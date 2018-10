Fahrlässige Körperverletzung Cardi B soll mit Flaschen und Stühlen geworfen haben

Am Samstagabend trat Cardi B auf dem "Global Citizen Concert" im New Yorker Central Park auf. Dort kam es zu einer Massenpanik - und auch die neue Woche startete eher mäßig für US-Rapperin: Wie US-Medien berichten, wurde die 25-Jährige am Montag vorübergehend festgenommen.

Der Vorwurf: Am 29. August soll die Künstlerin mit Teilen ihrer Entourage im "Angels Strip Club" im New Yorker Stadtbezirk Queens mit Möbelstücken und Flaschen geworfen und dabei Angestellte des Etablissements verletzt haben. "People" zufolge begab sich Cardi B gegen 10 Uhr auf die Polizeiwache 109 im Nordosten von Queens. Gegen 11.45 Uhr soll sie das Gebäude wieder verlassen haben. Laut "TMZ" sollen Fingerabdrücke genommen und ein Foto für die Polizeiakten gemacht worden sein.

Laut "USA Today" ist die Musikerin - bürgerlicher Name Belcalis Marlenis Almanzar - bis zum Prozessauftakt auf freiem Fuß. Sie wird sich mutmaßlich Ende Oktober wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.

TMZ und ABC News berichteten, bei den Opfern handele es sich um zwei Barfrauen. Diese Information wurde von der Polizei bisher nicht bestätigt. Cardi B äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Der "New York Post" zufolge soll sie sich allerdings auf die Wache begeben haben, "um ihre Unschuld zu bekunden".

Erst kürzlich war ein Streit zwischen Cardi B und Nicki Minaj eskaliert - die beiden waren auf einer Party anlässlich der New York Fashion Week aufeinander losgegangen.