Sängerin Rita Ora "Habe ich ein gutes Körpergefühl? Nein."

Ob in Lederhose oder im tiefausgeschnittenen Kleid - schaut man sich die Auftritte Rita Oras in sozialen Netzwerken an, hat die Sängerin offenbar keine Probleme damit, der Öffentlichkeit ihren Körper zu präsentieren.

Doch ganz wohl fühlt sich die 26-Jährige nicht immer in ihrer Haut. Das erzählte Ora in einem Interview mit der britischen Ausgabe der "Women's Health". "Habe ich ein gutes Körpergefühl? Nein. Habe ich mich immer so gefühlt? Nein", sagte die Britin. "Tatsächlich habe ich mich heute nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich nie als jemand gesehen, der perfekte Maße hat oder den perfekten Körper."

An Tagen, an denen sie sich niedergeschlagen fühle, denke sie an jüngere Mädchen, die Inspiration brauchen würden. "Ich mache das nicht nur für mich selbst, es gibt 10,8 Millionen Menschen, die mir auf Instagram folgen. Also muss ich Tage durchstehen, an denen ich einfach drin bleiben will, und darf nicht egoistisch sein."

Sie nehme ihre Vorbildfunktion sehr ernst, sagte Ora. "Ich weiß das zu schätzen und liebe es, das zu tun. Egal, wie abgedroschen das klingt, es ist wirklich so."

Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper teile sie mit einem Großteil der weiblichen Bevölkerung. "Als Frauen gibt es immer etwas, das wir an unserem Körper nicht mögen", sagte Ora. "Das ist normal."

Aus diesem Grund habe sie auch Plus-Size-Model Ashley Graham in die Jury der Sendung "America's Next Top Model" geholt. "Die Leute sehen diese Normen im Fernsehen und in den Medien", sagte sie.

Je mehr Frauen zusammenhalten würden, desto mehr Macht könnten sie in diesen Fragen entwickeln, sagte Ora. "Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass manche Menschen wegen ihres Aussehens nicht aus dem Haus gehen."