Klatsch und Knatsch Rihanna schickt Dessousfans in Warteschlange

Trumps erste Ehefrau sagte über Maples Teilnahme an der Tanz-Show: Sie selbst würde sich niemals zu so einem Auftritt hinreißen lassen. "Ich würde nicht zu so einer Show gehen und in so einem knappen Kostüm tanzen, bei dem der Busen und der Hintern raushängen", sagte sie dem "People"-Magazin.