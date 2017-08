Klatsch und Knatsch Verliebt, entliebt, verkleidet

Sophia Thomalla ist vor allem für ihr turbulentes Liebesleben bekannt. Dabei ist es der 27-Jährigen egal, was andere Menschen über ihre Sprunghaftigkeit denken. "Ich bin immer in irgendwen verliebt. Das gehört zu meinem Lebensgefühl", sagte Thomalla der Zeitschrift "Stern". Sie mache in Liebesdingen einfach das, was sie für richtig halte. "Sich von jemandem zu trennen oder doch nicht zu trennen, mit jemandem nach der Trennung wieder zusammenzukommen oder sich in jemanden zu verlieben - das ist doch kein Skandal, sondern einfach nur das Leben!"

Skandalös mag dafür mancher das ein oder andere Outfit von Rihanna finden. Elegant auf die Gala, knallbunt zum Karneval, seriös beim Staatschef: Die Sängerin belegt in diesen Tagen mal wieder, wie wandlungsfähig sie ist - und wie groß ihr Selbstbewusstsein.

Miss Allround Rihanna beweist derzeit ihre Wandlungsfähigkeit - und zwar im Akkord. Ende Juli etwa zeigte sie sich bei der Vorpremiere des Films "Valerian" in diesem farbenfrohen Kleid in La Plaine-Saint-Denis bei Paris. Erst tags zuvor hatte sie mit diesem Outfit großes Aufsehen erregt: In London zeigte sie sich in Knallrot - und präsentierte viel Haut. Zwei Tage später, diesmal in Paris: Brigitte Macron empfing eine deutlich seriöser gekleidete Rihanna vor dem Élysée-Palast. Die Sängerin hatte sich für das Treffen mit dem Präsidentenpaar eine luftige Kombination in Schwarz-Grau ausgesucht. Rihanna sprach mit den beiden in ihrer Funktion als Botschafterin für die Organisation Global Partnership for Education - über die Beteiligung Frankreichs an dem Programm. Dass sie es trotz solch offizieller Termine gerne bunt mag, zeigte Rihanna nun wiederum in ihrer Heimat: Auf Barbados zeigte sie sich beim Crop Over Festival in einem knallbunten Kostüm. Rihanna, wie man sie kennt: Perfekt gestylt, bestens in Form, auffälliges Outfit. Das Foto entstand am 22. Mai. Vor ein paar Wochen hatte Rihanna deutlich gemacht, dass sie zu ihrem Äußeren steht. Auf Instagram antwortete sie einem Blogger, der über ihre Figur hergezogen hatte, sinngemäß: Wenn du mich nicht nimmst, wie ich bin, verdienst du mich auch nicht. Angeblich soll auf Paparazzi-Fotos zu sehen sein, dass die 29-jährige Sängerin ein paar Pfunde zugelegt hat. Der Autor verglich Rihanna sogar mit der "Hindenburg", einem riesigen Zeppelin aus den Dreißigerjahren. Dieses Foto von Rihanna entstand im Juni beim NBA-Finale in Oakland - von der angeblich drastischen Gewichtszunahme ist nichts zu sehen. Durch ihre Musik und ihr Auftreten gilt Rihanna für viele junge Frauen als Vorbild. 2012 wurde sie von "Forbes" und dem "Time Magazine" auf die Liste der einflussreichsten Personen gesetzt.

Wer immer noch nicht von ihrer stilistischen Vielfalt überzeugt ist, sollte sich die jüngsten Fotos von Rihanna ansehen: In ihrer Heimat Barbados erschien sie beim jährlich stattfindenden Crop Over Festival in einem knallbunten Kostüm. Dabei zeigte sie nicht nur viel Haut - sondern erstmals auch ihre seit Neuestem türkisfarbenen Haare in der Öffentlichkeit.

Aus sehr viel ernsteren Gründen steht Taylor Swift in dieser Woche im Rampenlicht: War es eine unachtsame Berührung oder gezieltes, dreistes Begrapschen? Am Dienstag begann vor einem Bundesgericht in Denver, Colorado, der Prozess gegen den Radio-DJ David Mueller.

