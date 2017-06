Rihanna beim NBA-Finale "Der King ist immer noch der King"

Dass Rihanna ein großer Sportfan ist, weiß man hierzulande spätestens seit der Fußball-WM 2014. Damals schrieb die Sängerin unvergessliche Tweets über deutsche Nationalspieler ("My Nigga Klose") und feierte mit den DFB-Kickern gemeinsam den Weltmeistertitel in Rio de Janeiro.

Seit Längerem ist auch bekannt, dass Rihanna einen Faible für den derzeit wohl besten Basketballer der Welt hat: LeBron James. Der spielt mit seinen Cleveland Cavaliers nun gerade die Finalserie der US-Liga NBA gegen die Golden State Warriors. Die ganze Saison lief auf das Duell dieser beiden Teams hinaus, der erfolgreichsten von der Ost- und Westküste, die Fans sind elektrisiert - und eine ganz besonders: Rihanna.

Die 29-Jährige saß beim ersten Spiel in Oakland in der ersten Reihe und, so formuliert es etwa das US-Magazin "People", stahl den Superstars die Show.

Sie huldigte LeBron James und feierte mit der Tanzform Dab, sie lenkte die TV-Kommentatoren ab ("Rihanna lief grade vor mir lang") und versuchte offenbar Golden-State-Superstar Kevin Durant beim Freiwurf mit Zwischenrufen zu irritieren. Der traf dennoch und starrte danach auffällig in Rihannas Richtung - wie auch nach einem versenkten Drei-Punkte-Wurf.

Auf der anschließenden Pressekonferenz waren die siegreichen Warriors auf der Hut. Als ein Reporter nach Rihanna und der Aufregung in den sozialen Medien fragte, riet Stephen Curry seinem Teamkollegen Durant schmunzelnd "Tapp nicht in diese Falle" - und der tappte nicht hinein. "Ich bleibe cool", sagte Durant. Und in Bezug auf den Rihanna-Hype: "Habt Spaß damit".

Die besseren Argumente hatten die Stars von der Westküste ohnehin auf ihrer Seite: Die Warriors gewannen vor heimischem Publikum deutlich 113:91. Um den Titel zu holen, brauchen sie vier Siege in der Best-of-Seven-Serie.

Im vergangenen Jahr hatten die Warriors in der Finalserie schon 3:1 geführt, ehe Cleveland aufdrehte und noch 4:3 gewann.

Rihanna: "it doesn't matter, bitch", as she passes Cavs locker room. pic.twitter.com/6DJDBL25Gj — Tony Zarrella (@TonyZ19) 2. Juni 2017

Es gibt also Hoffnung für LeBron James (Spitzname "King", ) und auch für Rihanna. In einem weiteren Video, das sich im Netz verbreitet, gab sie sich nach der Niederlage unbeeindruckt. Als sie in den Katakomben der Arena mit Warriors-Sprechchören empfangen wurde, antwortete sie trotzig, das sei egal. "Der King ist immer noch der King."