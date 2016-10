Queen-Besuch in Poundbury Familientreffen mit Statue

Das war wohl eine etwas seltsame Begegnung mit der eigenen Mutter: Die britische Königin Elizabeth II. hat eine Statue von Queen Mum in der südenglischen "Modellstadt" Poundbury enthüllt. Das vom schottischen Bildhauer Philip Jackson geschaffene Denkmal der 2002 verstorbenen Regentin steht auf dem zentralen Platz des 3000-Einwohner-Ortes.

Die 90-jährige Queen trug bei der Zeremonie einen himmelblauen Mantel samt farblich passendem Hut. Auch Ehemann Philip sowie Thronfolger Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla waren anwesend.

Charles führte die Gäste durch die "Modellstadt", an deren Konzeption und Verwirklichung er entscheidenden Anteil hatte: Das 1993 begonnene "Projekt Poundbury" in der südenglischen Grafschaft Dorset ist als urbane Siedlung gedacht, in der die Bedürfnisse der Einwohner und Fußgänger Vorrang vor dem Autoverkehr haben.

Die netten Bilder aus Poundbury kommen gerade recht, denn zuletzt hatte das Königshaus mit weniger schönen Geschichten Schlagzeilen gemacht: Wegen Oben-ohne-Fotos von Prinz Williams Ehefrau Catherine aus dem Jahr 2012 müssen sich bald sechs Menschen vor einem französischen Gericht verantworten. Das Magazin "Closer" hatte die Fotos von Kate mit nackten Brüsten im September 2012 veröffentlicht und damit die Royals erzürnt.