich damit erstmals seit über einem Monat wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wegen einer schweren Erkältung hatte sich die Queen in den vergangenen Wochen zurückgezogen.

So war die 90-Jährige nicht zu den Weihnachts- und Neujahrgottesdiensten an ihrem Landsitz in der ostenglischen Grafschaft Norfolk erschienen. Auf Bildern vom Sonntagvormittag war zu sehen, wie Elizabeth II. in Begleitung ihres 95-jährigen Ehemannes Prinz Philip aus einem Auto ausstieg, um in die Kirche zu gehen.

DPA Queen Elizabeth II.

Auch Philip hatte die Erkältung erwischt, allerdings war er schneller als seine Frau wieder auf den Beinen gewesen: Er besuchte bereits am ersten Weihnachtsfeiertag ohne seine Frau den Gottesdienst in Sandringham, wo das Ehepaar traditionell Weihnachten und Silvester verbringt.

Das Fernbleiben der Monarchin hatte Spekulationen über ihren Gesundheitszustand ausgelöst. Die Queen nahm auch am Neujahrsgottesdienst nicht teil. Die Zeitung "Daily Mail" schrieb, die Monarchin habe die anderen Teilnehmer nicht mit ihrem anhaltenden Husten stören wollen.