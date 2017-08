Rihannas Outfits Sie kann alles tragen

Es ist erst zwei Wochen her, da schrieb das Magazin "Vogue": "Rihannas neuester Look beweist, dass sie eine Modekönigin ist." Die Künstlerin war zur Europa-Premiere der Comic-Adaption "Valerian And The City Of A Thousand Planets" in einem knallroten Kleid mit tiefem Ausschnitt erschienen.

Schon zwei Tage später stellte die 29-Jährige unter Beweis, dass sie auch bei völlig anderen Gelegenheiten über Stilbewusstsein verfügt: Für einen Besuch bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sie eine schwarz-graue Kombination angezogen - die irgendwie zu groß geraten und doch angemessen wirkte.

Und wer immer noch nicht von ihrer stilistischen Vielfalt überzeugt ist, sollte sich die jüngsten Fotos von Rihanna ansehen: In ihrer Heimat Barbados zeigte sie sich beim jährlich stattfindenden Crop Over Festival in einem knallbunten Kostüm. Dabei zeigte sie nicht nur viel Haut - sondern erstmals auch ihre seit Neuestem türkisfarbenen Haare in der Öffentlichkeit.

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 7. Aug 2017 um 13:44 Uhr

Dass sie ein ausreichendes Selbstbewusstsein hat und zu ihrem Äußeren steht, hatte Rihanna erst kürzlich klargemacht: Im Juni hatte ein Blogger einen Artikel veröffentlicht, dessen Überschrift eine Frage war: "Macht Rihanna das Fettsein zu einem neuen Trend?"

Die Sängerin reagierte gelassen - und konterte auf Instagram mit einem Meme. Sie postete eine Fotomontage des Rappers Gucci Mane, die zwei Vergleichsbilder des Rappers zeigt: eines aus dem Jahr 2007, wo Gucci Mane noch fülliger war und eines von 2017, das ihn durchtrainiert und volltätowiert zeigt. Darüber schrieb Rihanna: "If you can't handle me at my 2007 Gucci Mane you don't deserve me at my 2017 Gucci Mane".

Sinngemäß heißt das: Wenn du mich nicht nimmst, wie ich bin, verdienst du mich auch nicht. Recht hat sie - findet offenbar auch Exfreund Chris Brown: Der setzte unter Rihannas Instagram-Post ein Emoji mit aufgerissenen Augen.

Anmerkung: Wir haben die Zahl der Emojis im Post von Chris Brown korrigiert.