Ehrung für Rihanna "Wenn ich groß bin, rette ich alle Kinder der Welt"

Als Popstar hat es Rihanna längst zu Weltruhm gebracht. Nun gelang ihr das auch als Wohltäterin. Seit Jahren schon engagiert sich die 29-Jährige für die Allgemeinheit, zum Beispiel beim Kampf gegen Krebs. Die US-amerikanische Eliteuni Harvard verlieh ihr dafür nun den Preis "Humanitarian of the Year", Philantropin des Jahres.

Die Sängerin war persönlich zur Preisverleihung nach Cambridge im Bundesstaat Massachusetts gereist. Und hielt eine bewegende Dankesrede: "Alles was man tun muss, ist einer anderen Person zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten." Das sei Philantropie.

Sie erinnerte daran, wie sie als kleines Kind auf Barbados, ihrer karibischen Heimat, Spendenaufrufe gesehen habe. Schon 25 Cent, so habe es damals geheißen, würden reichen, einem Kind in Not zu helfen. Damals habe sie gedacht: "Wenn ich groß bin und reich werde, dann rette ich alle Kinder auf der Welt."

Was sie damals noch nicht gewusst habe: Dass man gar nicht reich sein müsse, um zu helfen, nicht berühmt und nicht gebildet. Sie erinnere sich an einen Satz ihrer Großmutter: "Wenn du einen Dollar hast, gibt es viel zu teilen."

Die Harvard-Stiftung, die den Preis vergibt, begründete die Ehrung damit, dass Rihanna auf Spendenbasis ein hochmodernes Onkologie- und Nuklearmedizin-Zentrum in einer Klinik auf Barbados errichten ließ. Dort soll Brustkrebs diagnostiziert und behandelt werden. Außerdem würdigte die Stiftung Rihannas Stipendienprogramme für Studenten aus der Karibik.

So ganz konnte der Stargast dann gar nicht glauben, in welch illustrer Runde er da auftreten durfte. "Jetzt habe ich es doch nach Harvard geschafft", sagte sie. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen kann. Aber es fühlt sich gut an."