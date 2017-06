Herablassender Blogpost  Rihanna kontert Fat-Shaming

"Macht Rihanna das Fettsein zu einem neuen Trend?" - so lautete die Überschrift eines Artikels, der vor einigen Tagen auf dem Sport-Blog "Barstool Sports" erschien. Darunter lässt sich der Autor Chris "Spags" Spagnuolo über Paparazzi-Fotos der 29-jährigen Sängerin aus, die sie in weiter Kleidung zeigen - und angeblich mit ein paar Pfunden mehr auf den Rippen.

Spags spielte in seinem Text ein Szenario durch, das er für eine Horrorvorstellung hält: Wenn Rihanna, die ein Vorbild für viele junge Frauen ist, sich so gehen lässt - was kommt dann? Wird es etwa, gerade jetzt im Sommer, "eine Welt von Frauen geben, die wie die Hindenburg geformt sind und sich in einteilige Badeanzüge quetschen"?

Der Artikel wurde heftig kritisiert und ist inzwischen von der Website gelöscht. Medienberichten zufolge darf Spags nun erst einmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr für "Barstool Sports" bloggen.

Rihanna ließ sich von den bösen Kommentaren nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Auf Instagram konterte sie nun mit einem Meme. Sie postete eine Fotomontage des Rappers Gucci Mane, die zwei Vergleichs-Bilder des Rappers zeigt: eines aus dem Jahr 2007, wo Gucci Mane noch fülliger war und eines von 2017, das ihn durchtrainiert und volltätowiert zeigt. Darüber schrieb Rihanna: "If you can't handle me at my 2007 Gucci Mane you don't deserve me at my 2017 Gucci Mane".

Sinngemäß heißt das: Wenn du mich nicht nimmst, wie ich bin, verdienst du mich auch nicht.

Mehr als 650.000 Mal wurde das Foto bisher mit einem "Like" markiert, Rihannas Fans sind begeistert. "Du bist wundervoll und ein Vorbild für alle Frauen", schreibt ein Follower. "Das ist so inspirierend", schreibt ein anderer.

Der Gründer von "Barstool Sports", Dave Portnoy, hat sich auf der Website zu dem Vorfall geäußert und erklärt, warum er den Artikel wieder gelöscht hat. Spags solle auf "Barstool" nichts schreiben, für das sich das Unternehmen später rechtfertigen müsse, schrieb er. Eine Entschuldigung gab es nicht. Er schrieb lediglich, er habe den Blogeintrag "nicht so schlimm gefunden".

Spags selbst hat sich mit der Entscheidung seines Ex-Chefs noch nicht so ganz abgefunden. Er wirbt in den sozialen Medien unter #FreeSpags dafür, wieder bloggen zu dürfen und zählt auf seinem Twitter-Account die Tage seiner Suspendierung.

Rihanna zeigte sich zuletzt beim NBA-Finale in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien, wie immer: schlank und bestens gestylt.