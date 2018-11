Robbie Williams bekommt Vegas-Show "Ich bin mehr als aufgeregt"

Sänger Robbie Williams wird eine eigene Las-Vegas-Show bekommen. Das kündigte er selbst auf seinem Instagram-Profil an: "Ich bin mehr als aufgeregt", schrieb der 44-Jährige. Es sei seine erste Show in der Wüstenstadt.

Sechs Bühnenauftritte wird der Sänger im Luxusresort "Wynn" im März haben Dort treten auch andere Stars auf. Williams' Showprogramm soll aus seinen erfolgreichsten Hits und einigen Swing Songs bestehen.

Williams ist nicht der einzige Star, der mit einer Bühnenshow in Las Vegas - einer sogenannten concert residency - auftritt: Im Oktober kündigte Britney Spears eine neue Konzertreihe im Hotel Park MGM an. Erst ein Jahr zuvor hatte sie ihre "Britney: Piece of me"-Show nach 250 Auftritten beendet. In vier Jahren spielte sie damit 137 Millionen Dollar ein.

Auch Céline Dion hat mit verschiedenen Shows Millionensummen umgesetzt. Von 2019 an werden auch Lady Gaga und Aerosmith regelmäßig in Las Vegas spielen.