Der Grapschprozess Taylor Swifts Team um ihre Agentin Tree Paine vor dem Gericht in Denver: Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Prozess begonnen, den die Sängerin gegen einen Radiomoderator angestrengt hatte. DJ David Mueller soll der damals 23-Jährigen im Jahr 2013 bei einem Fototermin vor einem Konzert in Denver an den Hintern gefasst haben. "Ich fühlte mich so verzweifelt, erschüttert und verletzt wie noch nie zuvor", sagte Swift über den Vorfall. Vor Gericht geht es um einen mutmaßlichen Übergriff im Backstage-Bereich: Dort traf Swift Fans und VIP-Gäste - und posierte dabei für ein Foto mit Mueller, der damals für den Sender KYGO arbeitete, und dessen Freundin. "Während seiner Begegnung mit Frau Swift griff Mueller vorsätzlich unter ihren Rock und begrapschte einen intimen Teil ihres Körpers auf unangemessene Weise, gegen ihren Willen und ohne ihre Erlaubnis mit seiner Hand", heißt es in von Swifts Team eingereichten Unterlagen. Der Angeklagte bestreitet das. Vor Gericht erklärte Mueller, er habe lediglich "den Brustkorb, eine Rippe oder Rippen" berührt - mit einer zur Faust geschlossenen Hand. "Es ist eine demütigende Erfahrung, einer so verabscheuungswürdigen Tat angeklagt zu sein”, sagte Mueller. Swift wirft Mueller sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. Sie fordert einen symbolischen Dollar von dem DJ. Entschädigungszahlungen will sie nach eigenen Angaben an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die Frauen vor sexuellen Übergriffen schützen wollen. Der Prozess, an dem alle Beteiligten persönlich teilnehmen müssen, begann zunächst mit der Auswahl möglicher Geschworener. Gerichtsdokumenten zufolge müssen die Kandidaten unter anderem angeben, ob sie ein Fan von Swift sind, ob sie die Vorwürfe kennen oder bei dem Konzert in Denver dabei waren. Ende August sollte Swift selbst ein Urteil fällen - als Jurymitglied in einem Vergewaltigungsprozess, der mit ihrem Verfahren nichts zu tun hat. Das Gericht kam ihrer Bitte nach, sie wegen ihres eigenen laufenden Falls von dieser Bürgerpflicht zu entbinden. Swift schoss allerdings ein paar Selfies mit den übrigen Jurymitgliedern. Zum Auftakttermin vor Gericht erschien die Sängerin am Montag in Begleitung ihrer Mutter Andrea. Aufnahmen im Gerichtssaal waren nicht zugelassen. Mueller erhebt seinerseits schwere Vorwürfe gegen Swift: Deren Anschuldigungen hätten ihn um sein Jahresgehalt von 150.000 Dollar gebracht. Er fordert wegen Verdienstausfällen drei Millionen Dollar von der Künstlerin. Das fragliche Foto aus dem Backstage-Bereich dürfte in dem Prozess eine entscheidende Rolle spielen. Darauf ist zu sehen, wie Mueller etwa auf Höhe von Swifts Po die Sängerin mit seinem rechten Arm von hinten umgreift - die Hand ist allerdings von ihrem Körper verdeckt.

Für Chris Pratt läuft es derzeit vor allem beruflich. Wenn der Hollywood-Star nicht gerade für Blockbuster wie "Die glorreichen Sieben" oder "Guardians of the Galaxy" vor der Kamera steht, reist er um die Welt und bewirbt einen seiner neuesten Filme. Der Erfolg in dieser Glitzerwelt passt nur leider so gar nicht zu Pratts privatem Unglück.

