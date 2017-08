Geldstrafe nach Unfallflucht BVB-Star Raphaël Guerreiro muss 90.000 Euro zahlen

Fußballprofi Raphaël Guerreiro hat gestanden, am 21. November 2016 in Dortmund einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und trotzdem weitergefahren zu sein. Neun Monate nach der Unfallflucht muss der Spieler vom Bundesligisten Borussia Dortmund nun 90.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Das hat das Dortmunder Amtsgericht entschieden.

"Er hatte damals einen Blackout", sagte Guerreiros Verteidiger Alfons Becker. Der Spieler sei überfordert gewesen, weil er damals kaum Deutsch sprechen konnte. "Aus diesem Grund ist er kopflos geflohen."

Guerreiro war am Morgen auf Krücken im Dortmunder Amtsgericht erschienen. Der portugiesische Europameister hatte sich beim Confederations Cup einen Fußbruch zugezogen. Zu der Unfallflucht ließ er über einen Dolmetscher ausrichten: "Mir ist bewusst, was ich da angerichtet habe. Das werde ich nie vergessen. Das hätte nie passieren dürfen."

Zwei Stunden nach Unfall bei der Polizei gemeldet

Der 23-Jährige hatte einem anderen Autofahrer mit seinem Porsche beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Dabei war es zu einem Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro gekommen. Guerreiro war zwei Stunden nach dem Unfall allerdings selbst zur Polizei gegangen und hatte den Unfall gemeldet. Der Schaden ist bereits beglichen.

Die Staatsanwaltschaft und das Gericht hatten Guerreiro ursprünglich einen Strafbefehl geschickt. Darin war eine Geldstrafe von 120.000 Euro (40 Tagessätze à 3000 Euro) festgesetzt worden. Außerdem sollte ein neunmonatiges Fahrverbot verhängt werden. Weil Guerreiro dagegen jedoch Einspruch einlegte, kam es zum Prozess.

Richterin Stephanie Heinzelmann reduzierte die Geldstrafe am Ende auf 90.000 Euro und setzte sie sogar zur Bewährung aus. Damit Guerreiro aber nicht ganz ohne Sanktion aus dem Prozess herauskommt, legte sie gleichzeitig fest, dass er die Summe an insgesamt neun gemeinnützige Organisationen zahlen muss - darunter den Kinderschutzbund und die Verkehrswacht.