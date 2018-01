Ricky Martin über seine Hochzeit "Es fühlt sich fantastisch an"

Latino-Popstar Ricky Martin hat seinen Verlobten, den Künstler Jwan Yosef, geheiratet. "Ich bin ein Ehemann", sagte der 46-jährige Sänger aus Puerto Rico dem US-Sender E!.

"Es fühlt sich fantastisch an", sagte er in dem Video. Er könne Yosef nun als seinen Ehemann bezeichnen. "Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten." In ein paar Monaten werde er eine große Party veranstalten. Drei Tage wolle er feiern.

Martin und Yosef hatten ihre Verlobung im November bekannt gegeben. Seit 2016 sind die beiden ein Paar. Sie leben in Los Angeles. Zusammen ziehen die beiden die Zwillinge Matteo und Valentino groß. Eine Leihmutter hatte die Kinder vor neuen Jahren ausgetragen.