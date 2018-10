"Rewe sagt danke" Supermarkt bucht Frau 8,5 Milliarden Euro ab

"Rewe sagt Danke": Bei diesen Worten dürfte eine 33 Jahre alte Frau aus Mitterfelden in Bayern in Zukunft wohl immer aufschrecken. Nichtsahnend überprüfte sie kürzlich ihren Kontostand per App - und dann das: 8.590.000.000,42 Euro minus. Die Supermarktkette buchte der Frau über 8,5 Milliarden Euro ab. Eine absurde Summe, die sich allerdings einfach erklären ließ.

Die Commerzbank-Filiale teilte der Frau mit, dass es sich um einen einfachen Software-Fehler handelte. Eine Sprecherin gestand die Schuld ein und sagte, dass der Betrag nie wirklich abgebucht worden sei. Auch Rewe treffe keine Schuld. "Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Umsatzes ist die Nutzung einer veralteten Version der Banking-App."