"Wir empfinden noch immer Liebe füreinander" Chris Pratt und Anna Faris bei der Premiere des zweiten Teils von "Guardians of the Galaxy" im April: Die beiden haben nun das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben. Die 40-Jährige Faris hatte Pratt vor zehn Jahren bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt, zwei Jahre später heirateten die beiden. Offenbar kriselte es schon seit Längerem. "Wir haben uns lange Zeit sehr bemüht und sind wirklich enttäuscht", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Schauspieler. Pratt und Faris galten als eines der Traumpaare in der Glamourfabrik Hollywood. "Wir empfinden noch immer Liebe füreinander, werden unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen und haben weiter den tiefsten Respekt für den jeweils anderen", schreiben sie nun. Im August 2012 kam Sohn Jack zur Welt. "Unser Sohn hat zwei Elternteile, die ihn sehr lieben", heißt es in dem Statement. Beide wollten deswegen mit der Situation so privat wie möglich umgehen. Dieses Foto zeigt die Familie im April auf dem Walk of Fame in Hollywood. Hinweise auf ernsthafter Probleme in der Ehe gab es etwa vor zwei Jahren, als Gerüchte über außereheliche Affären Pratts kursierten. Das sei ein Test für ihre Beziehung gewesen, sagte Faris später. "Aber in dieser verrückten Welt, wo er unterwegs ist, um Filme zu drehen, und ich in L.A. unser Kind aufziehe, werde ich mich natürlich verwundbar fühlen." Während Faris meistens in Los Angeles ist, jettet Pratt ständig durch die Weltgeschichte. Zuletzt machte er unter anderem mit Kollegin Jennifer Lawrence Werbung für den gemeinsamen Film "Passengers". Unter diesen Reisen leide auch die Beziehung zu seinem Sohn, sagte Pratt im Dezember. Kurz vor der Aufzeichnung eines Gesprächs in "The Jess Cagle Interview" habe er mit Jack noch via Skype gesprochen. "Ich ließ alle warten, bevor wir in den Fahrstuhl gestiegen sind, damit ich 'Guten Morgen!' sagen konnte und Jack die Sachen sagen konnte, die ich ihm jeden Tag sagen muss", sagte Pratt. Auf diesem Bild ist er mit Kollege Denzel Washington bei den Filmfestspielen in Venedig im September zu sehen. Physisch von seinem Kind getrennt zu sein sei hart, sagte der Schauspieler, der kürzlich im Remake des Westerns "Die glorreichen Sieben" in den Kinos zu sehen war. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie es in den Zwanzigerjahren gewesen sein muss, wenn du in den Krieg gegangen bist und vielleicht drei Jahre lang keinen Brief bekommen hast", sagte Pratt. "Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen", so Pratt. Hier ist er mit seinen Kollegen Nick Offerman und Aubrey Plaza bei einer Preisverleihung in Beverly Hills im Juni 2012 zu sehen.

Und mit Trennungen geht es weiter: Erst im April hatte die Schauspielerin Amber Heard ihre Beziehung mit dem Milliardär Elon Musk öffentlich gemacht. Kein halbes Jahr später gab sie jetzt die Trennung bekannt - per Instagram-Eintrag.

Der Milliardär und die Schauspielerin Anfang des Jahres ließ sich Amber Heard von Johnny Depp scheiden. Dann präsentierte die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite: Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk. Nun ist die Romanze schon wieder vorbei - und die Schauspielerin durchlebt "schwierige Zeiten". Im April hatten Heard und der 46-Jährige ihre Beziehung öffentlich gemacht - mit Fotos auf Instagram. Obwohl sie und Musk ihre Beziehung beendet hätten, kümmerten sich beide sehr umeinander und blieben eng verbunden, schrieb die 31-Jährige nun. Aus und vorbei: Nach einem zünftigen Rosenkrieg wurde die Ehe zwischen Heard und Johnny Depp im Januar geschieden. Heard kommt laut Gerichtspapieren recht gut aus der Ehe raus: Sie erhält eine Abfindung von sieben Millionen Dollar - und die beiden Yorkshireterrier Pistol und Boo. Das Geld will Heard an die Bürgerrechtsorganisation ACLU und das Kinderkrankenhaus in Los Angeles spenden. Depp bleiben zahlreiche Immobilien sowie sein umfangreicher Fuhrpark. Heard hatte Depp vorgeworfen, sie während der nur 15 Monate dauernden Ehe geschlagen zu haben und ihn angezeigt. Kurz vor der ersten Gerichtsanhörung zog sie die Anzeige zurück. Nachdem sie sich auf die Scheidungsmodalitäten geeinigt hatten, veröffentlichten Heard und Depp eine Erklärung. "Unsere Beziehung war sehr leidenschaftlich und manchmal explosiv, aber immer durch Liebe verbunden", heißt es darin. Die beiden hatten 2015 geheiratet.

