Schadensersatzforderung Rihanna verklagt ihren eigenen Vater

US-Medienberichten zufolge hat R&B-Sängerin Rihanna - bürgerlicher Name Robyn Rihanna Fenty - ihren Vater verklagt. Die Musikerin wirft Ronald Fenty sowie zwei seiner Geschäftspartner unter anderem Betrug vor.

Demnach soll der Vater mit seiner Firma "Fenty Entertainment" Rihannas Markennamen auf unlautere Weise genutzt haben, indem er mutmaßlich vorgab, das 2017 gegründete Unternehmen stünde mit ihr in Verbindung. Die neunfache Grammy-Preisträgerin vertreibt Kosmetik und Mode unter dem Label "Fenty Beauty".

Rihanna will demnach eine einstweilige Verfügung erwirken, die es ihrem Vater untersagt, den Markennamen weiter zu nutzen. Sie soll außerdem eine Schadensersatzforderung in nicht bekannter Höhe gestellt haben.

In der bei einem Bundesgericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift heißt es, Rihanna habe "absolut keine Verbindung" mit "Fenty Entertainment". Ihr Vater habe trotz wiederholter Aufforderung, dies zu unterlassen, ihren Namen missbraucht.

So soll "Fenty Entertainment" 2017 im Namen Rihannas ein Angebot für 15 Auftritte in Lateinamerika für 15 Millionen Dollar angenommen haben. Auch zwei 15-minütige Shows im Staples Center in Los Angeles und der T-Mobile-Arena in Las Vegas soll er eingefädelt haben - für 400.000 Dollar. Ein anderes Mal soll die Firma fälschlicherweise angegeben haben, dass die Sängerin mit einem Hotelprojekt in Verbindung stünde.

Die neunfache Grammy-Preisträgerin hat mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft und gilt als eine der erfolgreichsten Frauen im Musikgeschäft. Die Ehe der Eltern wurde 2004 geschieden. Rihanna hatte im Zusammenhang mit ihrer eigenen Erfahrung von Partnerschaftsgewalt in einem Interview erzählt, ihr Vater habe ihre Mutter in der Vergangenheit verprügelt.