Rihanna als Sonderbotschafterin Im Dienste ihres Landes

Zu Rihannas vielen Auszeichnungen kommt ein weiterer Titel hinzu: Die Sängerin wird Sonderbotschafterin ihres Heimatlandes Barbados. Zur Begründung hieß es, Rihanna habe erheblich dazu beigetragen, Barbados in der Welt bekannter zu machen.

Die 30-Jährige soll die Bildung in dem karibischen Inselstaat fördern und für Tourismus und Investitionen in Barbados werben, wie es in einer Mitteilung der Premierministerin Mia Mottley heißt. Die Sängerin, die mit vollem Namen Robyn Rihanna Fenty heißt, werde den Titel einer außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin tragen.

Sie sei sehr stolz, diesen Titel in ihrem Heimatland übernehmen zu dürfen, erklärte Rihanna in der Mitteilung. "Ich freue mich darauf, mit Premierministerin Mottley zusammenzuarbeiten und Barbados neu zu erfinden."

Die Popsängerin trage eine große Liebe für das Land in sich, hieß es von Mottley. Das zeige sich in ihrer wohltätigen Arbeit, besonders für Gesundheit und Bildung. Rihanna habe jenseits ihres Erfolgs als Pop-Ikone große Kreativität und guten Geschäftssinn gezeigt - jüngst präsentierte sie auf der Fashion Week in New York etwa eine Unterwäschekollektion.

Mottley teilte mit, angesichts der Leistungen Rihannas sei es nur angemessen, ihr eine größere Rolle zu geben. Welche Befugnisse die Sängerin in ihrer Rolle genau hat, blieb unklar. Aber ein Bevollmächtigter eines Staates darf grundsätzlich im Namen seines Landes und seiner Regierung handeln.

Barbados ist die östlichste Insel der Kleinen Antillen und hat rund 280.000 Einwohner. Rihanna war bereits 2008 Kulturbotschafterin des Inselstaats.