Musk gründete und investierte in mehrere erfolgreiche Unternehmen, etwa in das Elektroauto-Start-up Tesla. Er hat fünf Kinder aus seiner Ehe mit der Schriftstellerin Justine Wilson. Anschließend war Musk zweimal mit der britischen Schauspielerin Talulah Riley verheiratet.

Während bei den einen die Liebe erloschen ist, brennt sie bei anderen anscheinend mehr als je zuvor: Jennifer Lawrence ist in der neuen Ausgabe der US-Zeitschrift "Vogue" kaum zu bremsen, als es um ihren Freund geht. Im Interview mit dem Magazin bezeichnete sie den Regisseur Darren Aronofsky ("Black Swan") als brillanten Filmemacher, für den sie gleich nach dem ersten Treffen eine besondere Energie verspürt habe.

"Er ist nicht so" Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist in der neuen Ausgabe der US-Zeitschrift "Vogue" kaum zu bremsen, als es um ihren Freund geht. Im Interview mit dem Magazin bezeichnete sie den Regisseur Darren Aronofsky ("Black Swan") als brillanten Filmemacher, für den sie gleich nach dem ersten Treffen eine besondere Energie verspürt habe. Ihre Romanze habe im vorigen Herbst nach dem Ende der Dreharbeiten für den gemeinsamen Film "Mother!" begonnen, sagt Lawrence. "Ich habe Beziehungen gehabt, in denen ich verwirrt war", so die 26-Jährige. "Mit ihm fühle ich mich nie durcheinander." Und das, obwohl Lawrence Leute wie ihn eigentlich gar nicht ausstehen kann. "Normalerweise mag ich keine Harvard-Absolventen", sagt die Schauspielerin. Sie müssten alle zwei Minuten erwähnen, dass sie an der Harvard University studiert hätten. "Er ist nicht so." Lawrence, hier neben Schauspiel-Kollege Chris Pratt, sagt auch: Die Dreharbeiten zu dem Horrorthriller "Mother!" unter der Regie von Aronofsky, 48, hätten ihr viel abverlangt. Ich musste mich an einen düstereren Ort begeben als je zuvor in meinem Leben", sagt Lawrence. Bei der Arbeit an einer Szene habe sie hyperventiliert und sich an einer Rippe verletzt. "Ich hatte Sauerstoffröhrchen in meinen Nasenlöchern." Lawrence schlägt sich immer wieder mal mit Übergriffen in ihr Privatlebern herum. Vor einer Weile etwa sprach sie über Fans, die sie wie eine Freundin behandelten - ohne die 26-Jährige zu kennen. Bei einer so bekannten Schauspielerin wie Lawrence kann der Zuspruch der Fans erdrückend sein. Deshalb hat sie sich eine Methode zurechtgelegt: Sie verhält sich sehr zurückhaltend - und notfalls auch unhöflich. Sie mache etwa mit ihrer Körpersprache klar, dass sie nicht mit Fremden reden wolle. "Und wenn sie weiter mit mir sprechen, werde ich einfach unhöflich", sagte Lawremce. Zuletzt hatte Lawrence recht viel mit ihren Fans zu tun: Sie tourte wochenlang mit ihrem Kollegen Chris Pratt durch die Welt, um für den gemeinsamen Film "Passengers" zu werben. In "Passengers" spielen Lawrence und Pratt zwei Passagiere eines Raumschiffs, die aus einem künstlichen Schlaf erwachen - Jahrzehnte, bevor das Schiff sein Ziel erreichen wird. Allerdings gibt es an Bord allerlei Annehmlichkeiten, mit denen sich die Zeit vertreiben lässt, etwa ein Schwimmbad. Die beiden Hauptfiguren kommen sich näher. Lawrence 2015 bei der Premiere des letzten Teils von "Die Tribute von Panem" in Berlin: Die Filmsaga brachte sie endgültig in die erste Reihe der Hollywoodstars. Ein Höhepunkt in ihrer Karriere: 2012 gewann Lawrence den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Silver Linings". Hier ist sie mit den ebenfalls ausgezeichneten Kollegen Anne Hathaway, Christoph Waltz (r.) und Daniel Day Lewis zu sehen.

Aronofsky erlangte vor allem als Regisseur von "Requiem for a Dream" und "Black Swan" Bekanntheit.