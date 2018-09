Der Schauspieler Richard Gere und seine Ehefrau erwarten Nachwuchs: "Erhalten gerade den Segen für unseren Schatz, der bald kommt", schrieb Alejandra Gere auf Instagram auf Englisch und Spanisch. Dazu postete sie ein Foto, das sie neben ihrem Ehemann zeigt - und dem Dalai Lama. Beide Männer legen dabei jeweils eine Hand auf den Bauch von Alejandra Gere.

Richard Gere, 69, wurde mit Filmen wie "Ein Mann für gewisse Stunden", "Ein Offizier und Gentleman" und "Pretty Woman" weltbekannt. Er gilt als Freund des geistlichen Oberhauptes der Tibeter.

Gere war bereits zweimal verheiratet, im Frühjahr dieses Jahres gab er dann Alejandra Silva das Jawort. Seit Wochen wurde spekuliert, dass die 35-jährige spanische Geschäftsfrau und Aktivistin schwanger sein könnte. Bisher hatten sich Richard und Alejandra Gere aber nicht offiziell geäußert. Beide haben jeweils einen Sohn aus früheren Beziehungen.

Der Ortsangabe auf Instagram zufolge entstand das Foto in Rotterdam. Der Dalai Lama hielt sich zu einem dreitägigen Besuch in den Niederlanden auf. Am kommenden Donnerstag wird er in Heidelberg sein und unter anderem über das Thema Glück diskutieren: was es ist, wie man es erreichen, festhalten und teilen kann.